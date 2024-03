Artmarket.com: Artprice guarda al mercato delle aste NFT del 2023 e ai 50 artisti digitali di maggior successo, un futuro promettente con il record di criptovalute negli ETF a Wall Street

Marzo 14, 2024

PARIGI, 14 marzo 2024 /PRNewswire/ — L’anno 2023 è iniziato con le prime acquisizioni di NFT da parte dei musei e si è concluso con un’altra corsa al rialzo sui mercati azionari e delle principali criptovalute.

L’evento più importante nel campo delle criptovalute è in particolare il lancio da parte di BlackRock (il maggior asset manager del mondo) e di Fidelity di ETF investiti direttamente in Bitcoin (ETF spot su Bitcoin) autorizzati dalla SEC l’11 gennaio 2024. Si tratta di una vera e propria consacrazione per Bitcoin, che l’11 marzo 2024 era quotato intorno ai 72.000 dollari, mentre Ethereum a 4.000 dollari (a breve sono attesi gli ETF su ETH).

BlackRock e Fidelity hanno realizzato i migliori lanci di ETF degli ultimi 30 anni grazie a Bitcoin. Nel loro primo mese di negoziazione, i fondi “IBIT” e “FBTC” hanno raccolto 6,5 miliardi di dollari USA, più di tutti gli altri 5.500 fondi indicizzati che li hanno preceduti (secondo Les Échos del 10 gennaio 2024: “Bitcoin ETF: la SEC spalanca le porte di Wall Street a Bitcoin”.

Si tratta di un nuovo record per Bitcoin. Dei 5.535 ETF lanciati negli ultimi trent’anni, nessuno ha registrato un avvio così forte come “IBIT” di BlackRock e “FBTC” di Fidelity, ha affermato l’esperto di Bloomberg Eric Balchunas.

Questo lunedì, 11 marzo 2024, un rapporto Bloomberg (di Tom Metcalf ed Emily Nicolle) annuncia “La Borsa di Londra ha dichiarato che inizierà ad accettare richieste per l’ammissione di titoli negoziati in Borsa garantiti da Bitcoin ed Ether” nel secondo trimestre, confermando Londra come capitale delle criptovalute nel continente europeo.

Questo consente agli investitori professionisti e al dettaglio di ottenere una maggior esposizione alla maggior criptovaluta per capitalizzazione di mercato senza dover possedere direttamente l’asset.

Attraverso le criptovalute, nuovi collezionisti e appassionati d’arte, spesso più giovani dei loro predecessori, sono stati attratti dal mercato artistico. Non contrari alla speculazione e al brivido che correre dei rischi comporta, questi appassionati e collezionisti d’arte si sono fortemente saldati al loro cripto-universo del Web 3.0.

Il prossimo futuro di Artprice by Artmarket è il luogo d’incontro tra il Web 3.0 (metaverso e NFT) e l’intelligenza artificiale di Artprice, la sua AI Intuitive Artmarket®.

Il periodo del 2023 nelle aste NFT, significativamente meno speculativo rispetto ai due anni precedenti, ha finalmente permesso all’Arte Digitale di consolidarsi tranquillamente nell’ambiente culturale ed economico internazionale. Mentre il mercato degli NFT si consolida, Artprice stila un riepilogo delle transazioni sugli NFT battuti nelle sale d’asta nel 2023, dominate da Sotheby’s, ma che si sono concluse con la vendita “Next Wave” di Christie’s a margine della fiera Art Basel di Miami Beach.

Evoluzione mensile dei proventi delle aste NFT pubbliche

Infografica – https://mma.prnewswire.com/media/2360542/NFT_auctions_1_Infographic.jpg

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image1-monthly-evolution-of-proceeds-from-public-nft-auctions.png ]

“Artprice by Artmarket.com riconosce nell’Arte Digitale – sia tramite NFT che tramite l’intelligenza artificiale – una rivoluzione che sarebbe infinitamente meglio sostenere e accompagnare piuttosto che respingere o denigrare”, afferma Thierry Ehrmann, CEO di Artmarket.com e fondatore di Artprice.

