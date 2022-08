Arriva “Successo Locale”, il manuale che svela i segreti del marketing a commercianti, esercenti e liberi professionisti

Agosto 4, 2022

Milano, 4 agosto 2022.Il marketing come risorsa a disposizione di tutti, compresi esercenti, commercianti e liberi professionisti che operano nei contesti locali.

E’ sulla base di questo presupposto che Mirko Galassi, professionista attivo da molti anni nel mondo del marketing, ha scritto “Successo Locale”. Un manuale che spiega come trovare nuovi clienti e far crescere la propria attività grazie al marketing, digitale e offline.

Il libro si articola su vari punti: parte dalle basi del marketing per poi illustrare i principi e le dinamiche del digital; spiega come ottenere visibilità e sfruttare le campagne pubblicitarie ottimizzando la spesa; fornisce consigli pratici per impostare i prezzi in modo efficace/coerente con la propria attività e altro ancora.

“Successo Locale” è attualmente in promozione. Accedendo alla pagina dedicata è possibile acquistarlo gratuitamente, pagando solamente un contributo per la spedizione. Inoltre, è disponibile nelle migliori librerie e su Amazon.

Con questo libro Mirko Galassi intende restituire al pubblico ciò che ha imparato in anni di formazione e di carriera professionale. Un tesoretto frutto dei suoi studi sui new media (è stato tra i primi laureati italiani in queste discipline), di una lunga esperienza al servizio di Microsoft e soprattutto dell’impegno che ha profuso a beneficio di PMI, imprese locali e professionisti con la sua agenzia, Webenjoy. Impegno spesso declinato in soluzioni web orientate alla vendita e alla lead generation.

Ma a chi si rivolge il libro? Principalmente a commercianti, esercenti e liberi professionisti che intendono capire come muoversi e che quindi vantano attualmente un grado di conoscenza basso sul marketing e sul mondo digitale.

Ma non solo: è utile anche agli esperti del marketing e a chi lavora in questo settore, ma vuole capire come declinare le sue conoscenze a beneficio di imprese e professionisti locali.

Infine, rappresenta una risorsa preziosa per chiunque, molto banalmente, vuole approcciarsi al marketing digitale e offline.

Di certo, è un libro per chi vuole mettersi in gioco, per chi è disposto a rinunciare ad alcuni comodi pregiudizi, come quello secondo cui basta proporre il prodotto/servizio migliore per riuscire a venderlo.

In effetti il libro è denso di informazioni, indicazioni e casi pratici. Basta sfogliare l’indice per comprendere la mole di contenuti che “Successo Locale” offre. Ecco un piccolo assaggio di cosa troveranno i lettori.

• Regole e consigli per comporre un’offerta che il cliente possa percepire “irresistibile”.

• Le tre fasi da percorrere per vendere un prodotto o un servizio.

• I costi reali delle campagne pubblicitarie e consigli per abbatterli.

• Una panoramica dei principali indicatori di prestazione, come il ROAS, e come sfruttarli per ottimizzare la propria attività.

• Una panoramica approfondita sulle piattaforme digital, da Facebook e Instagram, da Google a Youtube.

• I segreti per far percepire una piccola attività forte e desiderabile come una grande catena di negozi.

• Le tecniche per costruire un messaggio di vendita efficace, brandendo la parola scritta e sfruttando video/immagini.

• Le dinamiche che spingono realmente le persone a comprare un prodotto o un servizio e indicazioni utili a innescarle.

E altro ancora, ovviamente.

Dunque, stiamo parlando di una risorsa potenzialmente molto utile per esercenti, commercianti, liberi professionisti che operano nei contesti locali ma anche professionisti del marketing e consulenti che vogliono comprendere come mettere le loro conoscenze al servizio dei business locali.

Ricordiamo infine che “Successo Locale” è attualmente in promozione: è possibile acquistarlo gratuitamente, pagando solo un contributo per le spese di spedizione. E’ anche disponibile nelle migliori librerie e su Amazon.

