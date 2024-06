Aptoide lancia il primo negozio di giochi non Apple su iOS

4 Giugno 2024

Sito web ufficiale:https://ios.store.aptoide.com/en

LISBONA, Portogallo, 4 giugno 2024 /PRNewswire/ — Aptoide, il principale app store indipendente, con oltre 400 milioni di utenti in tutto il mondo, sta lanciando il primo negozio di giochi non Apple su iOS. Con il suo negozio di giochi, Aptoide offre giochi di alta qualità e nuove funzionalità ai giochi iOS, inclusa una funzionalità di gamification che offre ai giocatori bonus fino al 10% su ogni acquisto.

Aptoide ha anche sviluppato la prima e unica soluzione di acquisti in-app (IAP) su iOS non realizzata da Apple. Ciò significa che il negozio di giochi iOS di Aptoide fornisce il primo kit di sviluppo software (SDK) IAP disponibile per iOS con l’approvazione di Apple, aprendo nuove interessanti possibilità sia per gli sviluppatori di giochi che per gli utenti.

Il nuovo negozio di giochi iOS Aptoide presenterà contenuti creati da una varietà di sviluppatori. Sebbene attualmente operi su scala più piccola, essendo in fase di lancio chiuso, sta vivendo una rapida crescita. Con una pipeline di oltre 100 sviluppatori iOS interessati, Aptoide è selettivo nelle sue scelte per garantire un’esperienza utente di alta qualità. Il lancio iniziale sarà controllato tramite codici di accesso, consentendo una crescita misurata e un prezioso feedback da parte dei primi utilizzatori. Aptoide ha una lista d’attesa di 20.000 persone e prevede di emettere da 500 a 1.000 codici al giorno.

Paulo Trezentos, cofondatore e Ceo di Aptoide, ha sottolineato l’importanza della nuova iniziativa dell’azienda: “Il negozio di giochi iOS di Aptoide rappresenta un cambiamento notevole nel modo in cui utenti e sviluppatori interagiscono con l’ecosistema di gioco iOS. Segna un allontanamento significativo dal tradizionale ecosistema di gioco iOS, che è stato controllato dall’App Store di Apple. Ringraziamo Apple per il supporto sinora fornito, sapendo che ci sono ancora margini di miglioramento nella distribuzione alternativa delle app iOS. Siamo ottimisti sul fatto che, grazie alla continua collaborazione di Apple e delle autorità di regolamentazione, i termini commerciali e l’esperienza utente continueranno a migliorare nei prossimi mesi”.

Il lancio del nuovo Aptoide iOS Game Store è il culmine di mesi di collaborazione con il team Apple. Ciò è stato reso possibile dalla politica del Digital Markets Act (DMA) in Europa, che sta costringendo i guardiani della Big Tech ad aprire i loro ecosistemi recintati. Poiché normative simili vengono approvate in altre regioni, Aptoide è pronto ad espandere le proprie attività.

Informazioni su Aptoide

Aptoide è la piattaforma rivoluzionaria per la distribuzione di app e l’elaborazione dei pagamenti con una presenza globale, disponibile su più canali – Android, Web, TV, automobilistico e iPhone. Con oltre 400 milioni di utenti, 10 miliardi di download e 1 milione di app, Aptoide offre un modo alternativo per scoprire app e giochi, senza restrizioni geografiche e con uno dei migliori sistemi di rilevamento malware sul mercato. Aptoide non si concentra solo sugli utenti finali, ma offre anche agli OEM e alle imprese di telecomunicazioni l’opportunità di avere il proprio app store basato su un’API o su una soluzione co-branding. https://en.aptoide.com/

