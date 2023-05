Appian annuncia un nuovo Partner Program per supportare la crescita e il successo dei propri clienti

Maggio 2, 2023

Questo nuovo framework promuove partnership collaborative che rispondono all’esigenza dei clienti di accelerare il time-to-value

MILANO, 2 maggio 2023/PRNewswire/ — Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato oggi, in occasione di Appian World 2023, il lancio di un nuovo Partner Program volto a sostenerne la crescita e la differenziazione sul mercato, con l’obiettivo di aiutare i clienti comuni a raggiungere il successo. Le novità comprendono una nuova struttura, un accesso migliorato e facilitato alla formazione ma anche premi e incentivi finanziari.

Con l’incertezza del quadro macroeconomico che si prospetta, i clienti hanno bisogno di casi aziendali solidi, con un chiaro ROI e velocità di commercializzazione. Questa nuova strategia guidata dai partner rafforza la posizione di Appian come fornitore di riferimento per l’automazione dei processi end-to-end. I clienti, che avranno un ancor migliore accesso alla proposta di valore unica di Appian, ne beneficeranno pienamente, potendo disporre di una piattaforma unificata per progettare, automatizzare e ottimizzare i processi più complessi.

“Il 2023 è l’anno in cui Appian diventerà partner-driven”, ha commentato Chris Jones, Chief Revenue Officer di Appian. “Il nostro obiettivo principale è l’incremento delle vendite attraverso i partner e le alleanze: crediamo fermamente che quando si lavora insieme in una partnership concreta, incentrata sul superamento delle aspettative dei clienti, si possa offrire ai clienti un’esperienza straordinaria”.

Mark Dillon, Senior Vice President, Global Partner Organization di Appian, ha commentato: “Si tratta fondamentalmente di una questione di attenzione e di struttura, di premi e di incentivi per il raggiungimento di determinati traguardi. Abbiamo ridisegnato il programma in modo da allinearlo sia alle strategie go-to-market dei nostri partner sia ai settori in cui sono specializzati. L’allineamento delle risorse e delle capacità collettive a sostegno della nostra nuova struttura favorirà una collaborazione significativa, aiutandoci a fornire insieme soluzioni di livello globale per i nostri clienti”.

Il nuovo Partner Program di Appian include:

Appendice – Dichiarazioni dei partner

Neges Cherukupalli, Senior Vice President & Sales Head FSI di Infosys: “Qualsiasi trasformazione inizia con la fiducia e il lavoro di squadra. Infosys è partner di Appian da molto tempo e siamo molto felici di continuare a sviluppare questa collaborazione di successo, con la certezza che ci sia sempre allineamento e responsabilità da entrambe le parti”.

David Houser, Managing Partner di Bits in Glass: “Il nostro rapporto con Appian risale a 14 anni fa e da allora abbiamo constatato che, ogni anno, trimestre dopo trimestre, la piattaforma migliora con nuove funzionalità come Portals, data fabric, i miglioramenti nel design delle applicazioni e nell’esperienza utente. Apprezziamo l’impegno verso l’eccellenza del prodotto e l’innovazione che è un tratto distintivo di Appian nel mercato”.

Joe Kennedy, FS Technology Leader di PWC: “Se si considerano le dimensioni e la portata di ciò che facciamo, ci occupiamo di progetti incentrati sulla fiducia e ci assicuriamo di fare le cose giuste per i nostri clienti. I nostri clienti hanno bisogno di risolvere immediatamente i problemi che sono direttamente correlati al loro business e Appian ci permette di farlo! Con Appian non stiamo affrontando una capacità, ma stiamo affrontando questioni di business specifiche che caratterizzano settori specifici”.

Guarda il video “Power of Alliances” per sentire direttamente le voci dei nostri partner.

Per unirti al Partner Program clicca il link di seguito: Appian Partner Program.

Appian

Appian è una società di software che automatizza i processi aziendali. La piattaforma Appian include tutto ciò che serve per progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, dall’inizio alla fine. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i loro flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, con il risultato di una crescita migliore e di un’esperienza cliente superiore. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it