“Le adesioni ad Artprice potranno presto essere corrisposte in ETH e in BTC, e i nostri database sono già stati adattati per accogliere queste due criptovalute. Siamo molto orgogliosi di supportare gli artisti digitali con l’apertura agli NFT del nostro mercato standardizzato. Inoltre, abbiamo acquisito e presentato le opere Flow (2023) dell’artista digitale Josh Pierce sulla copertina del nostro ultimo Rapporto annuale 2023 sul mercato dell’arte contemporanea e l’opera NFT Chaos under the pure light dell’artista 1dontknows per il nostro rapporto annuale 2023 sul mercato dell’arte pubblicato nel 2024”.

Rapporto annuale 2023 sul mercato dell’arte contemporanea:

https://imgpublic.artprice.com/pdf/le-marche-de-lart-contemporain-2023.pdf

https://imgpublic.artprice.com/pdf/the-contemporary-art-market-report-2023.pdf

Rapporto annuale 2023 sul mercato dell’arte pubblicato nel 2024:

https://imgpublic.artprice.com/pdf/le-marche-de-lart-en-2023.pdf

https://imgpublic.artprice.com/pdf/the-art-market-in-2023.pdf

Questo cambio di paradigma NFT è ben spiegato nel documentario ARTE, recentemente trasmesso in 5 lingue: “NFT, Chaos in the art world”

https://www.youtube.com/watch?v=_08d_1oY-Lo

In questo documentario, Thierry Ehrmann, artista visivo, artista NFT e CEO fondatore di Artprice.com, presenta la sua analisi assieme ad altri artisti, esperti e attori internazionali nel mondo delle opere d’arte NFT.

Qualsiasi tentativo di comprendere il significato degli NFT nella storia dell’arte richiede una valutazione della rivoluzione digitale e culturale che rappresentano e una sorta di previsione riguardo al loro ruolo e impatto a breve e a medio termine.

Secondo Thierry Ehrmann: “Nei suoi vari rapporti annuali sul mercato dell’arte e nelle informazioni regolamentate che pubblica in quanto società quotata in Borsa, Artprice by Artmarket.com in materia di NFT ha sempre affermato che è impossibile capire questo nuovo mercato senza una vera comprensione della Blockchain, delle criptovalute e delle loro origini culturali tra i Cypherpunk (periodo di crittografia dei dati di tipo PGP agli inizi degli anni ’90)”.

Tenendo presenti tutti i parametri sottostanti e i dati richiesti, Artprice by Artmarket è l’unica organizzazione sul mercato artistico globale in grado di rispondere realmente alla certificazione delle principali questioni dell’Arte NFT in un ambiente di criptovalute e di principali valute internazionali.

Nel 2024, Artprice sarà posizionata in modo unico nella propria qualità di certificatore delle principali questioni dell’Arte NFT sulla base del fatto che Artprice by Artmarket da oltre 27 anni è leader globale nelle informazioni sul mercato dell’arte ed è il creatore e proprietario dei suoi database famosi nel mondo. Possiede inoltre la maggior collezione al mondo di documenti di appunti d’arte, manoscritti, codici e cataloghi di vendita annotati dal 1700 ad oggi, a garanzia dell’autenticità e della veridicità storica dei suoi database.

1. Aste di NFT nel 2023: i punti principali in cifre

– 350 lotti venduti

– 53 lotti invenduti (13% del totale)

– 32 sessioni di vendita dedicate o comprensive di NFT

– 259 diversi artisti

– 22,7 milioni di dollari di fatturato (commissioni incluse)

– Crescita del +65% rispetto al 2022

– 0,2% del fatturato globale del settore delle belle arti

– In media, ogni mese vengono venduti NFT per un valore di 1,9 milioni di dollari

– 6 case d’asta in attività

– 82% del fatturato generato da Sotheby’s (18,4 milioni di dollari)

– Totale di 10,9 milioni di dollari dalla vendita “Grails: Property from an Iconic Digital Art Collection Part II” presso Sotheby’s il 15 giugno 2023

– Prezzo minimo: $ 126 per Ghost Sphynx (2023) di Asa Jarju

– Prezzo medio: $ 64.800

– Prezzo massimo: 6,2 milioni di dollari per Ringers #879 (The Goose) (2021) di Dmitri Cherniak

https://www.artprice.com/artist/1091079/asa-jarju/nft/31233678/ghost-sphynx

https://www.artprice.com/artist/1023654/dmitri-cherniak/nft/30581409/ringers-879-the-goose

