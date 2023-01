Arredare Moderno presenta Moroso nelle novità del 2023: è l’anno dei colori e delle forme sinuose

Gennaio 26, 2023

(Milano, 26 gennaio 2023) – ArredareModerno.com presenta Moroso, brand Made in Italy di divani moderni e di design dallo stile eclettico ed elegante.

Milano, 26 gennaio 2023 – Arredare Moderno, l’e-commerce dell’arredamento in stile moderno Made in Italy, dà il benvenuto a Moroso, brand italiano di divani, poltrone, tavoli, sedie e altri complementi d’arredo. Moroso è un’azienda che si distingue per gli arredi di qualità, design e comfort. I divani sono progettati con un’attenzione per i dettagli e sono realizzati con materiali di altissima qualità, risultando la scelta ideale per chi cerca mobili di lusso. La collezione Moroso si distingue per il suo stile eclettico, vivace e al contempo elegante: ogni arredo firmato Moroso è progettato per rinvigorire e per dare un tocco di classe a qualsiasi ambiente.

La grande tendenza dell’arredamento del 2023 è tutta incentrata sul mix dell’abbinamento di colori e forme per creare uno stile unico ed eclettico. Dai colori vivaci e audaci ai toni tenui e terrosi, le collezioni dei divani Moroso sono in linea con i trend dell’Interior Design 2023 che vedono i divani colorati protagonisti della scena del design. Dal giallo brillante, al rosso intenso, dal blu navy al viva magenta, il divano colorato rappresenta il vero fulcro della casa, dando comfort ed eleganza all’arredo.

Un’altra tendenza molto apprezzata dagli amanti dell’eleganza e del design, sono i divani dalle forme sinuose: le curve uniche del divano vestono lo spazio con uno stile originale che si distingue dai tradizionali mobili squadrati. Il divano dalle forme sinuose non solo sembra più grande, ma è anche molto comodo: i cuscini e i braccioli morbidi e curvi offrono una postazione progettata per rilassarsi e distendersi dopo una lunga giornata.

La nuova collezione firmata Moroso Divani trova ispirazione dalle forme tondeggianti presenti in natura e si proietta in ambienti raffinati, pieni di vitalità e relax. Sul catalogo di arredaremoderno.com ci sono tantissimi modelli di divani moderni disponibili tra cui scegliere, dall’iconico Gogan alla amatissima linea Bold. Scopriamo quali modelli di divani Moroso ha selezionato Arredare Moderno per le novità del 2023.

Il modello Gogan è la punta di diamante di divani Moroso: vanta la firma della pluripremiata designer Patricia Urquiola e si ispira alle omonime pietre giapponesi che giacciono sulle sponde dei fiumi, levigate dall’acqua e dal tempo. Dalle forme morbide, i divani della linea Gogan hanno un design delicato nato per arredare ambienti volti al benessere e al relax. Progettato per evocare i paesaggi del Sol Levante, dove tutto tace e si respira un’atmosfera fuori dal mondo, il Gogan su Arredare Moderno è disponibile in tutte le dimensioni: a due o tre posti, chaise longue e con moduli componibili per creare diverse composizioni per ogni esigenza. Davvero una chicca per chi è alla ricerca di un divano particolare che porti raffinatezza e pace in un ambiente.

Anche la linea Pacific vanta la firma Patricia Urquiola per il brand Moroso. I divani e le poltrone Pacific sono la perfetta rappresentazione del talento della designer spagnola, che grazie alla collaborazione con l’azienda italiana ha dato vita a una collezione fresca, innovativa, travolgente.

Tutti i divani e le poltrone della collezione Pacific sono particolari grazie alle loro maxi-forme arrotondate, sinuose e morbide, progettando e disegnando pezzi di arredo unici e nati per creare piacevoli atmosfere.

Con il suo stile femminile, sofisticato e moderno, Patricia Urquiola, ha firmato una linea che omaggia il relax e parla con i colori e le forme: i divani Pacific, lo dice la parola stessa, sono per chi cerca pace e non vuole rinunciare al gusto inimitabile ed elegante di Moroso.

Progettato per portare un design innovativo e fresco, il divano Bold è indubbiamente tra i più comodi presenti sul mercato. I divani di questa linea sono morbidi con cuciture perimetrali in evidenza, completamente sfoderabili, con i piedi disegnati in piccole fasce e le cuciture dei cuscini con il profilo in evidenza, rendendo questo divano in stile moderno tra i preferiti degli amanti del design morbido. Su arredaremoderno.com è possibile trovarlo in diverse dimensioni e colorazioni: qualunque sia la scelta, il divano Bold è una garanzia per chi è alla ricerca di un divano resistente e comodo.

Sull’e-commerce, inoltre, sono disponibili tantissimi altri modelli di divani moderni, a due posti, tre posti, con penisola, in pelle ed ecopelle, in tessuto e di stili moderni: sono tutti selezionati da interior designer ed esperti di tendenze e stili di arredamento. Su arredaremoderno.com tutti gli arredi sono 100% Made in Italy a prezzi competitivi: è possibile acquistare mobili e complementi d’arredo dei migliori brand dell’arredamento contemporaneo italiano.

