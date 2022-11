ARENA NOMINA KAMILA PILWEIN DIRETTORE GLOBAL MARKETING E TRADE MARKETING

Novembre 10, 2022

TOLENTINO, Italia , 10 novembre 2022 /PRNewswire/ — arena è lieta di annunciare la nomina di Kamila Pilwein come Global Marketing & Trade Marketing Director. Riportando al Deputy CEO Giuseppe Musciacchio, Kamila guiderà lo sviluppo di strategie di marketing innovative sia per i canali B2C che B2B, garantendo ai consumatori un’esperienza multicanale di livello mondiale sul core business del nuoto, del beachwear e non solo.

“Il nostro obiettivo in arena è migliorare la qualità della vita di tutti, promuovendo e favorendo uno stile di vita attivo, dentro e fuori dall’acqua”, ha affermato Peter Graschi, CEO di arena. “Kamila ha un insieme particolare di abilità ed esperienza per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi, non solo attraverso la brand strategy, la leadership e una profonda comprensione del marketing incentrato sul consumatore, ma anche attraverso il suo primo approccio al contenuto digitale. Siamo entusiasti dell’ingresso in arena di qualcuno con il suo talento e la sua visione per portare avanti la nostra azienda”.

Con oltre 16 anni di esperienza a livelli di leadership nel marketing, in Europa e Stati Uniti in primis, Kamila è una storyteller creativa e una specialista nell’architettura di brand. Nel suo ruolo più recente come Head of Channel Marketing EMEA per il gruppo Boardriders, ha gestito sei marchi nei settori action sports, lifestyle e marino.Kamila sarà fondamentale nel guidare ulteriormente il successo nei segmenti di performance e lifestyle attraverso lo storytelling digitale tramite il marketing funnel.

“Sono motivata da scopi e valori, ciò che sin dall’inizio mi ha attratto di arena”, ha detto Kamila. “L’azienda condivide il mio stesso impegno nei confronti delle persone e del pianeta e sono entusiasta di entrare a far parte di un marchio che si concentra tanto sull’essere autentico e responsabile quanto sullo sviluppo del prodotto e sul profitto. Basandosi sulla sua fantastica eredità, arena si è continuamente adattata al suo ambiente in evoluzione e non solo è stata al passo con i tempi, ma è stata costantemente leader nel settore. Mi sono sentita così ben accolta dal mio insediamento e non vedo l’ora di iniziare a nutrire l’energia e la passione dei miei nuovi colleghi di cui adoro l’impatto positivo che hanno sulla vita delle persone e sull’ambiente”.

Kamila parla correntemente tedesco, ceco, inglese, spagnolo e francese e lavorerà presso il quartier generale di arena a Tolentino, in Italia.

About arena:Sin dal 1973 arena ha rivoluzionato il mondo degli sport acquatici attraverso un’intensa collaborazione con atleti di livello mondiale e lo sviluppo di costumi da competizione all’avanguardia. Oggi, questo spirito di collaborazione e di innovazione continua a vivere attraverso una continua evoluzione di materiali avanzati e design italiano in grado di migliorare prestazioni, stile ed espressione di tutti coloro che scelgono arena. Dal percorrere le corsie al vivere con stile, arena si dedica a fornire a tutti i nuotatori gli strumenti di cui hanno bisogno per esprimere sé stessi, sentirsi sicuri, vincere e ottenere di più.

Cristina CantoniEmail: c.cantoni@arenasport.comPhone Number: +39 334 6879249

