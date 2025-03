Aperta la seconda fase della Startup Competition del WMF, la più grande competizione internazionale per startup

11 Marzo 2025

– Si apre la seconda fase di selezione della startup competition del WMF – We Make Future: solo fino all’11 aprile startup da tutto il mondo potranno candidarsi per partecipare alla competizione che porta le migliori sei sul Mainstage della Fiera Internazionale sull’innovazione AI, Tech & Digital. Le finaliste potranno presentarsi al parterre di oltre 300 investitori e venture capital internazionali attesi dal 4 al 6 giugno al WMF 2025 a rappresentare un portafoglio di 1,3 miliardi di dollari, con 60,7 miliardi in operazioni e 214 miliardi in asset gestiti. Dalla call, oltre alle finaliste, verranno selezionate altre startup che durante la tre giorni potranno organizzare incontri B2B con investitori, accedere allo startup stage e al distretto espositivo dedicato, ma anche essere selezionate per accedere agli spazi del Tecnopolo, grazie alla collaborazione stretta tra WMF, il Tecnopolo di Bologna e la Città Metropolitana di Bologna.

Bologna, 11/03/2025

È ufficialmente aperta la seconda fase di selezione della call per la startup competitiondel WMF – We Make Future (4 – 6 giugno 2025 BolognaFiere), la più grande competizione internazionale per startup che nella passata edizione ha assegnato un montepremi complessivo di oltre 2.1 milioni di euro e raccolto candidature da 5 continenti. Le startup italiane e internazionali che intendono partecipare potranno candidarsi entro l’11 aprile 2025.

La call, tra le iniziative più longeve del WMF, Fiera Internazionale sull’Innovazione AI, Tech & Digital, si rivolge a startup composte da team con progetti o idee innovative nel settore tecnologico e digitale, con un particolare interesse rivolto a progetti in grado di generare un impatto positivo sulla società, sull’ambiente e con attenzione alle applicazioni di Intelligenza Artificiale.

Sei le finaliste che verranno selezionate per sfidarsi sul Mainstage, presentando i propri progetti al pubblico della fiera internazionale, che nella scorsa edizione ha registrato oltre 70.000 presenze da 90 paesi, e alla giuria di investitori, VCs, incubatori e acceleratori. Attesi infatti più di 300 venture capital internazionali, tra cui SoftBank, European Council, EIT Digital, LG NOVA – a rappresentare un portafoglio di 1,3 miliardi di dollari, con 60,7 miliardi in operazioni e 214 miliardi in asset gestiti.

“La Startup Competition del WMF è uno strumento concreto per connettere startup, investitori e corporate VC su scala globale. Grazie a un processo di scouting continuo e al nostro International Roadshow, offriamo alle startup accesso diretto a capitali, mentorship e opportunità di crescita nei principali ecosistemi dell’innovazione” spiega Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF “Con oltre 300 venture capitalist e investitori da tutto il mondo riuniti a Bologna dal 4 al 6 giugno, la Competition rappresenta un’occasione unica per le startup per validare il proprio business model e attrarre investimenti strategici. Allo stesso tempo, per i VC e le corporate, è una piattaforma privilegiata per scoprire le realtà più promettenti e creare nuove sinergie nel panorama dell’innovazione globale.”

Non solo la finale: la call seleziona anche altre startup che potranno partecipare alla tre giorni internazionale, cogliendo tutte le principali opportunità di business di alto livello con i più importanti stakeholder dell’open innovation presenti. WMF infatti anche quest’anno si conferma come hub globale di riferimento per l’innovazione, l’imprenditorialità tecnologica e la cooperazione tra ecosistemi, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di innovazione e creando connessioni strategiche tra startup, corporate, investitori e istituzioni. Un contesto unico nel panorama internazionale, capace di generare concrete opportunità di business, co-sviluppo e internazionalizzazione.

WMF 2025: tutte le opportunità per startup e stakeholder dell’innovazione

La tre giorni di manifestazione, che ogni anno riunisce l’ecosistema globale dell’innovazione, rappresenta un momento cruciale di incontro per la creazione di nuove sinergie tra la molteplicità di attori che convergono in Italia per l’occasione. Tra le opportunità per il mondo delle startup, organizzate all’interno dell’evento tematico e verticale, World Startup Fest– l’evento di riferimento internazionale per startup, scaleup e investitori, anche quella di organizzare incontri B2B con investitori, di pitchare il proprio progetto sullo Startup Stage, e quella di presentarsi all’interno dell’area espositiva dedicata a startup da tutto il mondo, lo Startup District. Sempre per le startup selezionate dalla call della startup competition, anche l’opportunità di coinvolgimento in iniziative come Global Impact Challenge, l’iniziativa dedicata a startup e investitori impact-driven, Global Startup Program, pensata per supportare lo sviluppo di una community di founders che hanno dato vita a progetti imprenditoriali innovativi italiani e internazionali, e la Call AI 4 Future, la cui terza edizione è stata lanciata lo scorso gennaio durante il CES di Las Vegas.

Infine, importante opportunità nata dalla collaborazione tra WMF, Tecnopolo di Bologna e Città Metropolitana di Bologna quella, per alcune startup selezionate, di accedere agli spazi del Tecnopolo, sede del supercomputer Leonardo.

Per candidarsi alla call per la Startup Competition internazionale del WMF è necessariocompilare il form nella pagina dedicata entro e non oltre l’11/04.

La storica call per startup, giunta alla sua 13^edizione rientra tra le iniziative che il WMF – Fiera Internazionale Certificata organizzata da Search On Media Group – porta avanti da oltre 10 anni per promuovere la cultura imprenditoriale e favorire lo sviluppo dell’ecosistema innovativo, sia in Italia che a livello internazionale. L’obiettivo è generare un flusso di opportunità tra il nostro Paese e l’estero.

WMF – Fiera Internazionale sull’Intelligenza Artificiale, la Tecnologia e il Digitale WMF – Fiera Internazionale sull’Intelligenza Artificiale, la Tecnologia e il Digitale Il 4 – 5 – 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 tra sponsor ed espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori e un portafoglio di investimenti pari a 1.300 miliardi, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Search On Media Group Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

