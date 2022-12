Artmarket.com ha mantenuta la promessa e conferma l’implementazione riuscita della sua nuova homepage degli artisti di Artprice, con statistiche di assorbimento già promettenti e una previsione eccellente per il 2023 man mano che avanziamo verso il Graal della valutazione dell’arte

Dicembre 19, 2022

– PARIGI, 16 dicembre 2022 /PRNewswire/ — La nostra nuova versione della homepage che racchiude 800.000 artisti dal IV° secolo ai giorni nostri, supporta i punti di accesso preferenziali e primari a tutti i database e ai servizi di Artprice in quanto gli artisti rappresentano davvero il fondamento sui cui si basa il mercato dell’arte fin dalla sua origine.

La nuova homepage degli artisti di Artprice: presenta Wassily Kandinsky

Con questa nuova versione – di maggiore successo dalla creazione di Artprice – Artprice by Artmarket ha ricevuto, negli ultimi due mesi, diversi feedback entusiasti da una selezione di target di utenti attraverso dodici principali paesi del mercato mondiale dell’arte. Il nostro beta testing è stato accompagnato da un recupero metodico di feedback basato su specifiche rigorose progettate dalla squadra di consulenti esterni coinvolti nella revisione completa di Artprice.com da oltre 18 mesi.

Innanzitutto, su un campione breve di dati, Artprice ha osservato un aumento molto significativo nelle visite del sito, nonché un allungamento del tempo medio di connessione (ACT), in particolare nel suo database, tutti ottimi segnali per il futuro di Artmarket.com

Allo stesso modo, secondo le statistiche ufficiali di Google per novembre 2022, i Googlebot hanno indicato che i suoi user-agent hanno indicizzato per oltre un mese 28,8 milioni di pagine nei database di Artprice by Armarket, ovvero 960.000 al giorno.

Come risultato di questa principale implementazione e dell’apertura dei database di Artprice al crawler dei Googlebot (processo di esplorazione), il numero delle homepage degli artisti e delle loro opere (che rappresentano il fulcro di Artprice by Artmarket) è passato da 0,96 a 2,5 milioni al giorno in modalità contenuto evergreen (gli user agent di Googlebot consentono di eseguire javascript).

Un risultato diretto di un’attività ben ponderata e la decisione legale di aprire le sue directory gratuite per l’indicizzazione sui motori, questo aumento rappresenta, in termini SEO, un notevole impulso alla nostra indicizzazione online.

La conseguenza costituirà quindi un contributo molto sostanziale al fatturato nel 2023 perché Artprice by Artmarket.com, in qualità di leader mondiale nelle informazioni sul mercato dell’arte, possiede di gran lunga il maggior numero di artisti e opere d’arte nei suoi database, che ammontano a decine di milioni.

Secondo thierry Ehrmann, Fondatore di Artprice e AD di Artmarket.com:

“Qualsiasi principale implementazione di rete sui nostri diversi siti/paesi non è mai una conclusione scontata ed è sempre una scarica di adrenalina per le nostre squadre diverse (me compreso) quando passiamo a una versione così sostanzialmente nuova di Artmarket.com. Tutto è andato molto bene e adesso questa nuova versione è operativa al 100%.”

Consulta la nuova versione dell’homepage dell’artista:

https://www.artprice.com/artist/15079/wassily-kandinsky

Così i clienti e i membri di Artprice scopriranno dalle homepage degli artisti, diversi secoli di conoscenza che sono stati organizzati per 25 anni dagli storici e dai redattori di Artprice by Artmarket. In un modo perfettamente naturale e intuitivo, potranno immergersi nella storia complessa ed eccezionale del mercato dell’arte attraverso una pedagogia umana e schietta che è specifica dell’identità di Artprice. Questo conferisce loro un livello di fiducia che spesso manca nel mondo dei GAFA.

Questa homepage di artisti consentirà agli utenti di accedere ai consigli rilevanti e personalizzati per perseguire la loro scoperta del mercato dell’arte generando in questo modo abbonamenti sofisticati e quindi più fatturati per Artmarket.com.

Come annunciato in precedenza, questo cambiamento-implementato dopo una ricerca approfondita UI/UX-anticipa un sostanziale aumento dei prezzi all’inizio del 2023 e mira a incrementare le entrate di Artmarket.com.

A seguito di una richiesta di proposte con specifiche precise e impegnative alla fine del 2019, Artprice by Artmarket ha selezionato una squadra di consulenti esterni di altissimo livello con referenze da grandi account con processi simili a quelli di Artprice. Questa squadra ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo e nella revisione di Artprice utilizzando un solido approccio UI/UX.

La qualità e l’efficienza del lavoro svolto dai nostri consulenti hanno spinto Artprice by Artmarket a estendere la partnership fino al 2023, che segnerà il 25° anniversario di Artprice.

