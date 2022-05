Antonio Di Giovanni. “Il parquet non è un lusso per pochi, ma una possibilità per molti”.

Maggio 3, 2022

(Roma, 3/05/2022) – Antonio Di Giovanni, titolare della Di Giovanni Parquet, spiega i numerosi vantaggi del parquet, che oggi non è più un lusso, ma un’occasione che in tanti possono cogliere, grazie anche agli incentivi attualmente previsti per le ristrutturazioni.

Roma, 3/05/2022 – In questo periodo storico sono molte le persone che stanno ristrutturando casa, in occasione dei bonus previsti dalla legislazione pandemica: perché non approfittare per avere anche i benefici garantiti dal parquet?

Il parquet, infatti, non è più un privilegio che in pochi si possono permettere come una volta, quando il prezzo del materiale era elevato. Oggi, istallare questo tipo di pavimento in tutta l’abitazione è un’attività alla portata di tutti, senza dimenticare che i costi di montaggio sono di gran lunga compensati dai numerosi benefici da esso offerti.

Antonio Di Giovanni, della ditta Di Giovanni Parquet, da anni mette la sua passione e le sue competenze al servizio dei suoi clienti. “Il parquet, oggi, ha prezzi standard. La differenza la si comprende nel tempo, poiché cambia molto la qualità della vita”, dichiara Di Giovanni. Si tratta, infatti, di una pavimentazione naturale che regala una sensazione di comfort in tutta casa, ideale per rendere gli ambienti familiari caldi e unici. “È un materiale che non danneggia la salute, resiste nel tempo e non è complicato da gestire”, prosegue Di Giovanni.

Rispetto ai prodotti assembrati, il parquet non contiene sostanze nocive al suo interno, tutelando così la salute delle persone. Assicura, inoltre, il risparmio energetico, perché non disperde calore ed ha anche il vantaggio di isolare acusticamente un appartamento da un altro, in quanto non amplifica rumori. Perfetto, quindi, per chi ha bambini che giocano in casa.

Rivolgersi ad artigiani competenti e di esperienza è fondamentale, poiché i legni da parquet non sono molti e presentano ognuno caratteristiche specifiche. Le persone che stanno restaurando un appartamento dovrebbero prendere in seria considerazione la possibilità di fare il pavimento in legno e dare così un valore aggiunto alla propria abitazione.

https://www.parquetroma.org/