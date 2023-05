Artide: innovazione e sostenibilità per le “casette dell’acqua” con le tecnologie Schneider Electric

Maggio 30, 2023

(Adnkronos) – •L’approccio digitale trasforma l’erogazione e la gestione di un servizio essenziale, con importanti vantaggi per le utility idriche, le amministrazioni pubbliche e i cittadini

Stezzano (BG) 30 maggio 2023 . Artide è un’azienda specializzata nel trattamento dell’acqua, con sede principale a Sala Baganza (Parma), che opera da 25 anni, servendo un mercato che oggi è composto per circa il 90% da utility del servizio idrico integrato, attive sul territorio nazionale.

Con la diffusione delle cosiddette “casette dell’acqua” – Artide ha adottato i clienti a integrare questi nuovi punti di distribuzione nella loro rete mantenendo gli elevatissimi parametri di servizio e qualità necessari, puntando su un “concept innovativo” con un approccio fortemente orientato al digitale.

L’azienda ha creato per le sue casette una soluzione connessa, con cui usufruire di una serie di funzionalità di controllo e di gestione capaci di offrire alle utility (ed agli amministratori dei comuni da loro servite) importanti vantaggi, sia in termini di operatività e disponibilità del servizio sia in termini di risparmio di risorse preziose quali l’acqua e l’energia.

Artide ha applicato tecnologie Schneider Electric tipicamente impiegate in ambito industriale, trovando però il giusto equilibro tra prestazioni, opportunità aggiuntive proposte al cliente e costi – un fattore quest’ultimo particolarmente importante per la valutazione delle offerte nei bandi con cui nel settore pubblico si assegna questo tipo di servizio.

“Abbiamo visto una progressiva maturazione nel mercato per cui oggi i requisiti legati alla digitalizzazione spesso compaiono anche nei bandi pubblici per la creazione e assegnazione di questi servizi, il che ci ha dato un valore aggiunto nel partecipare alle gare aiutando a equilibrare anche l’impatto del fattore costo, dato che le nostre soluzioni hanno un prezzo più elevato rispetto a quelle tradizionali” commenta Daniele Arquati, responsabile Ricerca e Sviluppo di Artide.

Grazie ai componenti connessi, gestiti da una unità di controllo, si possono rilevare per ogni casetta i parametri relativi a qualità e erogazione dell’acqua, ma anche i dati sui consumi energetici e sul funzionamento dell’impianto; si ottiene così un ricco corredo di informazioni, che sono rese disponibili per attività di monitoraggio, di gestione e manutenzione remota della casetta.

Grazie alla scelta di soluzioni digitalizzate, è anche possibile offrire agli operatori della utility o del Comune la possibilità di usare dispositivi mobili, come uno smartphone, per le attività di gestione, test o manutenzione, con grande efficacia e maggiore rapidità nella risoluzione dei problemi. Questi aspetti offrono la possibilità di risparmiare sui costi associati alla manutenzione e alle interruzioni del servizio, ed anche sul costo dell’energia.

I medesimi dati, inoltre, si trasformano per i clienti in informazioni da utilizzare nella comunicazione con il cittadino e utente, condividendo con loro i risparmi di emissioni e gli altri vantaggi di sostenibilità raggiunti scegliendo di approvvigionarsi di acqua attraverso le casette e non, ad esempio, acquistando l’acqua frizzante in bottiglia. Unire queste informazioni a quelle sull’utilizzo della casetta da parte dei cittadini permette di creare campagne efficaci, coinvolgere e fidelizzare le persone e promuovere ulteriormente l’iniziativa.

Un ultimo aspetto importante della proposta tecnologica di Artide per le casette dell’acqua riguarda la scelta di tecnologie aperte, sicure anche dal punto di vista informatico e basate su standard, quali quelle proposte da Schneider Electric.

Con tecnologie aperte e standardizzate, le utility possono integrare nelle loro piattaforme di controllo della rete le casette dell’acqua; inoltre, chiunque abbia in mano la gestione e manutenzione delle strutture potrà accedere ai dati e alle funzionalità. Infine, dato che le casette sono parte delle reti di distribuzione dell’acqua (infrastrutture critiche) il profilo di cybersecurity elevato che i componenti Schneider Electric garantiscono permette di applicare le misure di protezione molto esigenti proprie del settore idrico.

Per il futuro, Artide – che ha oltre 400 casette installate in varie regioni d’Italia – sta considerando l’evoluzione verso tecnologie evolute per gli operatori, supportate da realtà aumentata, e per il monitoraggio remoto della sua base installata e per aprire all’utilizzo “no touch” – digitale anche dal lato dell’utente, senza più “tasti” da schiacciare – le casette dell’acqua. Ulteriori passaggi che potranno rendere ancora più vantaggiosa l’innovazione nel settore.

