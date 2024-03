Aperte le candidature ai Premi per la Capitale Europea dell’Innovazione 2024

Marzo 14, 2024

(Adnkronos) – Bruxelles, 14 marzo 2024. La Commissione Europea ha lanciato la decima edizione dei Premi per la Capitale Europea dell’Innovazione (iCapital ). Il premio è assegnato alle città europee che sono pioniere nell’innovazione a beneficio dei loro cittadini.

I Premi per la Capitale Europea dell’Innovazione (iCapital ), supportati dal Consiglio Europeo per l’Innovazione (EIC ) nell’ambito di Horizon Europe(il programma quadro di ricerca e innovazione (R&I) dell’Unione europea per il periodo 2021-2027), riconoscono quelle città europee che aprono le proprie pratiche di governance alla sperimentazione e mirano a essere modelli di riferimento per altre città spingendo i confini della tecnologia a beneficio dei loro cittadini.

Jean David Malo, Direttore del Consiglio Europeo per l’Innovazione e l’Agenzia Esecutiva per le PMI, ha inaugurato questa edizione in una cerimonia che si è tenuta a Linköping (Svezia), la città europea emergente nell’innovazione 2023.

Iliana Ivanova, Commissaria per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù ha detto: “I premi per la Capitale Europea dell’Innovazione celebrano le città che utilizzano l’innovazione per rimodellare il paesaggio urbano, affrontare le sfide demografiche ed economiche e mettere i cittadini al centro dei loro processi decisionali. Mettendo in luce esempi brillanti di creazione di un futuro migliore per le persone attraverso l’innovazione, i premi sono un faro per la transizione verde e digitale in Europa. Questa sarà la decima edizione dei premi, e incoraggio tutte le città eleggibili a candidarsi.”

Il concorso assegnerà un totale di sei premi per due categorie: la Capitale Europea dell’Innovazione e la Città Innovativa Emergente.

La città che vincerà il titolo di Capitale Europea dell’Innovazione 2024 riceverà 1 milione di euro. Inoltre, i primi due finalisti di questa categoria saranno premiati con 100.000 euro ciascuno.

Nella categoria Città Innovativa Emergente, il vincitore sarà premiato con 500.000 euro, accompagnato da due finalisti che riceveranno 50.000 euro ciascuno.

Tutti i vincitori e i finalisti saranno invitati a unirsi alla rete Alumni dei Premi EIC, un prestigioso gruppo di precedenti vincitori di iCapital, per condividere la loro conoscenza, discutere sfide comuni e lavorare insieme per trovare soluzioni.

Il concorso è aperto alle città con un minimo di 50.000 abitanti degli Stati Membri dell’UE e dei paesi associati a Orizzonte Europa. Due giurie di esperti indipendenti di alto livello valuteranno le città candidate e il loro livello di innovazione esaminando i seguenti criteri:

•Sperimentazione per rendere la città un laboratorio per pratiche innovative;

•Incremento e accelerazione per la crescita di start-up e PMI;

•Costruzione di ecosistemi e promozione di sinergie tra il settore pubblico, l’industria, l’accademia e i cittadini;

•Ampliamento della capacità di innovazione della città per diventare un modello per altre città;

•Visione innovativa della città che trasforma positivamente la città e sviluppa un ecosistema di innovazione sostenibile.

•Diritti dei cittadini – l’uso dell’innovazione per rafforzare la democrazia, proteggere i diritti dei cittadini, promuovere la coesione sociale e garantire l’integrazione con un’attenzione particolare a minoranze, genere, disabilità o razza.

Ulteriori dettagli possono essere consultati nel regolamento del concorso.

Il video di lancio può essere trovato qui.

Il concorso è aperto alle candidature dal 5 marzo (00:00 CET) fino al 18 giugno 2024 (17:00:00 CET) a questo link sul portale di Finanziamento & Gare.

Una sessione informativa online per potenziali candidati è prevista per il 9 aprile, si consiglia controllare regolarmente la pagina web di iCapital per l’apertura delle registrazioni.

Background

Supportato dal Consiglio Europeo per l’Innovazione (EIC) nell’ambito di Horizon Europe, questa è la decima edizione dei prestigiosi premi per la Capitale Europea dell’Innovazione, conosciuti anche come iCapital.

Attraverso iCapital, l’Unione Europea riconosce le città con ecosistemi di innovazione inclusivi. Il premio identifica le città che promuovono le connessioni e le sinergie tra i diversi attori degli ecosistemi (come il mondo accademico, i cittadini o le imprese) per tradurre con successo i risultati in un miglioramento del benessere della società, promuovendo al contempo innovazioni rivoluzionarie.

I vincitori passati includono Barcellona (2014), Amsterdam (2016), Parigi (2017), Atene (2018), Nantes (2019), Leuven (2020), Dortmund (2021), e Aix-Marseille Provence Metropole (2022), e Lisbona (2023) come Capitali Europee dell’Innovazione.

I vincitori passati nella categoria Città Innovativa Emergente includono Vantaa (2021), Haarlem (2022) e Linkoping (2023).

iCapital è uno dei cinque Premi EIC concessi nell’ambito di Orizzonte Europa, il programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione. Il premio è gestito dal Consiglio Europeo per l’Innovazione e l’Agenzia Esecutiva per le PMI.

Contatti

Alessandra Merini

Imageware