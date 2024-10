Antonella Ferrari, I Poteri Dell’Anima: il Bestseller su come dar vita alla versione migliore di noi stessi

15 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Milano, 15.10.2024 – Ognuno di noi è caratterizzato da paure e insicurezze che minano costantemente la propria vita quotidiana. Quello che tuttavia molti non sanno è che esistono strumenti già dentro di noi che, se usati correttamente, possono permetterci di vivere in maniera di gran lunga migliore.

Per tutti coloro che desiderano superare i propri limiti ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Antonella Ferrari“I POTERI DELL’ANIMA. Una Guida Per Scoprire I Propri Talenti Nascosti Per Raggiungere Consapevolezza E Guarigione Interiore”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per avviare un percorso di crescita personale finalizzato a far emergere la versione migliore di noi stessi.

“Il mio libro parla di come affrontare le proprie paure usando strumenti che sono alla portata di tutti in quanto risorse naturali. Uno in particolare? Il nostro potere interiore” afferma Antonella Ferrari, autrice del libro. “Stiamo quindi parlando di un manuale tanto profondo quanto pratico per imparare a conoscersi meglio in ottica di crescita personale”.

Secondo l’autrice, partire dalla riscoperta della propria essenza è la chiave per avviare un percorso di crescita interiore. Non a caso, quelle stesse paure che caratterizzano il nostro vivere quotidiano possono essere neutralizzate solo ed unicamente in un modo: lo stesso che Antonella Ferrari condivide all’interno del proprio libro.

“Sono tante le persone che hanno già applicato con successo le strategie dell’autrice,imparando ad approcciarsi alle sfide quotidiane in maniera decisa e non più debole” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Sono certo che il suo manuale sarà di grande ispirazione per tutti coloro che ancora non conoscono l’arte di riscoprire la propria essenza attraverso la forza della meditazione”.

“Non ho avuto alcun dubbio quando mi sono trovata a scegliere Bruno Editore come casa editrice per il mio libro” conclude l’autrice. “I valori di Giacomo Bruno così affini ai miei in merito all’importanza della formazione e il suo Staff sempre così pronto ad aiutarmi in ogni fase della pubblicazione, hanno reso questa pubblicazione un percorso di estremo valore sotto tutti i punti di vista”.

Antonella Ferrari, nata a Rosignano Solvay nel 1960, vive a Bologna. Con un naturale spirito di intraprendenza, a soli 20 anni ha messo in piedi un’attività commerciale estiva a Porto Rotondo parallelamente ai suoi frequenti viaggi a Londra e al suo percorso di studi di lingue e culture orientali a Milano. Durante la sua permanenza di studio in Giappone ha conosciuto l’Università Brahma Kumaris alla quale ha aderito per una sua crescita e sviluppo personale. Ulteriori competenze formative acquisite grazie alla Self Managing Leadership di Oxford le hanno permesso di condurre conferenze e seminari in Italia e all’estero. Oltre alla meditazione insegna comunicazione comportamentale. Appassionata di tiro con l’arco, ama scrivere stimolando il lettore a ritrovare un migliore approccio con il sé e con la vita. Sito web: www.brahmakumaris.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it