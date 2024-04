Appian sigla un accordo di collaborazione strategica con AWS per fornire Private AI per l’automazione dei processi end-to-end

16 Aprile 2024

– L’accordo sfrutterà Amazon Bedrock e Sagemaker per potenziare il Data Fabric di Appian con funzionalità di Generative AI

MILANO, 16 aprile 2024/PRNewswire/ — Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato oggi di aver siglato un accordo di collaborazione strategica (SCA) con Amazon Web Services (AWS) per rendere l’intelligenza artificiale generativa più accessibile per i processi aziendali. Appian potenzierà gli investimenti per sviluppare nuove combinazioni tra capacità di intelligenza artificiale native e il Data Fabric di Appian con i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) forniti da Amazon Bedrock e le funzionalità di Machine Learning (ML) di Amazon SageMaker. Amazon Bedrock è un servizio completamente gestito che offre una scelta di Foundation Model (FM) ad alte prestazioni di aziende leader nel settore dell’intelligenza artificiale tramite un’unica API, insieme a un’ampia gamma di funzionalità di cui le organizzazioni hanno bisogno per creare applicazioni di intelligenza artificiale generativa in sicurezza, privacy e responsabilità. Amazon SageMaker è un servizio per creare, addestrare e distribuire modelli ML per qualsiasi caso d’uso con infrastrutture, strumenti e flussi di lavoro completamente gestiti.

La piattaforma Appian è progettata per automatizzare i processi aziendali mission-critical anche nei settori più innovativi, altamente regolamentati e sensibili alla sicurezza. I clienti desiderano sfruttare l’intelligenza artificiale mantenendo la sicurezza dei propri dati e si trovano ad affrontare la carenza di data scientist e di skill IT. L’approccio al private AI di Appian offre alle aziende il controllo sui propri dati e garantisce che non vengano utilizzati per sviluppare modelli pubblici che altre organizzazioni possono utilizzare. La piattaforma di processi AI low-code di Appian con le sue funzionalità Appian AI Skills consente ai clienti di incorporare facilmente l’intelligenza artificiale nei processi aziendali, consentendo all’intelligenza artificiale e agli esseri umani di lavorare insieme senza problemi.

“La collaborazione tra Appian e AWS fa un grande passo in avanti”, ha commentato Michael Beckley, CTO di Appian. “L’affermazione dell’intelligenza artificiale è una realtà e creerà rapidamente un forte vantaggio competitivo per le organizzazioni che sanno come utilizzarla. Le aziende che aggiornano i propri processi aziendali principali con l’intelligenza artificiale e gli insight basati sui dati di Appian prospereranno, mentre quelle che non lo faranno perderanno il controllo dei propri dati e del proprio futuro. Amazon Bedrock è un importante fattore abilitante per la nostra visione dell’IA privata. Insieme, diamo alle organizzazioni la possibilità di utilizzare facilmente l’intelligenza artificiale per l’automazione dei processi, mettendo in primo piano la privacy e la sicurezza dei dati”.

“Appian AI Skill Designer ci aiuta a ottenere un valore reale dall’intelligenza artificiale senza bisogno di un team di data scientist per comprenderlo. Il design senza codice ha reso semplice e veloce per i nostri sviluppatori incorporare l’intelligenza artificiale nelle nostre applicazioni esistenti”, ha commentato Matt Richard, CIO di LiUNA.

Sfruttando le funzionalità di Amazon Bedrock, Appian acquisisce la capacità di ospitare LLM entro i limiti di conformità del cliente e di personalizzare privatamente tali modelli, garantendo che i dati sensibili rimangano sicuri e riservati. Amazon SageMaker consente ai clienti Appian di creare, addestrare e ottimizzare modelli di intelligenza artificiale proprietari utilizzando i propri dati. Poiché i servizi AWS di intelligenza artificiale e ML sono progettati secondo le migliori pratiche di sicurezza e privacy, i clienti Appian possono sfruttare i propri dati per ricevere risultati più accurati e pertinenti dalle loro applicazioni di intelligenza artificiale generativa in base alle esigenze specifiche delle loro attività.

“Le aziende tengono molto alla sicurezza e alla privacy, soprattutto quando sfruttano l’intelligenza artificiale. Questa collaborazione tra AWS e Appian aiuta i clienti a semplificare con sicurezza i processi aziendali mission-critical sfruttando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico in modo sicuro e conforme”, ha commentato Chris Grusz, Managing Director of Technology Partnerships di AWS.

Appian

Appian è una software company che automatizza i processi aziendali. Grazie alla Appian AI Process Platform è possibile progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, in modalità end-to-end. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i propri flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, ottenendo migliori tassi di crescita e offrendo esperienze superiori ai propri clienti. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it.

