Aokang, il più importante marchio cinese di scarpe da uomo, presenta le nuove collezioni alla Settimana della moda di Milano.

Settembre 25, 2023

MILANO, 25 settembre 2023 /PRNewswire/– Aokang Shoes Sales Co., Ltd (“Aokang”), il marchio di calzature da uomo leader in Cina, presenta in occasione dell’iconica Settimana della moda di Milano la nuova collezione limitata “Juexing”, il cui significato è “risveglio”, nella sfilata in tema “Jue”. Aokang è il primo marchio cinese di calzature a presentare le sue collezioni alla Settimana della moda di Milano.

Nell’ambito degli eventi collaterali della Settimana della moda di Milano, Aokang ha collaborato con il famoso artista calligrafo cinese Zhu Jingyi per mettere in scena la spettacolare sfilata “JueXingZhongGuo”, che significa “Risveglio della Cina”, incentrata sull’arte dell’inchiostro ad acqua cinese. Zhu ha stupito il pubblico con una suggestiva performance calligrafica; Aokang ha inoltre lanciato una sneaker in edizione limitata per la Settimana della moda di Milano in co-branding con Zhu.

La collezione è disegnata in collaborazione con il designer creativo italiano di calzature Mirco Scoccia, che in precedenza ha disegnato per Bottega Veneta. Con questa collezione, Aokang introduce sul mercato un nuovo concept: le scarpe sportive in pelle da indossare sia per il lavoro che per il tempo libero, che uniscono una silhouette esterna ampia ed elegante, una tomaia in pelle di alta moda e una suola da sneaker comoda, morbida e flessibile:

La collezione di calzature “Juexing”, dal comfort superiore, mette in evidenza la tecnologia leader a livello globale di Aokang, sviluppata internamente con un brevetto di invenzione nazionale: il sistema a doppia circolazione e traspirabilità infinita, che sfrutta le tre tecnologie fondamentali della nanotecnologia, microporosità e microincapsulazione.

Scoccia ha dichiarato che la collezione “Juexing” è un simbolo di comfort e che un buon design consiste nel creare un’espressione di sé basata sulla comodità. L’impegno di Aokang verso l’innovazione e la proposta di calzature sportive in pelle hanno inoltre mostrato al mondo la consapevolezza e la sicurezza del marchio cinese.

“Aokang è lieta di essere il primo marchio cinese di calzature alla Settimana della moda di Milano e, guardando al futuro, continueremo a proporre calzature confortevoli che soddisfino pienamente le aspettative dei consumatori”, ha dichiarato Wang Chen, Vicepresidente di Aokang.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2219303/Wang_Chen_vice_president_Aokang_writes_eyes_a_dragon_painted.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/aokang-il-piu-importante-marchio-cinese-di-scarpe-da-uomo-presenta-le-nuove-collezioni-alla-settimana-della-moda-di-milano-301937202.html