Distribuzione delle aste pubbliche di NFT per fascia di prezzo e per casa d’aste

Infografica – https://mma.prnewswire.com/media/2360541/NFT_auctions_2_Infographic.jpg

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image2-distribution-of-public-auctions-of-nft-by-price-range-and-by-auction-house.png]

2. Risultati d’asta a sette cifre e altre vendite eccezionali

Nel 2023, i sette migliori risultati dell’anno nella categoria NFT hanno riguardato l’Arte Generativa. Questo approccio artistico autogenerante e casuale è al centro della storia degli NFT, in particolare con le controverse serie Profile Pictures (PFP) come Bored Apes e CryptoKitties. Tuttavia, queste serie hanno ormai ceduto il posto in prima linea nella scena generativa alle opere astratte create da artisti come Dmitri Cherniak e Tyler Hobbs. Infatti la serie Autoglyph di Larva Labs ora riesce a ottenere prezzi più alti rispetto ai CryptoPunks che hanno reso famoso il duo artistico.

Tra i pezzi più attesi all’asta dello scorso anno, cinque creazioni digitali realizzate da Keith Haring alla fine degli anni ’80 sono state messe in vendita da Christie’s nel settembre 2023 dalla Keith Haring Foundation. Sotto forma di cinque NFT unici (#1/1), questi esperimenti furono condotti sui primi computer dotati di software di creazione digitale pochi anni dopo quelli condotti da Andy Warhol. Tutte le opere hanno trovato acquirenti a prezzi compresi tra i 250.000 e i 350.000 dollari.

https://onlineonly.christies.com/s/keith-haring-pixel-pioneer/lots/3479?sc_lang=en

I 20 migliori risultati nelle vendite all’asta delle opere NFT nel 2023

1. Dmitri Cherniak (nato nel 1988) – Ringers #879 (The Goose) (2021): $ 6.215.100

2. Tyler Hobbs (nato nel 1987) – fidenza #725 (2021): $ 1.016.000

3. Snowfro (XX-XXI) – Cromie Squiggle #1780 (2021): $ 635.000

4. Tyler Hobbs (nato nel 1987) – Fidenza #479 (2021): $ 622.300

5. Tyler Hobbs (nato nel 1987) – fidenza #216 (2021): $ 609.600

6. Larva Labs (nati nel 2005) – Autoglyph #187 (2019): $ 571.500

7. Tyler Hobbs (nato nel 1987) – fidenza #724 (2021): $ 442.170

8. Keith Haring (1958-1990) – Senza titolo (14 aprile 1987) (1987): $ 352.800

9. Keith Haring (1958-1990) – Senza titolo n. 1 (16 aprile 1987) (1987): $ 352.800

10. Keith Haring (1958-1990) – senza titolo n. 2 (16 aprile 1987) (1987): $ 352.800

11. Kjetil Golid (nato nel 1991) – Archetype n. 397 (2021): $ 330.200

12. Larva Labs (nati nel 2005) – autoglifo n. 218 (2019): $ 330.200

13. Tyler Hobbs (nato nel 1987) – Fidenza #290 (2021): $ 279.400

14. Tyler Hobbs (nato nel 1987) – Fidenza #871 (2021): $ 279.400

15. Keith Haring (1958-1990) – senza titolo (2 febbraio 1987) (1987): $ 277.200

16. XCOPY (nato nel 1981) – Loading New Conflict… Redux 6 (2018): $ 254.000

17. Larva Labs (nati nel 2005) – CryptoPunk #4153 (2017): $ 254.000

18. Keith Haring (1958-1990) – senza titolo (3 febbraio 1987) (1987): $ 252.000

19. Tyler Hobbs (nato nel 1987) – Fidenza #370 (2021): $ 241.300

20. Tyler Hobbs (nato nel 1987) – Fidenza #861 (2021): $ 241.300

3. Sia nelle sale d’asta che nel Metaverso

Sotheby’s si distingue oggi come la casa d’aste più attiva sul mercato NFT, ospitando regolarmente sessioni dedicate a questo nuovo mezzo. Il 15 giugno 2023, la parte II della vendita Grails: Property from an Iconic Digital Art Collection a New York era arrivata a quota 10,9 milioni di dollari. Ma oltre a queste vendite dedicate agli NFT, Sotheby’s ora include gli NFT anche nelle sessioni generali: in occasione dell’asta di arte contemporanea del 19 maggio 2023 a New York, Fidenza #725 (2021) di Tyler Hobbs ha raggiunto oltre un milione di dollari (commissioni incluse), rispetto a una valutazione di $ 120.000 – $ 180.000.

