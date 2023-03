Antonelli: “Legge Sirchia funziona, eccessiva restrizione libertà individuali no”

Marzo 7, 2023

(Adnkronos) – Estensione divieto di fumo

Roma, 7 marzo 2023. “Siamo tabaccai e lo rimarremo. Non ci trasformeremo né in giudici né in controllori interferendo sulle scelte di consumo dei clienti. Per questo, qualora il governo intervenisse con una ulteriore stretta sul divieto di fumo già esistente, noi, che siamo concessionari di Stato, continueremo a svolgere il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto. Nel rispetto cioè di tutte le norme che regolano il regime di monopolio vigente nel nostro Paese”.

Questo il commento del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Mario Antonelli, all’ipotesi di un inasprimento del divieto di fumo in Italia.

“Certo – continua Antonelli – le notizie che giungono dal Ministero della Salute ci lasciano per certi versi perplessi. Ci chiediamo, ad esempio, i motivi di una eventuale equiparazione, nel divieto di fumo, tra sigarette tradizionali e prodotti di nuova generazione (prodotti a base di tabacco riscaldato e sigarette elettroniche) pur a fronte di una dimostrata diminuzione di rischio”

“Ci chiediamo, ancora – insiste il Presidente Nazionale FIT – perché a parità di rischio per la salute pubblica, piuttosto che stringere le maglie di un divieto già esistente e funzionante non si sia preso in considerazione di iniziare ad intervenire, per esempio, sul consumo di alcolici o sull’abuso di zuccheri”.

“Il divieto di fumo in vigore dal 2005 ha soprattutto avuto il merito di far riflettere chi fuma sui pari diritti dei non fumatori ed in questo senso i risultati della Legge Sirchia sono ancora più evidenti”.

“Dovrebbe essere questa la strada da seguire: non inasprire una legge che già funziona ma sensibilizzare anche i più restii al rispetto delle altrui libertà. D’altra parte – conclude Antonelli – è storicamente evidente che proibizionismo ed eccessiva restrizione delle libertà individuali non hanno mai funzionato”.