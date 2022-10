Arko, Gianluca Mercadanti: “Con le nostre curvature industriali diventiamo partner delle aziende dell’illuminazione e del mondo del design”

Ottobre 24, 2022

(Adnkronos) – L’azienda, specializzata nella curvatura di metalli, è diventata partner di numerose realtà del mondo del design grazie alla precisione dei macchinari e del know-how sviluppato negli ultimi 23 anni

Parma, 24 ottobre 2022. Con l‘avvento delle luci a led il mondo dell’illuminazione è stato completamente rivoluzionato, potendo rispondere in maniera ancor più significativa alle esigenze di design nello sviluppo di lampade, lampadari e nell’illuminazione stradale. Per andare incontro ai bisogni del settore, le aziende di nicchia che si occupano di curvature industriali, ovvero capaci della deformazione di metalli quali acciaio inox, alluminio e ottone, hanno sviluppato sistemi all’avanguardia nella produzione della componentistica per le luci. “Grazie alla curvatura dei metalli le aziende del mondo dell’illuminazione possono spingersi in design accattivanti e capaci di conformarsi meglio alle esigenze d’arredamento e dell’architettura studiata per strade, case e palazzi”, spiega Gianluca Mercadanti, titolare a Langhirano, in provincia di Parma, di Arko. L’azienda è tra le poche in Italia ad occuparsi di curvatura industriale, lavorando con vari metalli per numerosi comparti, tra i quali quello dell’illuminazione. “Oggi l’originalità va per la maggiore, noi realizziamo profili in base alle richieste: tutto è modellabile e trasformabile”, spiega il fondatore di Arko. L’azienda lavora a stretto contatto con grandi brand del mondo del design, operando con puntualità ed efficienza grazie ad un parco macchine innovativo che presenta curvatrici precise e a controllo numerico. Un settore di nicchia nel quale Arko è presente dal 2000, un anno che ha cambiato l’intera industria della lavorazione dei metalli. Fino ad allora, la curvatura era affidata ad aziende che lavoravano in forma artigianale, ma l’intuizione di Mercadanti è stata proprio quella di offrire un servizio a livello industriale, senza perdere l’aspetto sartoriale delle richieste. “L’obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze di chi si rivolge alla nostra professionalità: standard elevati e customizzazione del prodotto fornito”, sottolinea il titolare dell’azienda di Langhirano.

CONTATTI:https://www.curvaturaindustriale.it/index.php