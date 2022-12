APR Applied Pharma Research (una controllata di Relief Therapeutics) è tra i finalisti del Rare Disease International Film Festival 2022

Dicembre 5, 2022

GINEVRA, 5 dicembre 2022 /PRNewswire/ — RELIEF THERAPEUTICS Holding SA (SIX: RLF) (OTCQB: RLFTF) (RLFTD) (“Relief”) – azienda biofarmaceutica svizzera che identifica, sviluppa e commercializza su scala globale nuovi farmaci protetti da brevetto per specialità selezionate, per malattie rare e ultra-rare – ha annunciato oggi che la sua controllata al 100% APR Applied Pharma Research SA (“APR”) è stata nominata finalista nello UnoSguardoRaro Rare Disease International Film Festival 2022.

APR sostiene e contribuisce al primo e unico festival cinematografico europeo che presenta film provenienti da tutto il mondo che affrontano le sfide del vivere con una malattia rara. Il cortometraggio di APR, Forward – Live your best life, è stato nominato finalista tra oltre 200 partecipanti da una giuria di esperti internazionali composta da associazioni di pazienti, professionisti sanitari e registi. Durante la cerimonia di premiazione, la giuria ha assegnato 2 premi ai film di APR: Menzione Speciale per la Migliore Campagna e Migliore Regia.

“Con la nostra campagna Live your best life!, evidenziamo il percorso emotivo vissuto dalle famiglie affette da PKU, le loro difficoltà a districarsi tra una dieta rigorosa e sostituti proteici, e la loro volontà di perseguire il loro pieno potenziale di vita”, ha dichiarato Paolo Galfetti, Chief Executive Officer di APR, la cui storia reale di padre di un bambino affetto da PKU ha ispirato il film. Paolo Galfetti ha commentato il lavoro di APR per il suo primo figlio, Riccardo, nato con con questa patologia: “Sapere che questi prodotti possono essere utili sia per i pazienti e le famiglie che vivono la realtà di questa malattia rara, sia per gli operatori sanitari, è la nostra più grande ricompensa. Sono molto orgoglioso di lavorare con persone appassionate e dei risultati che abbiamo ottenuto insieme. Essere così coinvolto sia a livello personale che professionale mi rende ancora più orgoglioso di mio figlio e del giovane determinato ed energico che è diventato.”

L’approccio di APR è stato plasmato dall’ambizione di creare un prodotto in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti affetti da PKU e ha portato alla creazione della linea PKU GOLIKE®, un alimento per scopi medici speciali. L’esperienza di APR nell’identificazione e nell’applicazione di tecnologie farmaceutiche per migliorare l’efficacia e la tollerabilità delle molecole per le patologie comuni è servita come base per migliorare l’assorbimento degli aminoacidi e consentire una migliore gestione metabolica.

Nell’ambito della sua partecipazione al festival, APR ha partecipato a eventi a Berlino (Il Kino), Roma (la Casa del Cinema) e Milano (Ospedale Niguarda). Il festival ha ottenuto il sostegno di molte associazioni di malattie rare come:

Informazioni su PKU GOLIKE®

PKU GOLIKE® è un alimento privo di fenilalanina destinato alla gestione alimentare della Fenilchetonuria (“PKU”). Il prodotto è composto da una miscela di amminoacidi sotto forma di granuli ed è disponibile in comode confezioni e barrette alimentari per uso medico. Progettato con la Piattaforma Tecnologica brevettata Physiomimic™ di Relief, PKU GOLIKE® è il primo prodotto amminoacido a rilascio prolungato, caratterizzato da uno speciale rivestimento che garantisce l’assorbimento fisiologico degli aminoacidi che riflette quello delle proteine naturali. Inoltre, lo speciale rivestimento maschera il gusto sgradevole, l’odore e il retrogusto degli aminoacidi. PKU GOLIKE® è disponibile in commercio in Europa dal 2019 ed è stato lanciato negli Stati Uniti nell’ottobre 2022.

Informazioni su Relief

Relief è una società biofarmaceutica Svizzera, commerciale, focalizzata sull’identificazione, lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti protetti da brevetto destinati al trattamento di malattie rare e ultra-rare, tra cui disturbi metabolici, malattie polmonari e disturbi dei tessuti connettivi. La pipeline diversificata di Relief è costituita da risorse che hanno il potenziale per soddisfare efficacemente importanti esigenze mediche con poche o nessuna opzione terapeutica esistente, tra cui PKU GOLIKE®, progettata con la tecnologia proprietaria Physiomimic, che è il primo aminoacido a rilascio prolungato commercializzato per la gestione alimentare della Fenilchetonuria (“PKU”). Relief ha stipulato un accordo di collaborazione e licenza con Acer Therapeutics per lo sviluppo e la commercializzazione a livello mondiale di ACER-001 (fenilbutirrato sodico) per il trattamento di vari errori congeniti del metabolismo, tra cui i Disturbi del Ciclo dell’Urea (“UCD”) e la Malattia delle Urine a Sciroppo d’Acero (“MSUD”). Relief continua inoltre a sviluppare l’Aviptadil per diverse rare indicazioni polmonari. Inoltre, Relief è in fase di sviluppo clinico per APR-TD011, una soluzione differenziata di ossidazione dell’acido ipocloroso destinata al trattamento dell’epidermolisi bollosa (“EB”), un gruppo di disturbi rari, genetici e potenzialmente letali dei tessuti connettivi; l’APR-TD011 ha ricevuto la designazione di farmaco orfano dalla Food & Drug Administration statunitense. Relief commercializza diversi prodotti tradizionali attraverso i partner di licenza e distribuzione.

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA è quotata nel SIX Swiss Exchange con il simbolo RLF e negli Stati Uniti su OTCQB con i simboli RLFTF e RLFTD.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.relieftherapeutics.com. Segui Relief su LinkedIn.

Disclaimer:

La presente comunicazione contiene, in modo esplicito o implicito, alcune dichiarazioni previsionali riguardanti RELIEF THERAPEUTICS Holding SA. Tali dichiarazioni comportano alcuni rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori, compresi i rischi discussi nei rapporti di RELIEF THERAPEUTICS Holding SA presso SIX e la Securities and Exchange Commission, che potrebbero far sì che i risultati reali, le condizioni finanziarie, le prestazioni o i risultati effettivi di RELIEF THERAPEUTICS Holding SA siano sostanzialmente diversi da eventuali risultati, prestazioni o risultati futuri espressi o impliciti in tali dichiarazioni previsionali. RELIEF THERAPEUTICS Holding SA fornisce la presente comunicazione a partire da questa data, e non si impegna ad aggiornare le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento in seguito a nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1952124/Applied_Pharma_Research.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/apr-applied-pharma-research-una-controllata-di-relief-therapeutics-e-tra-i-finalisti-del-rare-disease-international-film-festival-2022-301694385.html