Aon trasforma i processi di gestione dei sinistri grazie ad Appian

Ottobre 10, 2023

– Maggiore agilità attraverso l’automazione dei processi scalabile, end-to-end e sicura

MILANO, 10 ottobre 2023 /PRNewswire/ — Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato che Aon (NYSE: AON), una delle principali società di servizi professionali a livello mondiale, ha digitalizzato e automatizzato i suoi processi di richiesta di indennizzo grazie alla piattaforma Appian.

A partire dal 2018, Aon Reinsurance Solutions ha avviato un programma di trasformazione operativa, apportando modifiche ai ruoli e alle responsabilità quotidiane per il personale di Aon in tutto il mondo, introducendo nuovi processi aziendali e modifiche corrispondenti alle applicazioni aziendali più critiche. Sfruttando lo sviluppo in 8 settimane di Appian Guarantee, Aon ha implementato una nuova applicazione per il workflow dei sinistri in modo da automatizzarlo, consentendo ai propri collaboratori di spostare la loro attenzione sulla tutela dei clienti e sull’erogazione di servizi avanzati.

“Stavamo affrontando un problema aziendale complesso e volevamo cambiare il nostro modello operativo centralizzando più processi di transazione. Tuttavia, i metodi di sviluppo tradizionali non avevano la capacità e il tempo necessari per questa trasformazione”, ha commentato Bob Olson, Chief Information Officer, Reinsurance Solutions di Aon. “Appian non solo ci ha consentito uno sviluppo low-code rapido ed efficiente, ma ci ha anche aiutato a reinventare interamente i nostri processi attraverso l’automazione”.

Automatizzando i flussi di lavoro con Appian, Aon sarà in grado di misurare e monitorare efficacemente le performance dei processi, guidare un continuo miglioramento e consentire al personale di concentrarsi su attività ad elevato valore aggiunto, aiutando i clienti a prendere decisioni migliori. Sfruttando i plug-in predefiniti e il framework API di Appian, Aon è in grado di unificare in maniera fluida grandi quantità di dati precedentemente isolati, accelerando la creazione di nuovi workflow per le richieste in tutte le divisioni aziendali, sfruttando al contempo l’algoritmo, le richieste e la logica di fatturazione già in essere.

“Aon ha raggiunto l’efficienza operativa attraverso processi aziendali ben progettati e automatizzati”, ha commentato Pavel Zamudio Ramirez, Chief Customer Officer di Appian. “Il team Customer Success di Appian ha collaborato con Aon per implementare rapidamente le capacità di business, consentendo ad Aon di innovare in modo efficiente il front-end utilizzando le più recenti interfacce web e mobile, sfruttando al contempo potenti capacità di back-end attraverso l’integrazione delle API”.

Guarda questo video per saperne di più sul percorso di trasformazione di Aon grazie ad Appian.

Appian

Appian è una software company che automatizza i processi aziendali. Grazie alla Appian AI-Powered Process Platform è possibile progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, in modalità end-to-end. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i propri flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, ottenendo migliori tassi di crescita e offrendo esperienze superiori ai propri clienti. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it.

Segui Appian Italia: Twitter, LinkedIn.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2240848/Aon_The_Appian_Platform.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2240855/AON_IT.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1488235/4327055/Appian_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/aon-trasforma-i-processi-di-gestione-dei-sinistri-grazie-ad-appian-301950792.html