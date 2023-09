Architetto Carlo De Paolo: “La ristrutturazione delle abitazioni private passa dalla corretta gestione del budget”

Settembre 6, 2023

(Adnkronos) – L’architetto, noto a livello internazionale, spiega l’importanza di valutare attentamente i dettagli di spesa per il rinnovo dell’abitazione, prendendo in considerazione le esigenze di chi la vivrà

Roma, 6 settembre 2023. Le ristrutturazioni abitative rappresentano un tema di grande attualità e che coinvolge un numero sempre maggiore di persone, desiderose di migliorare gli spazi della propria casa, rendendoli più accoglienti, moderni e di ampio respiro. Se negli ultimi anni misure governative quali il 110% e lo sconto in fattura, oltre al credito d’imposta, hanno supportato famiglie e privati nel rinnovo delle abitazioni, con la fine degli incentivi può diventare estremamente oneroso pensare ad una ristrutturazione in un momento storico complicato come quello in atto. “Ma con la consulenza di un professionista si possono individuare soluzioni compatibili con il budget e ottenere risultati di qualità, che rispecchino le esigenze e i gusti personali”, spiega Carlo De Paolo, architetto che opera a livello nazionale e internazionale, vincitore nel 2022 del prestigioso premio internazionale Luxury Lifestyle Awards nella categoria “renovation” e numerose pubblicazioni. La necessità di rimodulare il lavoro con un nuovo budget, senza l’aiuto di agevolazioni e finanziamenti, è diventata una realtà per molte famiglie. Tuttavia, una nuova opportunità si sta aprendo grazie alla possibilità, unica per i vari bonus ad oggi attivi, di ottenere uno sconto in fattura fino al 75% per gli infissi per l’adeguamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni. “Sebbene le modifiche agli infissi possano sembrare irrilevanti rispetto ad altri aspetti da tenere in considerazione, rappresentano un fattore determinante in termini di costo e, allo stesso tempo, offrono notevoli vantaggi in termini di efficienza energetica”, sottolinea De Paolo. L’architetto, di origini pugliesi, fondatore dello studio Made In Srl, nei suoi lavori ragiona in termini di benessere di chi andrà a vivere gli spazi, basandosi su storia e cultura del luogo, evitando la standardizzazione delle realizzazioni. “È ormai consolidata la convinzione che un ambiente bello favorisca il benessere delle persone, e che vivere in città belle porti a una migliore qualità della vita”, ricorda De Paolo. “La pandemia da COVID-19 ci ha fatto scoprire la casa per quello che era, non più un luogo temporaneo, dove si torna solo per dormire, ma uno spazio di vita, mettendo in luce la mancanza di spazi adeguati per garantire una reale vivibilità. È quindi fondamentale ripensare gli ambienti domestici, rendendoli confortevoli, adeguandoli alle esigenze personali”. Affrontare una ristrutturazione può sembrare un compito impegnativo, ma è possibile risparmiare e ottenere risultati soddisfacenti coinvolgendo proprio la figura dell’architetto, che non sempre comporta costi aggiuntivi, anzi può aiutare a a contenere i costi mantenendo, anzi, aumentando la qualità degli interventi. “Le ristrutturazioni rappresentano un punto cruciale per molte famiglie e proprietari di immobili: oltre agli aspetti estetici, è importante considerare anche quelli funzionali, creando un ambiente abitativo che sia adatto alle esigenze personali”, ribadisce l’architetto De Paolo. Non si tratta, dunque, solo di un’opportunità di valorizzazione del patrimonio, ma di un vero e proprio investimento nel proprio benessere e nella qualità della vita.

