Apparecchiature pneumatiche industriali “personalizzate” con Bertocco Air Truck Technology S.r.l.

Marzo 6, 2023

(Adnkronos) – Bertocco Air Truck Technology S.r.l. è l’ azienda milanese che da oltre 60 anni si occupa di progettazione, sviluppo, produzione ed assemblaggio di apparecchiature pneumatiche per veicoli industriali, divenendo, nel tempo, punto di riferimento per il mercato nazionale e internazionale del settore.

Al suo interno, una lunga tradizione e un elevato know-how si fondono con dinamismo, flessibilità e ricerca per una fornitura personalizzata e ad hoc che fa dell’elevata qualità del “Made in Italy” il proprio punto di forza. L’obiettivo? “Rendere sempre più sicure le strade che percorriamo, fermando l’estremamente pesante con l’estremamente leggero.”

Milano, 6 marzo 2023.Bertocco Air Truck Technology S.r.l. raccoglie la forte specializzazione della storica Bertocco e oggi si configura come leader nazionale e internazionale nel settore delle apparecchiature pneumatiche e raccorderia per veicoli industriali, con un fatturato in continua crescita, consolidate partnership internazionali e un’ apertura a 360 gradi su un mercato in continua evoluzione.

Come affermano i giovani manager Nadia Bertocco e il suo socio e direttore operativo Stefano Dehò, “Bertocco nasce a Settimo Milanese nel lontano 1962. Inizialmente piccola azienda a carattere artigianale ed officina meccanica di precisione, diviene in poco tempo una solida e dinamica realtà.”

A seguito di un necessario adeguamento, a inizio 2013 un pool di investitori da vita alla Bertocco Air Truck Technology S.r.l., caratterizzata non solo da un nuovo assetto societario ma anche da un cambio generazionale e un nuovo management.

“Della vecchia impostazione, abbiamo conservato gli anni di esperienza consolidata e l’ elevato know-how, ossia tutta la parte ‘fruttuosa’ per dare continuità al marchio. Con il tempo ci siamo focalizzati sulle categorie di prodotto strategiche, come la parte pneumatica relativa agli impianti di frenatura, sospensioni e valvole, cilindri, raccorderia e attrezzature per veicoli industriali. E di fatto, ad oggi, questo è ciò che rappresenta il nostro core business aziendale.”

Attraverso partnership autorevoli con fornitori, rapporti con importanti clienti internazionali ed accordi stipulati con solidi partner commerciali, “il nostro mercato è in continua crescita, con un fatturato odierno di più di 4 milioni,siamo fornitori di aziende a livello nazionale e internazionale: per metà la nostra produzione è indirizzata in Italia, mentre la metà restante verso clientela estera.”

Bertocco Air Truck Technology si rivolge primariamente al mercato dei ricambi per i veicoli industriali e agricoli, al primo impianto per la parte dei rimorchi e dei semi rimorchi, nonché al mercato dei piccoli allestitori, occupandosi a 360 gradi di studio, progettazione e produzione dei componenti.

Cilindri, deviatori e distributori,, , , valvole, raccordi, tubazioni, membrane, forcelle, giunti di accoppiamento, anche nella versione CUNA su veicoli agricoli – prodotti questi ultimi per i quali l’ azienda è riconosciuta a livello internazionale – ed infine, dispositivi per la sicurezza.

Coniugando tradizione ed expertise consolidate con innovazione e una costante attività di ricerca, “sviluppiamo i nostri prodotti attraverso accurati studi, test, verifiche e collaudi ‘sul campo’”.

“Cerchiamo quotidianamente di incrementare ed efficientare le caratteristiche di ciò che proponiamo, per rimanere al passo coi tempi e con le esigenze di un mercato in continua evoluzione, soprattutto in un settore dove la concorrenza (anche con prezzi al ribasso, ma a discapito della qualità) si fa sentire molto.

Tendiamo costantemente l’ orecchio alle esigenze dei clienti, sviluppiamo i componenti sulla base delle specifiche richieste, utilizziamo materiali differenti, processi produttivi diversi per cercare sempre la miglior efficienza e qualità.”

Ed è proprio questa flessibilità nella personalizzazione delle richieste dei clienti che rientra tra i punti di forza dell’azienda, distinguendosi da altre grandi realtà del settore in grado di “fornire solo prodotti standard, e non personalizzati.”

I componenti sono invece studiati e prodotti su misura, in un’ ottica non solo funzionale ma anche estetica, dove vengono elaborati ad hoc anche il colore, il design e l’ eventuale logo.

E poi, le specifiche di produzione. L’ elevata qualità di Bertocco Air Truck Technology è interamente “Made in Italy”: “la nostra produzione si svolge del tutto in Italia e anche i nostri fornitori sono situati tutti nel bel paese”.

Infine, assistenza di qualità verso la clientela. “La soddisfazione e l’ evasione delle richieste che ci pervengono è praticamente immediata: se il componente necessario è già pronto nei nostri magazzini, possiamo riuscire a consegnarlo anche nel giro delle 24 ore, altrimenti, in ogni caso riusciamo ad evadere l’ ordine nel giro di due settimane!

Si tratta di tempi molto ristretti, è per questo che tante aziende del settore, che prima compravano materiali (di dubbia qualità, fra l’altro) dalla Cina, con tempi di consegna lunghissimi, hanno deciso di diventare nostri affezionati.”

E la differenza si vede, eccome! “Da noi, ogni singolo prodotto che esce dalla produzione viene verificato e collaudato al 100% per cento. Non a caso, insieme a una vasta cerchia di clientela fidelizzata, abbiamo una percentuale davvero bassa di reclami. E, anche laddove si presenta un problema, forniamo una completa e tempestiva assistenza.”

Insomma, Bertocco Air Truck Technology è decisamente all’ avanguardia e molte sono le sfide per il futuro, tra le quali “continuare ad investire per lo sviluppo di nuovi prodotti, valorizzando le nostre specializzazioni e rispondere con flessibilità e rapidità alle esigenze del mercato, attraverso un’ offerta customizzata e altamente personalizzata”.

Sito Web: www.bertocco.it

Telefono: +39 0245073278