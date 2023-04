Arrivano i Nesquik Biscotti per far vivere ai bambini una colazione con il sorriso

Aprile 20, 2023

(Milano, 20 aprile 2023) – La polvere al cacao più famosa al mondo sceglie l’Italia come primo mercato per lanciare un biscotto friabile, gustoso e divertente. Da sempre alleato dei genitori, Nesquik realizza un prodotto che porta carica e positività nel primo pasto della giornata di ogni famiglia

Milano, 20 aprile 2023 – 0Da oltre 50 anni Nesquik è l’alleato dei genitori per garantire ai loro bambini una colazione gustosa e divertente. E oggi, la polvere al cacao più famosa al mondo ha deciso di fare qualcosa di più: rendere omaggio alla colazione di grandi e piccoli con Nesquik Biscotti, un prodotto nato dalla ricerca di Nestlé per stimolare positivamente tutta la famiglia alla colazione del mattino.

Il buonumore è da sempre alla base di Nesquik e i nuovi biscotti del marchio di Nestlé si propongono l’obiettivo di offrire ai più piccoli un equilibrato mix di gusto, divertimento e bontà. Da non dimenticare che la colazione mattutina ha l’obiettivo di dare la giusta carica ai bambini per affrontare la giornata all’insegna del sorriso.

I Nesquik Biscotti mantengono volutamente la forma iconica che rimanda alla mitica confezione della polvere al cacao. Sono frollini rettangolari, compatti, con latte fresco 100% italiano e cacao certificato Rainforest Alliance. Il gusto al palato mixa poi l’inconfondibile sapore del cacao di Nesquik, dolce e con note di cannella.

Come riportato esplicitamente nella confezione i Nesquik Biscotti, nel rispetto di una varia e bilanciata nutrizione, hanno il 50% in meno di grassi saturi rispetto alla media dei frollini più venduti in Italia.*

I Nesquik Biscotti sono stati concepiti al 100% in Italia e sono ispirati alla grande tradizione della colazione italiana. Il mercato dei biscotti rappresenta, infatti, uno dei prodotti più amati dalle famiglie e sono presenti nel 95% delle nostre case.

Ecco perché Nesquik ha voluto sviluppare i propri biscotti in Italia: d’altronde, il buonumore italiano e la grande tradizione biscottiera del nostro Paese hanno permesso lo sviluppo di un prodotto che mira a conquistare la colazione di tutta la famiglia.

Nesquik rappresenta da sempre la risposta concreta alle necessità delle famiglie, capace di offrire molteplici scelte di consumo. E da oggi, con Nesquik Biscotti, completa l’offerta nel mondo della colazione.

(* Fonte Unione Italiana Food Mercato Italia.)

Nuovo Prodotto: Nesquik Biscotti

Ingredienti: realizzati con cacao approvvigionato responsabilmente, latte 100% italiano e dolci note di cannella, sono fonte di fibre, contengono il 50% in meno di grassi saturi rispetto alla media dei frollini più venduti in Italia.

Formato: in commercio da aprile 2023 in tutti i supermercati e ipermercati nel formato da 300g

Prezzo consigliato: 2,99€.

Instagram: https://www.instagram.com/nesquikitalia/

Facebook: https://www.facebook.com/NesquikItalia

Gruppo Nestlé

Il Gruppo Nestlé, presente in 187 Paesi con più di 2000 marche tra globali e locali, è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Good food, Good life è la nostra firma e il nostro mondo.

Nel 2023 Nestlé celebra 110 di presenza in Italia, rinnovando il suo impegno con azioni concrete per esprimere con i propri prodotti e le marche tutto il buono dell’alimentazione.

L’azienda opera in Italia in 9 categorie con un portafoglio di numerose marche, tra queste: Meritene, Pure Encapsulations, Vital Proteins, Optifibre, Modulen, S.Pellegrino, Acqua Panna, Levissima, Bibite e aperitivi Sanpellegrino, Purina Pro Plan, Purina One, Gourmet, Friskies, Felix, Nidina, Nestlé Mio, Nespresso, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Starbucks, Orzoro, Nesquik, Garden Gourmet, Buitoni, Maggi, Perugina, Baci Perugina, KitKat, Galak, Smarties, Cereali Fitness.

Scopri di più sul Gruppo Nestlé in Italia: https://bit.ly/3wz0AZD

Seguici sui nostri canali: nestle.it | @nestleit | fb.com/NestleIT | Nestlé Italia |Nestlé | VFair

