Appian è stata nominata Leader nel report Magic Quadrant™ 2024 di Gartner® per “Process Mining Platforms”

MILANO, 7 Maggio, 2024 /PRNewswire/ — Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato di essere stata nominata Leader da Gartner nel Magic Quadrant 2024 per le piattaforme di process mining. Il report ha preso in esame 18 fornitori e le loro offerte di prodotti. Per ulteriori informazioni, è possibile scaricare una copia gratuita del report Gartner Process Mining 2024.

Gartner considera le piattaforme di Process Mining come strumenti in grado di fornire ai leader dell’innovazione tecnologica visibilità e insight che consentono di prendere decisioni consapevoli e di ottenere ottime prestazioni sulle tematiche critiche di un’organizzazione. Le caratteristiche che rendono Appian un leader nel Process Mining includono:

“Crediamo che il riconoscimento di Appian nel Magic Quadrant di Gartner dedicato alle piattaforme di process mining evidenzi la nostra dedizione all’eccellenza dei processi. Grazie a Process HQ, integriamo data fabric, process mining, machine learning e AI generativa per ridurre la raccolta manuale dei dati, consentendo alle aziende di ottenere rapidamente insight e implementare facilmente i miglioramenti”, ha commentato Michael Beckley, CTO e Founder di Appian. “Il nostro approccio unificato fonde il process mining con l’automazione dei processi guidata dall’AI, stabilendo un nuovo standard di efficienza e intelligenza”.

Gli utenti aziendali hanno bisogno di una maggiore visibilità sull’intera gamma di dati e processi aziendali per massimizzare l’efficienza operativa e il processo decisionale strategico. Process HQ aiuta a monitorare e migliorare ogni processo aziendale sviluppato su Appian, combinando le più recenti tecnologie di data fabric, process mining, machine learning e AI generativa. Process HQ consente di ridurre facilmente i costi, i rischi e i ritardi, di migliorare la conformità e di ottenere risultati aziendali migliori, senza dover ricorrere a una raccolta di dati costosa e dispendiosa in termini di tempo.

Appian è ora leader del settore grazie alla sua proposta di valore per progettare, automatizzare e ottimizzare i processi aziendali più complessi. Oltre a questo annuncio, Appian è stata nominata Leader nel Magic Quadrant™ 2023 di Gartner® nella categoria “piattaforme applicative aziendali low-code”, e si è classificata prima nella categoria “Business Workflow Automation with Integration Use Case” nel report del 2023 di Gartner® Critical Capabilities per piattaforme applicative aziendali low-code (LCAP).

Per accedere al report e per saperne di più sul posizionamento di Appian, visitate il sito https://ap.pn/3y2ClZy.

Gartner disclaimer Gartner non promuove nessun fornitore, prodotto o servizio menzionato nelle proprie pubblicazioni di ricerca né consiglia agli utenti della tecnologia di selezionare unicamente i fornitori con la miglior valutazione o altro tipo di riconoscimento. Le pubblicazioni di ricerca Gartner si basano sulle opinioni dell’azienda per la ricerca di Gartner e non devono essere considerate dati di fatto. Gartner declina ogni responsabilità, espressa o implicita, sulla presente ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo specifico. GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner e Magic Quadrant è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono qui utilizzati con autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

Appian

Appian è una software company che automatizza i processi aziendali. Grazie alla Appian AI-Powered Process Platform è possibile progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, in modalità end-to-end. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i propri flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, ottenendo migliori tassi di crescita e offrendo esperienze superiori ai propri clienti. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it.

