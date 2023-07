Antonella Passerini, Espandiamo La Realtà: il libro di business su Metaverso, Realtà Aumentata e Intelligenza Artificiale

Luglio 4, 2023

(Adnkronos) – Milano, 04.07.2023 – In un mondo in cui la tecnologia è sempre più presente nella nostra quotidianità, la realtà virtuale rappresenta una nuova frontiera in cui la virtualità si fonde con la realtà, creando una nuova dimensione di esperienze e relazioni umane. Il Metaverso, ad esempio, è uno strumento che permette questo e molto altro ancora.

Per tutti coloro che desiderano scoprire come sfruttare al massimo questa nuova tecnologia anche in ambito business, esce oggi il libro di Antonella Passerini “ESPANDIAMO LA REALTÀ. Metaverso, Realtà Aumentata e Intelligenza Artificiale: Come Sviluppare Un Business Di Successo Nel Metaverso Con Strumenti Innovativi Per Raggiungere Il Massimo Potenziale” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per vivere esperienze che vanno ben oltre ciò che la realtà può offrire.

“Il mio libro offre una panoramica della storia del Metaverso, dalla sua nascita ad oggi, analizzando le potenzialità delle nuove tecnologie, dalla realtà aumentata a quella virtuale fino ad arrivare alla tanto acclamata intelligenza artificiale” afferma Antonella Passerini, autrice del libro. “Nel corso della narrazione, oltre ad analizzare i pro e contro di ciascuna di esse, vado anche ad approfondire i vari campi di applicazione, dall’education all’automotive, dalla formazione al benessere psicologico, fornendo quindi al lettore una visione a 360 gradi sull’intero processo di trasformazione digitale”.

Secondo l’autrice, è di fondamentale importanza imparare ad usare per primi queste nuove tecnologie, comprendendone le potenzialità anche in ambito business. In quest’ottica, infatti, sono molte le aziende anche di grandi dimensioni che stanno applicando strumenti quali il Metaverso, per coinvolgere i clienti verso i propri prodotti.

“Antonella Passerini, in questo libro, ci mostra come la realtà virtuale sia una tecnologia sempre più interconnessa alla nostra vita quotidiana, dal punto di vista di interazione sociale, di apprendimento, di svago ma anche in ottica business” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Come ogni nuova frontiera che si rispetti, questa tecnologia rappresenta anche una sfida e un’opportunità di crescita, a patto però di capire come sfruttarla al meglio, tanto dal lato personale quanto da quello professionale. Questo e molto altro ancora insegna a fare l’autrice attraverso il proprio libro”.

“Chi meglio di Giacomo Bruno, che per primo ha portato gli ebook in Italia, poteva rappresentarmi per divulgare il mio messaggio in tema di progresso tecnologico?” conclude l’autrice. “Lo staff Bruno Editore mi ha seguito con professionalità nel corso di tutto l’iter di pubblicazione, dandomi modo di creare questo mio primo libro che sono certa sarà di grande interesse per tanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3JyxwtO

Antonella Passerini è nata a Torino nel 1972. Madre di Edoardo e insegnante di scuola primaria di primo grado dal 1991, ha seguito molti corsi di specializzazione in vari ambiti grazie al forte desiderio di accrescere la propria conoscenza personale e professionale. La sua formazione non si è fermata al solo campo dell’insegnamento, si è bensì estesa a tutte quelle tematiche affini al benessere del bambino e dell’adulto. La passione per la scrittura l‘ha da sempre accompagnata. Da qualche anno si è avvicinata al mondo del Metaverso, della realtà aumentata e dell’intelligenza artificiale a cui è seguita la pubblicazione di questo suo primo libro. Segui Antonella nella sua ACTION PAGE DIGITALE: https://antonellapasserini.it/Antonella

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it