https://www.artprice.com/artist/1062390/tyler-hobbs/nft/30222588/fidenza-725

Sotto la guida di Patrick Drahi, Sotheby’s ha anche implementato una nuovissima piattaforma chiamata Metaverse, interamente dedicata al Web3: https://metaverse.sothebys.com. Nel 2023, ha ospitato la vendita di 5.000 fotografie di Sebastião Salgado sotto forma di NFT, poi una sessione intitolata Snow Crash curata dall’artista Tony Sheeder e, infine, una vendita di 500 opere uniche generate dall’innovatrice Vera Molnar (che purtroppo è venuta a mancare poco dopo, il 7 dicembre 2023).

I progetti realizzati da Sotheby’s sulla piattaforma Metaverse, però, si discostano alquanto dalle vendite pubbliche in termini di trasparenza e comunicazione dei risultati, e sono senza dubbio più simili alle vendite private. Diverse importanti opere NFT sono ancora visibili oggi nel portafoglio sothebys-grails.eth e – secondo Michael Bouhanna (VP, specialista di arte contemporanea e responsabile arte digitale e NFT presso Sotheby’s) – sono disponibili per la vendita privata:

CriptoPunk #6669:

https://opensea.io/assets/ethereum/0xb47e3cd837ddf8e4c57f05d70ab865de6e193bbb/6669

Fidenza #526:

https://opensea.io/assets/ethereum/0xa7d8d9ef8d8ce8992df33d8b8cf4aebabd5bd270/78000526

Bored Ape #8552:

https://opensea.io/assets/ethereum/0xbc4ca0eda7647a8ab7c2061c2e118a18a936f13d/8552

4. Transazioni “on-chain” e “off-chain”

La maggior parte delle opere d’arte NFT messe all’asta pubblicamente da Sotheby’s sono finora passate attraverso il suo sito web principale, non attraverso Metaverse, e le transazioni sono quindi avvenute al di fuori della Blockchain. In altre parole, sono state concluse “off-chain”; le aggiudicazioni non compaiono nella cronologia dell’NFT, dove è visibile solo un doppio passaggio di proprietà dell’opera: dal portafoglio del venditore (dell’artista o del collezionista) a quello di Sotheby’s, e poi da Sotheby’s al portafoglio dell’acquirente, una volta completato il pagamento.

Queste transazioni “off-chain” consentono alla casa d’aste di mantenere un maggiore controllo sulle transazioni, in particolare di riscuotere il pagamento prima di trasferire l’opera al nuovo proprietario. Ciò consente a Sotheby’s di riscuotere una commissione aggiungendo le consuete commissioni. Da parte sua, Christie’s, che effettua transazioni “on-chain” tramite la sua piattaforma Christie’s 3.0 https://nft.christies.com, non applica commissioni. Tra le sue FAQ si specifica che “Christie’s 3.0 non aggiunge il premio acquirente al prezzo di aggiudicazione” e che “Dovrai pagare una ‘gas fee’ quando fai un’offerta e, se applicabile, quando paghi imposte sulle vendite e ottieni il tuo NFT, le ‘gas fee’ non sono incluse nel prezzo di acquisto finale”. Ma queste ‘gas fee’ riguardano solo i costi operativi della Blockchain e non vengono riscosse dalla casa d’aste.

5. Il debutto degli NFT nelle collezioni museali

Il 2023 ha visto le prime acquisizioni di NFT da parte di diversi musei, a cominciare dai più prestigiosi: il LACMA, il MoMA, il Centre Pompidou e il Museo Granet di Aix-en-Provence. A differenza della situazione ambigua del 2021, che ha visto diverse istituzioni mettere in vendita duplicati digitali dei loro capolavori, ora si tratta di acquisizioni di NFT da parte dei musei, direttamente dagli artisti o tramite i loro collezionisti.

La riluttanza delle case d’asta nei confronti delle transazioni “on-chain” è condivisa dai musei, che sono soggetti a rigide normative sull’acquisizione delle opere. Le procedure da seguire talvolta contrastano con i principi di trasparenza e decentralizzazione del Web3. Le istituzioni pubbliche preferiscono quindi per il momento acquisire opere “off-chain” ed evitare di riporre tutte le loro opere NFT in un unico wallet.

