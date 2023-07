Arco Technologies Inc. e Shell GameChanger uniscono le forze per creare un elettrolizzatore AEM ad alto volume di idrogeno

Luglio 27, 2023

Arco Technologies Inc. e Shell sperimenteranno la tecnologia dell’elettrolizzatore per un’applicazione su larga scala

SOMERVILLE, Mass., 27 luglio 2023 /PRNewswire/ — Arco Technologies Inc. è entusiasta di annunciare una nuova collaborazione con Shell GameChanger. Grazie a questa nuova partnership, Arco Technologies Inc. sperimenterà la sua innovativa tecnologia di elettrolizzatore per applicazioni più ampie. Shell GameChanger assisterà in ogni fase del progetto, dalla costruzione di un nuovo elettrolizzatore AEM in grado di produrre una quantità maggiore di idrogeno alla potenziale messa in opera di questa nuova e sofisticata tecnologia nel mondo reale.

Shell GameChanger fornisce sostegno e finanziamenti di avviamento alle start-up che si propongono di aprire nuove strade nel settore energetico, con particolare attenzione alla neutralità delle emissioni di carbonio. Il loro programma si concentra sulla dimostrazione della fattibilità commerciale di nuovi concetti attraverso la ricerca, lo sviluppo e l’introduzione di nuove tecnologie sul mercato. Ne deriva un rapporto reciprocamente vantaggioso, in cui Shell ha un rapido accesso alle tecnologie dirompenti e le imprese innovative ottengono un punto d’appoggio sul mercato grazie a finanziamenti, consulenze, un pool di potenziali investitori e la proprietà intellettuale per la commercializzazione.

Arco Technologies Inc. è un pioniere in ascesa nel settore dell’energia pulita e si dedica a promuovere la transizione a basse emissioni di carbonio con le sue celle a combustibile a membrana a scambio protonico (PEM) e gli elettrolizzatori a membrana a scambio anionico (AEM). Nell’ambito della nuova collaborazione con Shell GameChanger, Arco Technologies Inc. testerà la sua tecnologia di elettrolizzatore su scala più ampia.

Arco Technologies, Inc. progetterà, costruirà e testerà un elettrolizzatore AEM da 60 kW su piccola scala, in grado di produrre più di 24 kg di idrogeno al giorno.

“Siamo entusiasti che Shell abbia compreso il valore della nostra tecnologia elettrolizzante e questa partnership sta già contribuendo a spianare la strada verso un’accelerazione della transizione verso il cambiamento climatico”, ha dichiarato David Zabetakis, CEO di Arco Technologies.

“Siamo entusiasti di annunciare che Shell GameChanger e Arco Technologies stanno intraprendendo insieme un progetto di test su un elettrolizzatore. Questa collaborazione mira a convalidare la tecnologia di elettrolisi di Arco e con la speranza di portarla su scala più elevata. Le nostre organizzazioni collaborano per promuovere l’innovazione nel settore dell’idrogeno e mirano a compiere progressi significativi nelle soluzioni energetiche pulite”, ha dichiarato un portavoce di Shell GameChanger.

Informazioni su ARCO TECHNOLOGIES INC. Arco Technologies Inc. è un pioniere globale nella transizione a basse emissioni di carbonio, specializzato nello sviluppo e nella produzione di celle a combustibile a membrana a scambio protonico (PEM) e di elettrolizzatori a membrana a scambio anionico (AEM).

