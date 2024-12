Appian annuncia i vincitori dei Partner Award 2024 ad Appian Europe

4 Dicembre 2024

I vincitori hanno assicurato un impatto di business concreto grazie all’orchestrazione dei processi

MILANO, 4 dicembre 2024 /PRNewswire/ — Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato, in occasione di Appian Europe, i vincitori dei Partner Awards 2024. Ogni partner premiato ha messo in atto con successo soluzioni d’impatto per l’orchestrazione dei processi aziendali con la Piattaforma Appian.

“Ci congratuliamo con i vincitori degli Appian Partner Awards 2024”, ha dichiarato Americo Mazzotta, Vice President EMEA di Appian. “I nostri partner sono fondamentali per fornire soluzioni eccellenti che aiutino le aziende a rinnovarsi e a crescere in un panorama competitivo. Questi premi riconoscono il loro impegno verso Appian per portare avanti l’innovazione e i successi aziendali con la Piattaforma Appian”.

Gli award di quest’anno mettono in evidenza risultati eccezionali, valore e crescita per i nostri clienti.

Di seguito i vincitori:

Partner Awards

Delivery Award:KPMG KPMG ha implementato diversi programmi per la trasformazione aziendale di forte impatto in settori fondamentali in Italia e in Europa Centrale. In sole sei settimane, KPMG ha implementato una soluzione per la gestione di progetti e budget con Appian per un comune italiano. Ha inoltre modernizzato sistemi legacy obsoleti per un broker assicurativo globale e ha digitalizzato la compliance normativa per una banca nazionale italiana. KPMG continua a eccellere nella fornitura di soluzioni Appian innovative e integrazioni di AI ai propri clienti.

Growth Award:Minsait, società di Indra La collaborazione di Indra con Appian ha portato a una crescita del 50% di anno in anno nella penisola Iberica, Italia, Messico e Brasile. In un anno ha fornito soluzioni Appian a 15 clienti del settore pubblico, dei servizi finanziari e delle assicurazioni. I casi d’uso comprendono i trasporti, la difesa, gli investimenti, la previdenza sociale, la gestione delle finanze, l’energia e le telecomunicazioni. Indra ha dimostrato di possedere versatilità e flessibilità uniche nel guidare la crescita insieme ad Appian.

Innovation Award:Xebia Xebia ha fornito l’innovativa soluzione Xebia Lifecycle Management (xLM) a clienti dei settori delle scienze naturali, delle assicurazioni e della GDO. Costruita interamente sulla piattaforma Appian, xLM è una soluzione trasversale completa progettata per semplificare e automatizzare la gestione dei casi. La soluzione è in grado di risolvere le difficoltà di progettazione e personalizzazione dei flussi di lavoro complessi per ridurre i ritardi nel time-to-market e migliorare la collaborazione tra business e IT, grazie alla potenza dell’integrazione dell’AI e dei flussi di lavoro personalizzabili.

Transformation Award:PwC Combinando l’esperienza di settore e della capacità di delivery di Appian, PwC è al fianco dei principali assicuratori a livello globale e offre l’Appian Centre of Excellence, composto da oltre 100 persone, per l’implementazione e la fornitura di soluzioni leader di mercato. PwC Spagna ha aiutato la più grande compagnia assicurativa spagnola a implementare 12 applicazioni Appian per gestire flussi di lavoro assicurativi complessi per 26.500 utenti, con un risparmio previsto di 500.000 euro entro il secondo anno. Inoltre, PwC UK ha implementato Appian Connected Claims in un’altra compagnia assicurativa, ottenendo un aumento del 30% dell’efficienza nella gestione dei sinistri. Questa attività è stata inserita nel 2023 tra i finalisti del premio “Change and Transformation in the Private Sector” della Management Consultancies Association (MCA).

Industry Awards

Retail Award:Inetum Partner di Appian dal 2019, Inetum, leader europeo nei servizi digitali, ha concluso con successo la vendita al più grande gruppo di grandi magazzini d’Europa con un fatturato annuo complessivo di oltre 15.000 milioni di euro. Il team ha anche implementato una soluzione d’acquisto innovativa sulla piattaforma Appian per migliorare il processo di contrattazione delle proposte con i fornitori. Sostituendo i processi manuali, le e-mail e i prodotti Microsoft Office, la nuova soluzione digitale ha contribuito a diminuire gli errori e a fornire una tracciabilità globale per una maggiore visibilità. Infine, ha ridotto i tempi di completamento degli ordini per portare più velocemente i nuovi prodotti sul mercato.

Financial Services Award Winner: NextWaveGrazie alla sua grande esperienza nel settore e all’eccellenza nella fornitura di software, NextWave sta rivoluzionando il modo in cui le più grandi organizzazioni di servizi finanziari del mondo trasformano le loro funzioni di finanza, rischio e conformità con Appian. Il manuale Future of Finance di NextWave fornisce una tabella di marcia pratica per l’automazione dei processi aziendali per le istituzioni finanziarie di grande scala. NextWave ha implementato un’applicazione ESG (Environmental, Social and Governance) per una banca del Regno Unito in modo da gestire le richieste di prestito e monitorare i progressi verso l’obiettivo di finanziamento sostenibile della banca, pari a 100 miliardi di sterline. Inoltre, ha aiutato un importante assicuratore a gestire le informazioni sulle garanzie collaterali con Appian AI per ridurre i tempi di rilascio dei pagamenti da due settimane a pochi minuti in portafogli da miliardi di euro.

Insurance Award:Bits in Glass (BiG) Bits In Glass (BIG) si è affermata come leader nella fornitura di Appian a supporto degli sforzi di modernizzazione e automazione degli enti assicurativi. In qualità di partner di fiducia, BIG ha aiutato il mercato ri-assicurativo, ancora poco servito, creando un Workbench dedicato alla sottoscrizione ri-assicurativa che ha portato a una riduzione del 40% dei tempi di elaborazione della sottoscrizione e a un aumento del 30% dell’efficienza operativa.

Public Sector Award:Coforge Coforge ha realizzato la soluzione Coforge Grants Management per portare flussi di lavoro automatizzati e valutazioni intelligenti nel processo di richiesta e revisione delle sovvenzioni. Oltre a migliorare l’efficienza e la trasparenza, la soluzione Appian ha ridotto i costi e migliorato l’esperienza dell’utente, con conseguente accelerazione dei tempi di distribuzione delle sovvenzioni.

Specialty Delivery Excellence: Yexle Dalla sua apertura nel Regno Unito nel 2020, Yexle si è espansa in sette aree geografiche e ha creato oltre 15 soluzioni intelligenti su Appian. Yexle lavora con clienti di diversi settori, tra cui servizi bancari e finanziari, assicurazioni, settore pubblico, automobilistico, scienze naturali, telecomunicazioni e trasporti. Yexle si occupa esclusivamente di fornire servizi e soluzioni legate ad Appian, è un fornitore e rivenditore accreditato di soluzioni Appian.

Per ulteriori informazioni sull’Appian Partner Program: appian.it/partners.

Appian Appian è una società di software per l’orchestrazione dei processi aziendali. La Piattaforma Appian consente ai leader di progettare, automatizzare e ottimizzare processi importanti, dall’inizio alla fine. Grazie alla nostra piattaforma leader di settore e all’impegno per il successo dei clienti, Appian gode della fiducia delle principali organizzazioni per guidare un cambiamento trasformativo dei processi.

Per ulteriori informazioni visita il sitoappian.it. [Nasdaq: APPN]

Segui Appian Italia: LinkedIn, X (Twitter).

