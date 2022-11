Arko, Gianluca Mercadanti: “Con le nostre curvature industriali la logistica guarda al futuro dell’innovazione”

Novembre 28, 2022

(Adnkronos) – Il fondatore dell’azienda di Langhirano, in provincia di Parma, spiega come la creatura industriale risponde alle esigenze del mondo della logistica

Parma, 28 novembre 2022. Il settore della logistica è sempre più proiettato verso il futuro, alla ricerca dei migliori sistemi per immagazzinare e stoccare i prodotti. Ma per l’automazione sono fondamentali elementi tecnici dal design ricercato, come binari e curve di difficile realizzazione. “È qui che subentrano le aziende del mondo delle curvature industriali”, ricorda Gianluca Mercadanti, fondatore di Arko. Gli impianti, infatti, necessitano di vari elementi dove le curve risultano fondamentali, come nel caso delle carrucole per il passaggio delle catene, una specifica che la logistica del mondo del tessile e dell’abbigliamento conosce bene. “Noi interveniamo nei percorsi con forme curve, è in questo che siamo specializzati”, prosegue il titolare di Arko, che 22 anni fa comprese immediatamente come il futuro dell’industria della lavorazione dei metalli sarebbe cambiato. L’azienda, fondata nel 2000, è un punto di riferimento nel mercato italiano per la curvatura di metalli di vario genere: dall’acciaio inox al ferro, passando per l’alluminio e l’ottone. Grazie alla sua intuizione, oggi Arko è una delle poche aziende in Italia ad operare nell’ambito delle curvature industriali, un settore di nicchia che si rivolge non solo alla clientela nazionale ma anche internazionale. “Lavoriamo con diverse industrie progettando insieme le lavorazioni da realizzare. Questo è un passaggio molto importante, che ci permette di rispondere appieno alle esigenze della nostra clientela”, sottolinea il fondatore. L’azienda di Langhirano, in provincia di Parma, opera con strumenti all’avanguardia, dimensionalmente capace di lavorare metalli di spessore fino ai 100 mm. Una crescita costante dell’azienda, che dal 2000 si è saputa imporre come leader nel curvature industriali. “Provengo dal mondo dei serramenti: è proprio lavorando a stretto contatto con aziende di ogni tipo che ho compreso le nuove necessità del mercato. Una volta aperta Arko — prosegue Mercadanti — ho cercato di portare innovazione nel settore, cogliendo in questo modo i bisogni dell’industria”.

