Ar Edilizia: Stufe, camini.Quando l’estetica abbraccia efficienza e funzionalità

Luglio 14, 2023

(Adnkronos) – Antonio Riccio, Amministratore della storica azienda campana, spiega l’importanza della consulenza: “Assistere le persone nella scelta della soluzione migliore e più efficace. Esserle al fianco in ogni momento”

Napoli, 14 luglio 2023. Il concetto dell’abitare, oggi, abbraccia diverse dimensioni. Se fino a qualche anno fa l’idea di una casa doveva soddisfare principalmente gli obiettivi di comodità e funzionalità, a questi si lega adesso il tema dell’estetica. La ricerca del bello, anzi, sembra essere un presupposto fondamentale per poter vivere i propri ambienti quotidiani in modo confortevole. Per questo la scelta di ogni singolo elemento diventa pezzo di un quadro estetico in grado di regalare coerenza e personalità. A partire dal riscaldamento, che non a caso vede diverse aziende specializzate nell’offrire al pubblico la più vasta scelta di soluzioni.

Aziende come la Ar Edilizia, storica realtà campana operante nel settore dal 1985.

«Il mercato del termo arredo si è sviluppato molto negli ultimi anni – spiega l’Amministratore Antonio Riccio – con svariate soluzioni per ogni tipo di esigenza, funzionalità e budget».Proprio per questo la consulenza di esperti è sempre più fondamentale per operare la scelta giusta. Consulenza sulla quale la Ar Edilizia ha costruito la sua reputazione in termini di professionalità e affidabilità: «Si tratta di un aspetto centrale nella nostra filosofia di lavoro – prosegue Riccio – Accogliere persone in azienda, ascoltare la loro idea progettuale per poi consigliare le soluzioni più adatte a ogni ambiente».

Dalle stufe ai camini, dal living ai bagni, la Ar Edilizia, grazie all’offerta dei marchi leader nel settore, garantisce ogni tipo di scelta di elementi per il design del riscaldamento interno.

Il tutto senza perdere di vista gli aspetti pratici: «Oggi un camino, che sia a pellet o a gas, diventa in molti casi elemento centrale per una parete attrezzata. All’estetica, però, noi puntiamo anche all’efficienza, presentando soluzioni ecocompatibili che offrono anche la possibilità di accedere ai bonus», in un percorso di consulenza che, nel caso di Ar Edilizia, non si ferma alla sola vendita:

«La nostra assistenza comprende anche l’installazione e la successiva manutenzione», tiene a precisare Riccio, sottolineando un altro aspetto di garanzia a vantaggio di chi non è soltanto in cerca della soluzione ideale, ma di un consulente in grado di offrire in ogni momento certezza e affidabilità.

Contatti: http://www.aredilizia.it/