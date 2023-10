Antonio Dinuzzi: “Ha sempre più successo la pubblicità sui taxi, meno conosciuta e sottovalutata”

Ottobre 18, 2023

(Adnkronos) – È una pubblicità in continuo movimento, che permette di veicolare il messaggio in ogni ora del giorno e tutto l’anno. Il Taxi Advertising è la nuova sfida professionale di Antonio Dinuzzi, country manager della nota media agency tedesca Cabvertising Europe, concessionaria specializzata degli spazi pubblicitari sui taxi e leader globale del settore.

Roma 18 ottobre 2023, Il taxi come veicolo dinamico per la pubblicità. Nell’era della straripante dominazione del digital marketing, notevolmente sovradimensionato anche per via delle chiusure dell’età pandemica, ritornare alla comunicazione above the line e rafforzare la presenza dei brand per le strade nel post-Covid è diventato un must-to-do. Sta prendendo sempre più forza l’utilizzo di questa forma di promozione per prodotti e attività di ogni settore, compresi gli eventi. Presente in oltre 20 grandi città italiane, ed in continua espansione su tutto il territorio nazionale, Cabvertising ha aperto recentemente le sue nuove filiali anche in Francia, Spagna, Usa, e Dubai, affidandosi alla guida esperta di uno specialist del marketing above the line e della pianificazione media, Antonio Dinuzzi.

«È stato un orgoglio e un onore – sottolinea Antonio Dinuzzi – ricevere dal fondatore e boss di Cabvertising, Sebastian Flesch, la proposta di condurre in Italia, nella mia nazione, lo sviluppo e diffusione di questa forma di comunicazione, che vede all’estero le aziende, da sempre, servirsi del Mobility Out of Home, la pubblicità sulle fiancate dei taxi, ed apprezzarne i risultati in termini di brand awareness. Il taxi brandizzato è una delle forme più esposte all’occhio del consumer finale. L’auto brandizzata raggiunge le zone a più alta intensità delle città, dai centri commerciali e sportivi ai centri culturali, alle stazioni ed aeroporti. Sicuramente si tratta di uno dei pochi mezzi di pubblicità che permette di divulgare il messaggio con più efficacia, tra tutti i mezzi di comunicazione tradizionali, su un ampio territorio cittadino, in particolare nelle aree più frequentate, 24 ore su 24 e ogni giorno dell’anno, creando milioni di contatti. I taxi, infatti, sono iconici e riconoscibili immediatamente, ormai parte integrante e per molti fondamentale della vita quotidiana della città e dei sistemi di trasporti pubblici».

Decorare un’auto con il proprio messaggio pubblicitario permette di avere un grande numero di contatti e una grande visibilità, non solo per i grandi brand, ma anche per le aziende locali. Per essere più attrattiva, sicuramente è importante che sia realizzata con alta qualità di stampa, sempre visibile in tutte le condizioni di luce e che non si usuri con le intemperie dopo solo qualche settimana.

La pianificazione della campagna pubblicitaria può essere costruita in base alle proprie esigenze e al budget che si intende investire, decidendo in quali città essere presenti per quanto tempo e su quanti veicoli. Altro vantaggio, il servizio può essere geolocalizzato. «Abbiamo attivato un sistema che permette un monitoraggio costante – sottolinea Antonio Dinuzzi – in modo da verificare la circolazione del mezzo, ed infine forniamo sempre un report fotografico professionale geolocalizzato, che oltre a confermare la veridicità della campagna, durante ed alla fine della campagna pubblicitaria, permette anche di usare lo stesso footage per le campagne social. È un servizio che ci viene particolarmente apprezzato».

I taxi si confermano, quindi, come un importante strumento per comunicare il proprio messaggio ad una platea vasta ed eterogenea. Ma la pianificazione va fatta con cura, per questo è preferibile affidarsi non a semplici broker, ma a professionisti specializzati. È per questa ragione che Cabvertising ha deciso di aprire una branch italiana e creare delle partnership solide con le più importanti e consolidate agenzie di comunicazione su tutto il territorio nazionale.

CONTATTI:

www.cabvertising.it

https://www.linkedin.com/in/antonionatdinuzzi