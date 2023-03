Antonio Vitiello, Dottor Energia: il Bestseller su come ridurre i costi di luce e gas

Marzo 24, 2023

(Adnkronos) – Milano, 24.03.2023 – Gli aumenti di luce e gas avvenuti tra il 2022 e il 2023 hanno messo a dura prova le finanze tanto delle famiglie italiane quanto delle imprese. Quello che tuttavia molti non sanno è che ottimizzare al massimo le spese energetiche è possibile: tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che desiderano dare un taglio netto alle bollette di luce e gas, esce oggi il libro di Antonio Vitiello “DOTTOR ENERGIA”. Il Metodo Che Ti Insegna A Capire Le Bollette e A Ridurre Costi e Sprechi di Energia Elettrica e Gas per la Tua Casa e Azienda Risparmiando Tempo e Soldi” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per imparare a leggere attentamente le bollette, così da ridurne i costi.

“Il mio libro è una vera e propria guida pratica in grado di rispondere a tutte le domande che ognuno di noi si dovrebbe porre prima di andare a pagare l’ennesima bolletta della luce o del gas” afferma Antonio Vitiello, autore del libro. “Con un linguaggio semplice e diretto, attraverso il mio manuale spiego come si compone il prezzo che vediamo in fattura, come valutare le offerte proposte dal mercato e come scegliere quella più conveniente. Infine, fornisco anche consigli pratici su come consumare meno così da ridurre costi e sprechi”.

Secondo l’autore, bastano poche semplici azioni quotidiane per migliorare i costi delle proprie fatture. Questo perché esiste una relazione stretta tra riduzione degli sprechi e costi in bolletta. Adottando nuove sane abitudini, infatti, sarà possibile non solo portare beneficio al proprio portafogli ma anche all’ambiente.

“Antonio Vitiello, con il suo libro, vuole spiegare a famiglie e imprese come comprendere le voci presenti nelle bollette energetiche e, sulla base di questo, come ottimizzarne al meglio i costi sulla base delle proprie esigenze” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il segreto? Sta nell’adottare pochi semplici accorgimenti capaci davvero di fare la differenza, tanto per noi dal punto di vista economico quanto per l’ambiente che ci circonda”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno alcuni anni fa e sin da subito mi ha colpito la sua professionalità e determinazione” conclude l’autore. “Nel corso di tutto l’iter editoriale, il team Bruno Editore mi ha seguito in ogni fase della pubblicazione consentendomi di pubblicare questo mio libro che sono certo sarà utile a tanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/40arc20

Antonio Vitiello, libero professionista classe ’90, nato a Napoli ma formatosi lavorativamente a Milano, si occupa da oltre 10 anni di energia e gas attraverso consulenze rivolte in prevalenza al segmento PMI ed alle grandi industrie energivore e gasivore italiane. Aiuta inoltre UDB/UDD/Resellers ad individuare assets di approvvigionamento volti a minimizzare i rischi e ad ottimizzare gli acquisti. La sua lunga esperienza nel settore lo porta oggi a condividere il proprio know-how attraverso la pubblicazione di un libro volto a raccontare il Metodo MUSIC, acronimo di Metodo Unico Servizi Imprese e Cittadini, che ha come mission quella di far comprendere a tutti, attraverso un linguaggio semplice e comprensibile, cosa sono le bollette, come interpretare i dettagli contenuti in esse, come poterle prevedere e soprattutto come fare una scelta responsabile e consapevole. Esperto del settore, è stato uno dei primi Utility Manager italiani certificati.

Sito web: http://www.dottor-energia.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it