Appian annuncia il programma “Insight to Action” per le iniziative di Process Mining

Maggio 3, 2023

L’investimento a canone fisso per l’ottimizzazione dei processi crea risparmi ricorrenti

MILANO, 3 maggio 2023 /PRNewswire/ — Appian [Nasdaq: APPN] ha annunciato oggi il programma “Insight to Action” per il Process Mining, riducendo il rischio legato a queste iniziative attraverso un’adeguata preparazione, analisi e ore di servizio per migliorare i processi, il tutto a fronte di un costo fisso iniziale.

Il Process Mining consente alle organizzazioni di scoprire i colli di bottiglia e altre inefficienze nei processi aziendali. La maggior parte di queste tecnologie presenta, però, ostacoli che impediscono alle aziende di ricavarne un vantaggio reale. Pur essendo, infatti, la governance dei dati – sia per quanto riguarda la loro sicurezza sia per la qualità – una delle principali preoccupazioni delle aziende, poiché richiede competenze specialistiche, spesso conduce a risultati di mining difficili da interpretare, unitamente al fatto che la maggior parte del Process Mining è tipicamente scollegato dalle tecnologie di automazione necessarie per implementare i necessari miglioramenti.

“Il programma Insight to Action di Appian ci ha permesso di avviare il process mining in modo semplice ed economico, migliorando continuamente i nostri processi” ha affermato d Pavel Zamudio, Chief Customer Officer at Appian. “Questi includono la selezione e la mappatura dei processi, la corretta preparazione dei dati, l’interpretazione accurata dei risultati e l’implementazione delle modifiche consigliate nei flussi di lavoro operativi. Il nostro programma Insight to Action è progettato per rimuovere tutta questa complessità in modo che i nostri clienti possano vedere rapidamente il valore di Appian Process Mining”.

Appian Process Mining semplifica il lavoro necessario per scoprire le inefficienze dei processi, verificandone la conformità per individuare le attività che non lo sono ed eseguendo l’analisi automatizzata delle cause profonde, al fine di identificare gli schemi e spiegare il comportamento indesiderato dei processi. Appian unisce il Process Mining con l’automazione su un’unica piattaforma low-code, semplificando così l’implementazione delle modifiche e il miglioramento continuo dei processi. Tutto ciò è supportato dal data fabric di Appian, che consente un’unificazione dei dati a livello aziendale altamente sicura ed eliminando la gestione complessa dei dati.

Il nuovo valore del Process Mining

Il nuovo programma Insight to Action riduce ulteriormente i rischi comunemente associati al Process Mining. Nella fase Insight, della durata di 12 settimane, Appian esegue la valutazione e la trasformazione dei dati necessarie per identificare e preparare un processo, completa l’analisi e fornisce un report sui risultati con le relative raccomandazioni. Nella successiva fase Action, che si svolge in 4 settimane, Appian crea una pianificazione del progetto che tenga conto dei risultati, elabora un flusso di lavoro ottimizzato, implementa il nuovo processo, infine esegue nuovamente il process mining per convalidare i miglioramenti apportati. Nello specifico, il piano include:

Per maggiori informazioni sul programma Insight to Action di Appian è possibile consultare il seguente link.

Appian

Appian è una società di software che automatizza i processi aziendali. La piattaforma Appian include tutto ciò che serve per progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, dall’inizio alla fine. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i loro flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, con il risultato di una crescita migliore e di un’esperienza cliente superiore. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it

