Arriva GoalGreen: la cosmesi a km zero tutta italiana!

Luglio 27, 2022

(Sorbolo Mezzani (Parma), 27/07/2022) – Sorbolo Mezzani (Parma), 27/07/2022 – Teso alla valorizzazione assoluta del Made in Italy e dei prodotti locali, GoalGreen è un progetto, per l’appunto, nato e sviluppato completamente in Italia, nella campagna parmense.

Specializzata in prodotti per la skin care e la hair care funzionale, ha posto alla base della propria mission il rispetto per il territorio e per l’ambiente in generale. Con impianti fotovoltaici di ultima generazione, impianti di depurazione delle acque reflue, l’applicazione di best practices nella lavorazione e la produzione di prodotti ecologici, GoalGreen si impone all’attenzione dei propri clienti per essere all’avanguardia nel mondo della cosmesi.

GoalGreen più che una linea di cosmetici, è uno scopo, una scelta etica, un percorso che prevede l’utilizzo di materiali ecologici in grado di spingere verso una sostenibilità reale, tale da ricadere positivamente sul territorio e sui clienti.

La qualità sostenibile

Reduce, Reuse e Recycle, sono i tre “must” di GoalGreen. Minimizzare la produzione di rifiuti, richiede molta attenzione nella scelta dei materiali e questa si vede anche semplicemente dal packaging, tutto eco-friendly e completamente sostenibile.

Una filiera attentamente selezionata, permette la riduzione dei rifiuti misti, allo scopo di individuare le migliori modalità di riciclo, trasporto e smaltimento. L’energia utilizzata nella lavorazione è prodotta da un impianto fotovoltaico in grado di coprire completamente il fabbisogno della filiera, generando un risparmio energetico in favore delle future generazioni. Rispetto e attenzione per il pianeta e chi ci vive sono obbiettivi primari della linea GoalGreen.

Ingredienti di origine naturale

Gli ingredienti così definiti trovano la loro identificazione nella certificazione dello standard internazionale ISO16128 nel settore dei cosmetici naturali e biologici. Tutti i prodotti GoalGreen sono testati dermatologicamente, cioè sottoposti al patch test, onde garantire una perfetta tollerabilità cutanea, essendo formulati anche con profumi senza allergeni.

GoalGreen ha formule vegane e formule arricchite con ingredienti certificati provenienti da agricoltura biologica, la quale esclude l’utilizzo di prodotti di sintesi, come i pesticidi, o di Organismi Geneticamente Modificati.

I prodotti GoalGreen

Alcune formule GoalGreen contengono principi attivi ottenuti da sottoprodotti dell’industria alimentare grazie a un processo di estrazione enzimatica, che massimizza il valore delle molecole, ottimizzandone gli effetti.

Fra questi prodotti c’è veramente tutto ciò che può servire al benessere e alla pulizia di viso e corpo e basta sfogliare il catalogo con i prodotti proposti da GoalGreen, per inebriarsi degli effetti benefici e della dolcezza del mango, del pizzicore dello zenzero, del profumo del lime o del pompelmo, del potere rinfrescante del cetriolo, o del potere disintossicante del mirtillo. E poi il balsamo per le labbra alla mandorla, lo scrub viso all’albicocca, lo scrub corpo alla noce, lo shampoo al mandarino, l’olio per il corpo alla canapa. O ancora balsami e bagno schiuma alla castagna e sandalo rosso, oppure rosa e calendula, malva e achillea, per non dimenticare lo shampoo con curcuma e zenzero. Sul loro sito sono inoltre disponibili anche teli di spugna, spazzole per capelli in paglia di grano, spazzolini da denti in bambù. La natura sempre al primo posto.

Contatti:

help@goalgreen.it

Strada Mazzabue 5, 43058 Sorbolo Mezzani (Parma) – Italy