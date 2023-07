AOU Parma sceglie Deenova e i comprovati benefici della sua soluzione RFID per la tracciabilità dei dispositivi medici

Luglio 20, 2023

MILANO, 20 luglio 2023 /PRNewswire/ — Deenova, azienda leader in Europa nel settore dell’automazione e dei servizi sanitari, ha annunciato oggi l’aggiudicazione della gara pubblica per la fornitura di sistemi di tracciabilità a radiofrequenza (RFID) per dispositivi medici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Il contratto, della durata di cinque anni, comprende la fornitura di personale, materiali di consumo e servizi di assistenza tecnica. La D8 Series di Deenova, che verrà implementata all’AOU di Parma, offre vantaggi ampiamente riconosciuti attraverso la combinazione di personale altamente qualificato, software e hardware esclusivi e progetti personalizzati.

La suite di prodotti D8, che comprende il software Orbit, l’armadio RFID Sentinel, il cestino RFID Sentry e Check-in (Sistema RFID Kanban), identifica e traccia tutto ciò che viene gestito dalla farmacia ospedaliera e diretto alle sale operatorie. Ciò consente agli ospedali di monitorare le scorte, automatizzare e gestire i processi della catena di approvvigionamento, ridurre la perdita di attrezzature ed aumentare la sicurezza dei pazienti, garantendo la disponibilità dei dispositivi giusti nel posto giusto al momento giusto. I tempi di preparazione dei kit peri-procedurali si riducono, così come i percorsi e le aperture nelle sale chirurgiche.

Giorgio Pavesi, CEO di Deenova, ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare ad ampliare la nostra base clienti in Italia, aggiungendo AOU Parma. La nostra missione è fornire le soluzioni più economiche, digitali e automatizzate per la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici. Non vediamo l’ora di lavorare con AOU Parma per implementare le nostre innovative soluzioni su misura per soddisfare le loro esigenze specifiche.”

Nell’attuale contesto del controverso decreto italiano sul “Payback dei dispositivi medici”, la serie D8 di Deenova è una soluzione preziosa che aiuta gli ospedali a controllare meglio le spese legate ai dispositivi medici, grazie ad una gestione ottimale delle scadenze, alla riduzione delle scorte, all’eliminazione di sprechi, errori e ordini duplicati, nonché a precise allocazioni dei costi per ogni modello logistico. Oltre a generare questi benefici, la D8 Series riduce fortemente i compiti amministrativi e logistici dei professionisti delle sale operatorie, consentendo un aumento complessivo dell’efficienza. Implementata per la prima volta al Policlinico Gemelli di Roma nel 2015, la Deenova D8 è attualmente utilizzata in oltre 110 sale operatorie. Sono stati raggiunti molti obiettivi rilevanti, tra cui una migliore rotazione media dei farmaci e dei dispositivi, la tracciabilità completa fino al paziente, maggiore velocità nei richiami dei fornitori e negli avvisi di sicurezza.

Questo processo semplificato e controllato porta a risparmi sui costi e in definitiva ad una migliore assistenza ai pazienti, rispettando gli obiettivi degli ospedali e del sistema sanitario italiano.