Il Los Angeles County Museum of Art (LACMA), che ha ricevuto una donazione di 22 NFT nel febbraio 2023 dal collezionista anonimo Cozomo de’ Medici, nel suo portafoglio elettronico ha solo 8 pezzi. Diversi NFT, come Fragments of an Infinite Field #972 di Monica Rizzolli, non sono ancora stati consegnati e si trovano ancora nel portafoglio di Cozomo de’ Medici. Per quanto riguarda il famoso CryptoPunk #3831, l’opera è stata inserita in un portfolio indipendente.

Annuncio ufficiale sui 22 NFT acquisiti da LACMA:

https://unframed.lacma.org/2023/02/24/new-acquisition-cozomo-de-medici-collection

Collezione LACMA su Opensea:

https://opensea.io/0x9482B7FEF251Ebb81CeF01108c5512C27520003D

Fragments of an Infinite Field #972 di Monica Rizzolli :

https://opensea.io/assets/ethereum/0xa7d8d9ef8d8ce8992df33d8b8cf4aebabd5bd270/159000972

CryptoPunk #3831 di Larva Labs :

https://opensea.io/0x0f7f63BA74681EfC4eab9777a463E2aF45916EDf

Marcella Lista, curatrice capo del Centre Pompidou, spiega la procedura seguita dal museo francese per le sue prime acquisizioni NFT:

“Il Centre Pompidou ha aperto un portafoglio digitale dedicato esclusivamente alla ricezione e alla conservazione dei token, sapendo che i file delle opere sono stati caricati in parallelo per essere archiviati sui server di conservazione del Centre Pompidou , come normalmente avviene con qualsiasi opera digitale nella collezione. Le opere sono state acquisite tramite un classico contratto di autorizzazione all’acquisto e alla distribuzione, secondo la consueta prassi del museo, e sono state pagate in euro.

“I diversi stati di visibilità di queste opere sulle piattaforme NFT e sul database del Centre Pompidou si spiegano con la lunga procedura di contrattualizzazione, la loro registrazione nel nostro inventario e il loro inserimento nel database. Le opere non ancora apparse vengono elaborate in questa catena amministrativa, contabile e tecnica”.

La collezione NFT del Centre Pompidou su Opensea:

https://opensea.io/Centre_Pompidou_MNAM

CryptoPunk #110 dal Centre Pompidou:

https://cryptopunks.app/cryptopunks/details/110

6. Un inizio di 2024 rassicurante

Le case d’asta Christie’s e Sotheby’s hanno iniziato il 2024 rispettivamente con una e due vendite rispettivamente dedicate agli NFT. L’azienda di Patrick Drahi ha già preso il comando quest’anno, generando il 92% del fatturato del segmento.

Sessioni di Sotheby’s GRAILS: Starry Night e Natively Digital: An Ordinals Curated Sale hanno totalizzato oltre 1 milione di dollari ciascuna, rispettivamente con 19 e 18 lotti venduti e nessun lotto invenduto. Uno dei migliori risultati è stato battuto per Genesis Cat, for Taproot Wizards (2024) dell’artista digitale FAR. Si credeva generalmente che il mercato NFT fosse ora concentrato su creazioni più “serie”, ma questo lavoro insolito – che ricorda CryptoKitties – ha ottenuto il miglior risultato NFT all’inizio del 2024: $ 254.000 contro una stima compresa tra $ 15.000 e $ 20.000 ( 22 gennaio da Sotheby’s, a New York).

https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2024/natively-digital-an-ordinals-curated-sale/genesis-cat?locale=fr

I risultati d’asta che superano i 100.000 dollari per Satoshi Nakamoto, Xcopy, Beeple e Des Lucréce continuano a dimostrare che il successo di questi artisti digitali non è solo aneddotico. Nel 2024 assisteremo probabilmente ad un consolidamento dei prezzi delle opere di queste firme chiave sul mercato NFT. E il valore crescente di Bitcoin ed Ethereum contribuirà senza dubbio a questa progressione.

