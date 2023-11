Appian rafforza la strategia per il 2024 del Global Partner Program “One Appian”

Novembre 15, 2023

Education, allineamento e investimenti supportano il rapido successo dei partner

MILANO, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ — Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato oggi importanti aggiornamenti alla sua strategia di crescita incentrata sui partner e al programma globale per i partner “One Appian” per il 2024. Appian è fortemente impegnata nella collaborazione con il proprio ecosistema di partner come leva strategica per promuovere la posizione dell’azienda quale “vendor of choice” per l’automazione dei processi end-to-end. Il programma così potenziato consente ai partner di Appian di far crescere le proprie attività attraverso una serie di percorsi di mercato allineati ai loro modelli di business preferiti, una struttura di programma semplificata e vantaggi “cumulabili” tra i vari livelli di partnership.

“I miglioramenti apportati al nostro partner program per il 2024 supportano la strategia go-to-market “One Appian” che abbiamo delineato all’inizio dell’anno. Il programma è incentrato sull’allineamento delle risorse e delle capacità collettive al fine di promuovere una maggiore collaborazione volta a fornire esperienze eccezionali ai clienti e conseguire risultati di business”, ha dichiarato Chris Jones, Chief Revenue Officer di Appian. “Aumenteremo il valore dei clienti e il new business, abilitando le strategie go-to-market e le specializzazioni di settore dei nostri partner e forniremo un accesso ancora più ampio alle risorse di Appian, agli incentivi finanziari e al supporto dedicato”.

Il programma 2024 offre una serie di vantaggi economici, relazionali, di vendita, di marketing e tecnici progettati per sostenere e riconoscere l’esperienza di ciascun partner, il suo livello di collaborazione con Appian e l’impegno per il successo dei clienti. Si tratta di benefit economici e incentivi legati alla registrazione dei contratti, nuovi percorsi di formazione e l’esecuzione di campagne di marketing congiunte per aiutare i partner a creare rapidamente nuove attività, generare pipeline qualificate e aumentare la redditività.

Il programma prevede tre livelli di partnership: Authorized, Premier ed Elite. Gli incentivi economici, gli sconti e i vantaggi cumulabili aumentano a ogni livello successivo del programma: man mano che i partner passano agli step superiori, si qualificano per ottenere maggiori benefici economici basati sulle performance e livelli più elevati di abilitazione da parte di Appian.

I benefici del nuovo programma includono:

Registrazione delle transazioni: protegge gli investimenti dei partner nelle vendite con regole di ingaggio definite e aumenta la loro redditività fornendo sconti prevedibili, incentivi crescenti per le transazioni registrate e per i nuovi loghi, e garantisce la possibilità di rivendere a nuovi clienti identificati e registrati dai partner in qualsiasi segmento di mercato.

Supporto alla creazione di pipeline: fornisce maggiori risorse Appian dedicate al supporto delle attività go-to-market dei partner, nuovi strumenti di vendita per accelerare l’avanzamento delle trattative e un finanziamento per l’accelerazione della pipeline disponibile fin dalle prime fasi del rapporto per avviare la creazione della pipeline top-of-funnel.

Ampliamento dell’abilitazione dei prodotti: per aiutare i partner a crescere e maturare l’abilitazione alle pratiche di Appian, i programmi includono ora Appian Fast Start per far crescere rapidamente i nuovi partner con formazione e certificazioni gratuite per gli sviluppatori; Appian Edge per i partner che aggiornano e certificano i professionisti in possesso di certificazioni idonee su piattaforme concorrenti; il corso Accelerated Senior Developer che offre un approccio unico all’apprendimento mentre si lavora attivamente sui progetti dei clienti; il supporto di University Partnership per i partner di Appian che collaborano con le scuole locali interessate a offrire un programma di studi su Appian.

Chris Jones ha aggiunto: “Il Global Partner Program 2024 di Appian conferma il nostro impegno per il successo dei partner grazie a un’abilitazione che incrementa e potenzia l’esperienza dei partner, attraverso un allineamento per accelerare il successo congiunto e mediante un aumento degli investimenti nei nostri livelli di partnership”.

Appian

Appian è una software company che automatizza i processi aziendali. Grazie alla Appian AI-Powered Process Platform è possibile progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, in modalità end-to-end. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i propri flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, ottenendo migliori tassi di crescita e offrendo esperienze superiori ai propri clienti. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it.

