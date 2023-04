Annamaria Martinelli, L’Energia Dell’Amore: il Bestseller su come tornare a vivere una vita piena di stimoli

Aprile 24, 2023

(Adnkronos) – Milano, 24.04.2023 –Uscire da un momento buio della propria vita non è sempre facile. Spesso e volentieri, la rabbia e lo sconforto prendono il sopravvento portandoci a vivere un’esistenza “grigia”. Quello che tuttavia molti ignorano è che uscire da questo tunnel fatto di angoscia e frustrazione è possibile. Tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che stanno passando un momento difficile a seguito di un lutto importante, esce oggi il libro di Annamaria Martinelli “L’ENERGIA DELL’AMORE. Come saltare da una stalla all’abbondanza e viceversa con il metodo CIRA” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per superare questo momento di difficoltà, tornando a vivere più forti di prima.

“Il libro racconta la bella storia d’amore tra un papà e la sua bambina e di come quest’ultima sia portata ad affrontare la perdita del proprio genitore” afferma Annamaria Martinelli, autrice del libro. “In questo contesto emerge tutta la fragilità della giovane. Da qui la stessa inizierà gradualmente un percorso di rinascita individuale e professionale applicando una strategia ad hoc capace davvero di fare la differenza”.

Secondo l’autrice, il metodo CIRA di cui va a parlare nel libro, è lo stesso strumento che ha permesso a lei per prima di superare la perdita del proprio papà. Per tale motivo, sottolinea Annamaria Martinelli, è fondamentale apprendere bene gli spunti presenti nel manuale, così da assimilarli prima e applicarli poi al proprio contesto specifico.

“Quando capita un evento traumatico è fin troppo normale farci prendere dalla rabbia e dallo sconforto. Peccato però che, quando questa sensazione di malessere si protrae nel tempo, il rischio è di perdere di vista il nostro benessere quotidiano” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Attraverso il suo libro, frutto della propria storia personale, l’autrice dimostra che uscire da questo tunnel apparentemente infinito è possibile. Tutto sta nel seguire le indicazioni condivise all’interno del libro”.

“Ho deciso di scrivere questo manoscritto con Giacomo Bruno perché lo ritengo il vero pioniere degli ebook in Italia” conclude l’autrice. “Grazie all’aiuto del team Bruno Editore, ho dato vita a questa opera che sono certa sarà di grande aiuto per moltissime persone”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://bit.ly/3GSnvXe

Dottoressa con lode in Sociologia e Docente di Filosofia e Scienze umane ai licei, AnnamariaMartinelli nasce nel 1973 in un quartiere della periferia orientale di Napoli. Sin da bambina ha grandi sogni, legge tanti libri di favole e sogna una vita in grande. Affianca suo padre nell’azienda di famiglia, ma il suo desiderio più grande è raggiungere la libertà finanziaria. Già nel 2008 segue personalità del calibro di Giacomo Bruno e Alfio Bardolla. Nel 2009 un grave lutto le determina un evento psicotico grave. Tempo dopo riprende da dove aveva lasciato. Decide di creare questo libro per dimostrare ai lettori, attraverso la propria storia di vita, che i sogni hanno un grande potere e tante volte ci salvano la vita.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it