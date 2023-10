Angelo Pasian, Unstoppable Trading: il Bestseller su come raggiungere il successo nel trading grazie alla corretta gestione delle emozioni

Ottobre 3, 2023

(Adnkronos) – Milano, 03.10.2023 – Sono tanti quelli che si affacciano all’affascinante mondo del trading online per poi arrivare a desistere dopo le prime perdite subite. Il motivo? Il mindset impatta sull’80% del proprio successo in questo settore. Il che dimostra che il segreto stia quindi in una corretta gestione delle emozioni.

Per tutti coloro che desiderano imparare a fare trading online con successo, esce oggi il libro di Angelo Pasian “UNSTOPPABLE TRADING. Il trading online come chiave del tuo miglioramento finanziario e personale” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e di semplice applicazione per avvicinarsi al trading in maniera corretta lavorando su sé stessi e sulla propria mentalità.

“Il mio libro è una vera e propria guida finalizzata all’apprendimento del trading intesa come una vera e propria attività di business, basata tanto sul controllo delle emozioni quanto sulla gestione del rischio” afferma Angelo Pasian, autore del libro. “Al suo interno vengono illustrate le solide ed imprescindibili basi, applicabili a qualsiasi strumento finanziario, che hanno l’obiettivo di portare il lettore ad una celere operatività nei mercati finanziari. Un forte risalto viene inoltre dato alla parte emotiva che riveste nel trading e nella vita un ruolo fondamentale”.

Secondo Angelo Pasian, il vero processo di apprendimento nel trading si ha commettendo errori, dal fare e rifare le operazioni, fino alla piena consapevolezza delle proprie capacità e competenze. Il tutto condito da determinazione e fiducia in sé stessi, così da vivere una vita felice e soddisfacente. Per questo motivo la formazione è sì basilare secondo l’autore, ma è altresì fondamentale proprio il controllo delle emozioni in questo settore.

“Angelo Pasian, attraverso la propria esperienza personale, intende dimostrare al lettore che attraverso semplici regole e uno studio moderato dei mercati finanziari è possibile gestire il proprio patrimonio in maniera soddisfacente” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il percorso personale dell’autore vuole essere una fonte di ispirazione per chi desidera avviare un cambiamento radicale nella propria vita, a partire dal punto di vista finanziario ed è rivolto a chi desidera mettersi davvero in gioco per raggiungere il proprio obiettivo finale”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno nell’ottobre 2020 durante un evento formativo e subito mi ha dato l’idea di una persona caratterizzata da una grande professionalità e visione imprenditoriale” conclude l’autore. “La sua specializzazione in ambito editoriale ha fatto sì che scegliessi la Bruno Editore per la pubblicazione del mio primo e non ultimo libro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/46dBl0E

Nato a Milano nel 1974, Angelo Pasian intraprende la sua carriera di impresa negli anni 90, spinto da una continua ricerca di stimoli che appagassero la propria crescita professionale. Ad inizio 2020 decide di dedicarsi completamente al trading online. I mercati finanziari si rivelano una vera e propria passione, arrivando a rappresentare l’inizio di un percorso di crescita personale caratterizzato da risultati straordinari. Attraverso la formazione, Angelo si impegna a trasmettere agli altri un messaggio di cambiamento e consapevolezza finanziaria, aprendo nuove prospettive di successo e realizzazione personale. Sito web: https://angelopasian.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it