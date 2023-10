Antonello Paola: “La mobilità elettrica è più accessibile con il noleggio a lungo termine”

Ottobre 4, 2023

(Adnkronos) – In un periodo di particolare incertezza dell’automotive e dell’economia, Antonello Paola, da oltre 25 anni nel settore automotive, presenta la convenienza di noleggiare l’auto a lungo termine, piuttosto che acquistarla, sia per i privati che per le aziende.

Lamezia Terme ottobre 2023, La vettura è il bene sinonimo di massima libertà negli spostamenti. Negli ultimi tempi è oggetto di molte riflessioni e pensieri dopo l’annuncio da parte del Parlamento europeo che a partire dal 2035 tutte le nuove auto in arrivo sul mercato dovranno essere ad emissioni zero e non potranno emettere CO2. Ciò comporterà investimenti importanti, considerato che ad oggi, nonostante gli impegni presi a livello europeo, i costi di una macchina elettrica sono decisamente alti e gli stessi oneri finanziari, se si volesse rateizzare, sono alle stelle con tassi d’interesse tra i maggiori di sempre. Se i costi dei veicoli non tendono ancora a calare, una soluzione che si sta prospettando come valida alternativa è il noleggio a lungo termine di auto ad alimentazione green. Tra le aziende specializzate più importanti ad offrire questo servizio in Italia c’è ALD, filiale italiana del gruppo controllato dalla francese Société Générale.

“Il noleggio a lungo termine è già una soluzione di mobilità innovativa che registra un trend di crescita costante in Italia – sottolinea Antonello Paola, da oltre 25 anni nel settore automotive -. Attualmente, infatti, non esiste sul mercato un’auto elettrica competitiva in termini di costi rispetto ad una vettura a combustione interna e questo prefigura al momento un problema di accessibilità sociale. Il noleggio, quindi, garantisce al contempo il passaggio alla nuova tecnologia a fronte di costi certi e dilazionati nel tempo. Con un’unica rata mensile, infatti, è possibile avere un nuovo veicolo elettrico a disposizione, con tanti servizi inclusi. Inoltre il noleggio auto a lungo termine mette al riparo i propri clienti dalla svalutazione e dall’obsolescenza dei mezzi, garantendo loro veicoli sempre nuovi, performanti e accuratamente selezionati”.

ALD Automotive ha recentemente rilasciato un’interessante relazione in cui evidenzia come il mercato italiano dell’auto resti ancora freddo nei confronti dell’elettrico, facendo registrare nell’anno appena trascorso un calo di immatricolazioni di oltre il 4% rispetto al 2021 e registrando una quota di appena l’11% di auto green immatricolate. Il noleggio a lungo termine, invece, dimostra di tenere. “Ci si misura, sicuramente con un sistema nuovo e non per tutti semplice – evidenzia Antonello Paola -. In questo momento di incertezza, quindi, prima di procedere con investimenti significativi l’alternativa del noleggio a lungo termine può dimostrarsi una ‘prova’ di transizione e adattamento quotidiano e lavorativo a cui, comunque, dovremo andare incontro entro il 2035”.

Molte aziende di noleggio a lungo termine, per facilitare la transizione alla mobilità elettrica, hanno messo in campo nuove soluzioni e strategie, supportando sia i privati nella loro mobilità elettrica che le imprese nella elettrificazione delle proprie flotte. ALD Automotive Italia, ad esempio, propone “ALD Green” per i privati e la divisione “ALD Electric” per le aziende, con servizi di ricarica elettrica inclusi nei canoni. “Come dico spesso ‘La vita è un viaggio fatto di viaggi’ e il noleggio è lo strumento che può e deve ‘accompagnarci’ con serenità nel nostro percorso di mobilità quotidiana”, conclude Antonello Paola.