7. I 50 migliori artisti per fatturato delle aste pubbliche NFT nel 2023

1. Dmitri Cherniak (nato nel 1988): $ 7.880.898 (14 lotti venduti)

2. Tyler Hobbs (nato nel 1987): $ 4.919.950 (15 lotti venduti)

3. Larva Labs (nati nel 2005): $ 1.811.675 (9 lotti venduti)

4. Keith Haring (1958-1990): $ 1.587.600 (5 lotti venduti)

5. Snowfro (XX-XXI): $ 743.529 (3 lotti venduti)

6. Kjetil Golid (nato nel 1991): $ 453.390 (7 lotti venduti)

7. Refik Anadol (nato nel 1985): $ 386.796 (4 lotti venduti)

8. Shroomtoshi (XX-XXI): $ 342.900 (2 lotti venduti)

9. 0xDEAFBEEF (XX-XXI): $ 325.120 (3 lotti venduti)

10. Des Lucréce (xx-xxi): $ 289.599 (10 lotti venduti)

11. Xcopy (nato nel 1981): $ 254.000 (1 lotto venduto)

12. Six N. Five (nato nel 1985): $ 210.321 (1 lotto venduto)

13. Seerlight (nato nel 1993): $ 165.100 (2 lotti venduti)

14. Andrea Bonaceto (nato nel 1989): $ 157.947 (1 lotto venduto)

15. Jack Butcher (xx-xxi): $ 144.534 (4 lotti venduti)

16. Ripcache (XX-XXI): $ 121.611 (2 lotti venduti)

17. Deekay Kwon (nato nel 1989): $ 115.597 (1 lotto venduto)

18. Grant Riven Yun (xx-xxi): $ 107.100 (1 lotto venduto)

19. Beeple & Madonna (XX-XXI): $ 100.800 (1 lotto venduto)

20. luxpris (xx-xxi): $ 90.170 (4 lotti venduti)

21. Pindar Van Arman (nato nel 1974): $ 82.786 (3 lotti venduti)

22. Ryan Koopmans (nato nel 1986): $78.315 (2 lotti venduti)

23. Matt Deslauriers (XX-XXI): $ 62.611 (6 lotti venduti)

24. Hideki Tsukamoto (nato nel 1973): $ 62.230 (4 lotti venduti)

25. Helena Sarin (XX-XXI) $ 61.355 (3 lotti venduti)

26. Anyma (nato nel 1988): $ 54.658 (1 lotto venduto)

27. Terrell Jones (nato nel 1997): $ 54.052 (3 lotti venduti)

28. Jack Kaido (xx-xxi): $ 49.638 (2 lotti venduti)

29. Mad Dog Jones (nato nel 1985): $ 48.165 (1 lotto venduto)

30. Sam Spratt (XX-XXI): $ 48.165 (1 lotto venduto)

31. Alpha Centauri Kid (nato nel 1986): $ 45.139 (2 lotti venduti)

32. Elman Mansimov (XX-XXI): $ 41.314 (1 lotto venduto)

33. GMUNK (nato nel 1975): $ 38.559 (1 lotto venduto)

34. Sofia Crespo (nata nel 1991): $ 36.915 (2 lotti venduti)

35. Laura El (nata nel 1991): $ 35.645 (2 lotti venduti)

36. William Mapan (nato nel 1988): $ 34.984 (1 lotto venduto)

37. Pop Wonder (nato nel 1982): $ 34.925 (2 lotti venduti)

38. 0xdgb (XX-XXI)$ 33.020 (1 lotto venduto)

39. neurocolor (XX-XXI): $ 30.480 (2 lotti venduti)

40. omentejovem (XX-XXI): $ 30.462 (1 lotto venduto)

41. Casey Reas (nato nel 1972): $ 28.669 (3 lotti venduti)

42. Samantha Cavet (nata nel 1997): $ 28.389 (2 lotti venduti)

43. Bryan Brinkman (nato nel 1985): $ 28.236 (3 lotti venduti)

44. Luke Shannon (nato nel 2000): $ 27.988 (1 lotto venduto)

45. Isaac Wright (xx-xxi): $ 27.940 (1 lotto venduto)

46. Yatreda ያጥሬዳ (XXI): $ 27.543 (1 lotto venduto)

47. Ryan Talbot (nato nel 1997): $ 27.329 (1 lotto venduto)

48. Guido Di Salle (nato nel 1979): $ 26.308 (1 lotto venduto)

49. Tyler Hobbs e Dandelios Wist (xx-xxi): $ 25.400 (1 lotto venduto)

50. Carlos Marcial (nato nel 1984): $ 24.596 (1 lotto venduto)

Immagini:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image1-monthly-evolution-of-proceeds-from-public-nft-auctions.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/03/image2-distribution-of-public-auctions-of-nft-by-price-range-and-by-auction-house.png]

