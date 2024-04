Angelico Scalone, Il Fotografo Immobiliare: il Bestseller su come aumentare le vendite immobiliari grazie alle fotografie professionali

2 Aprile 2024

(Adnkronos) – Milano, 02.04.2024 – Vendere o mettere in affitto un immobile al miglior prezzo non è mai semplice. Il segreto per riuscirci? Valorizzare al massimo le caratteristiche della proprietà, grazie a foto di altissima qualità che aumentano il suo valore percepito.

Per tutti i professionisti che operano nel settore immobiliare e che desiderano concludere con successo ogni trattativa, esce oggi il libro di Angelico Scalone “IL FOTOGRAFO IMMOBILIARE. Come utilizzare la Fotografia Immobiliare e l’Home Staging per aumentare le visite del tuo immobile in vendita o in affitto, anche se sei un principiante” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per realizzare progetti fotografici che vendono.

“Il mio libro offre una guida pratica su tecniche fotografiche avanzate, strumenti e tecnologie innovative come corpi macchina, obiettivi, Matterport, virtual tour, droni e video. Include anche casi studio di immobili venduti con un valore aggiunto grazie ai servizi offerti, dimostrando l’efficacia delle tecniche e dei metodi descritti nel testo” afferma Angelico Scalone, autore del libro. “È uno strumento indispensabile per chi desidera imparare a utilizzare al meglio la fotografia e l’home staging per ottenere risultati di successo nel settore immobiliare”.

Secondo l’autore, avere gli strumenti per fare delle belle foto accelera il processo di compravendita. Il segreto per creare fotografie di grande impatto consiste nel padroneggiare gli strumenti a propria disposizione, conoscere le tecniche e aggiornarsi continuamente riguardo anche l’evoluzione dei portali immobiliari. Come spiega lo stesso Angelico Scalone nel suo libro, al fine di strutturare un’azienda composta di fotografi d’interni, è indispensabile creare un metodo replicabile capace di garantire la qualità e l’eccellenza dei servizi offerti al cliente finale.

“Con il suo libro, l’autore ha condiviso la propria esperienza pluriennale nel settore della fotografia immobiliare, dimostrando come l’attenzione e la cura dei dettagli siano fondamentali per il buon esito di una compravendita” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Angelico Scalone ha voluto colmare un vuoto formativo sottolineando l’importanza della fotografia immobiliare e dell’home staging come preziosi strumenti per aumentare il valore percepito della proprietà”.

“Giacomo Bruno è stato da sempre fonte di grande ispirazione professionale e imprenditoriale perché, partendo da zero, con determinazione, passione e competenza, ha saputo costruire una solida realtà editoriale, diventando il numero 1 in Italia” conclude l’autore. “Aver lavorato con Bruno Editore mi ha permesso di far conoscere il mio libro di fotografia immobiliare ad un vasto pubblico di lettori”.

Angelico Scalone è nato a Faggiano (TA) nel 1977. Sin da giovane ha sviluppato una passione per la fotografia, iniziando a lavorare a 16 anni come assistente di un rinomato fotografo locale. Dopo essere emigrato a Milano all’età di 27 anni, ha intrapreso un percorso imprenditoriale arricchito da numerosi percorsi di formazione professionale e personale, anche a livello internazionale. La sua missione è quella di aiutare agenti immobiliari, property manager e proprietari di immobili ad ottimizzare i propri annunci di affitto e vendita, aumentando le visite e le possibilità di vendita. Attraverso il suo libro ‘Il Fotografo Immobiliare’, condivide tecniche avanzate come il “flambient” e la “post-produzione a zero contrasto”, così da ispirare altri nel proprio percorso professionale. Per saperne di più sul suo lavoro, è possibile visitare il sito web: www.angelicoscalone.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 33 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it