Copyright 1987-2024 Thierry Ehrmann www.artprice.com – www.artmarket.com

Informazioni su Artmarket:

Artmarket.com è quotato su Eurolist by Euronext Paris e Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Per scoprire Artmarket e il suo dipartimento Artprice in video: www.artprice.com/video

Artmarket e il suo dipartimento Artprice sono stati fondati nel 1997 dal CEO thierry Ehrmann. Artmarket e il suo dipartimento Artprice sono controllate da Groupe Serveur, creato nel 1987.

Vedere la biografia certificata in Who’s Who©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/2024_Biographie_thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket è un attore globale nel mercato dell’arte con, tra le altre strutture, il suo dipartimento Artprice, leader mondiale nell’accumulazione, gestione e sfruttamento delle informazioni storiche e attuali del mercato dell’arte (archivi documentari originali, codici manoscritti, libri commentati e cataloghi d’asta acquisiti nel corso degli anni) in banche dati contenenti oltre 30 milioni di indici e risultati d’asta, che coprono più di 835.800 artisti.

Artprice by Artmarket, leader mondiale dell’informazione sul mercato dell’arte, ha come ambizione quella di diventare la maggior piattaforma di NFT d’arte mediante il suo marketplace globale standardizzato.

Artprice Images® consente l’accesso illimitato alla più grande banca immagini mondiale dedicata al mercato dell’arte: non meno di 180 milioni di fotografie digitali o di riproduzioni incise di opere d’arte dal 1700 fino a oggi, corredate dai commenti dei nostri storici dell’arte.

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, accumula dati su base permanente provenienti da 7.200 case d’asta e produce informazioni chiave sul mercato dell’arte per le principali agenzie di stampa e comunicazione (7.200 pubblicazioni). I suoi 7,2 milioni di utenti (‘login dei membri’+social media) hanno accesso agli annunci postati da altri membri, una rete che oggi rappresenta il principale Global Standardized Marketplace® per l’acquisto e la vendita di opere d’arte a un prezzo fisso o di offerta (aste regolamentate dai paragrafi 2 e 3 dell’Articolo L 321.3 del Codice di Commercio francese).

Il futuro del mercato dell’arte è ora più luminoso che mai grazie all’intelligenza artificiale intuitiva Artmarket® di Artprice

Artmarket, insieme al suo dipartimento Artprice, ha ricevuto per due volte il marchio di stato “Azienda innovativa” da parte della Banca Pubblica di Investimento (BPI), che ha sostenuto l’azienda nel suo progetto volto a consolidarne la posizione come operatore globale nel mercato dell’arte.

Rapporto sul mercato globale dell’arte di Artprice by Artmarket, “Il mercato dell’arte nel 2023”, pubblicato a marzo 2024:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2023

Artprice by Artmarket pubblica il suo rapporto sul mercato dell’arte contemporanea 2023:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2023

Indice dei comunicati stampa pubblicati da Artmarket tramite il suo dipartimento Artprice:https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Seguire in tempo reale tutte le notizie sul mercato dell’arte con Artmarket e il suo dipartimento Artprice su Facebook e Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (oltre 6,5 milioni di follower)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Scopri l’alchimia e l’universo di Artmarket e del suo dipartimento Artprice https://www.artprice.com/video con sede presso il famoso Museo d’arte contemporanea Organe “The Abode of Chaos” (secondo la definizione del New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos / Abode of ChaosGESAMTKUNSTWERK & SINGULAR ARCHITECTUREOpera bilingue riservata, ora di dominio pubblico: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

Contatto per Artmarket.com e per il suo dipartimento Artprice – Contatto: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/artmarketcom-artprice-guarda-al-mercato-delle-aste-nft-del-2023-e-ai-50-artisti-digitali-di-maggior-successo-un-futuro-promettente-con-il-record-di-criptovalute-negli-etf-a-wall-street-302089265.html