Come risultato dell’approccio UI/UX, i nuovi utenti di Artprice by Artmarket potranno esplorare in modo rapido e intuitivo una vasta risorsa educativa attraverso un’ergonomia innovativa progettata per le aspettative e le esigenze degli utenti.

Adesso l’esperienza prevede i “Tutorial di Artprice” che guidano costantemente la navigazione fornendo informazioni sui punti essenziali da scoprire. Questi tutorial rappresentano un sistema altamente sofisticato di indicazioni che consentono all’utente la migliore navigazione nel minor tempo possibile.

Di conseguenza, i clienti e i membri di Artprice by Armarket si immergeranno intuitivamente nel cuore delle notizie di Art Market e si sentiranno come giocatori privilegiati.

Abbiamo utilizzato il design dell’esperienza utente (UXD) per migliorare il più possibile l’esperienza dei clienti e dei membri di Artprice, per renderlo il più piacevole e intuitivo possibile, sia sul cellulare, tablet o PC/Mac.

Grazie all’UX Design, la navigazione sul nostro sito è adesso più fluida e più efficiente. L’UX Design è particolarmente sensibile ad eliminare la sensazione di smarrimento e questo ha comportato un’attenta analisi degli aspetti emotivi e irrazionali della navigazione all’interno dell’universo Artprice.

Abbiamo utilizzato l’UI Design (Design dell’interfaccia utente) per incrementare l’interazione degli utenti con i database e i servizi di Artprice. L’analisi dell’UI è stata coinvolta in tutte le fasi dello sviluppo fino all’implementazione finale e continuerà a svolgere un ruolo nel monitoraggio permanente della fase di funzionamento pubblico.

Diversamente da UX, la UI è più focalizzata sull’aspetto visivo per attirare l’attenzione dell’utente e incoraggiare gli utenti di Artprice a restare sui vari database e servizi.

L’approccio UI ha facilitato la navigazione attraverso tutti gli strumenti di supporto decisionale di Artprice. Il suo obiettivo primario è quello di attirare nuove prospettive e clienti, appassionati, collezionisti e professionisti del mercato dell’arte. Artprice ha così modificato la sua politica di R&S collaborando in un modo altamente selettivo con i migliori consulenti del settore per acquisire nuove fette di mercato.

thierry Ehrmann: “Questa nuova politica di collaborare con i consulenti specializzati con nuove prospettive fornisce un netto guadagno di tempo e competitività per Artprice che, fino a poco tempo fa, ha sempre gestito internamente i suoi nuovi sviluppi. In questo secolo digitale, bisogna sapersi adattare e cambiare con molta rapidità. Certamente la programmazione informatica originale di Artprice non è soggetta ad alcun outsourcing.”

La nuova implementazione implica un cambiamento completo nel nostro modello economico, in particolare integrando completamente gli inserzionisti paganti nei nostri database e servizi.

In pratica si tratta delle 6500 case d’asta in tutto il mondo-affiliate a Artprice da oltre due decenni-e che adesso spendono il 98% del loro budget di comunicazione (per annunciare le prossime vendite) in pubblicità su Internet.

Queste 6500 case d’asta partner storiche hanno collaborato attivamente negli ultimi 18 mesi alla fase di sviluppo di questa ultima versione di Artprice. Naturalmente sono consapevoli che è nel loro interesse collaborare con Artprice in quanto attirerà l’attenzione con discreto ed effettivo prestigio sulle loro vendite future. Questo a sua volta genererà una nuova entrata ricorrente per Artprice attraverso la propria Intranet proprietaria-un vero e proprio strumento di riferimento per le case d’asta in tutto il mondo utilizzato da 25 anni per valutare, stimare e modificare i loro cataloghi di vendita cartacei e digitali.

Adesso possono trarre vantaggio per essere presenti sulla homepage degli artisti come inserzionisti paganti e con l’ausilio dei criteri di ricerca di 7,2 milioni di clienti e membri di Artprice, ed essere in grado di promuovere le loro vendite future con un obiettivo estremamente pertinente pur essendo in perfetta conformità con le normative europee e americane sulla riservatezza e la protezione dei dati personali.

Infatti una “vendita pubblica” dipende soprattutto da un corpo di artisti molto preciso le cui opere costituiscono “in definitiva” la base del catalogo della vendita pubblica.

In media negli ultimi 50 anni, le case d’asta hanno speso il 34% dei loro costi complessivi per pubblicizzare le vendite future nelle aste pubbliche, a prescindere dal paese o dalla dimensione dell’attività d’asta.

Poiché le aste sono adesso pubblicizzate quasi esclusivamente su Internet, la pressione derivante dalle case d’asta affiliate ad Artprice nel 2022 per promuovere a pagamento le loro vendite future ha trovato la risposta migliore con questa nuova ed efficace implementazione della nostra homepage di artisti.

Infatti le case d’asta ritengono perfettamente logico spendere i loro futuri budget pubblicitari sulle vendite (pari al 34% dei costi della vendita) su Internet, piuttosto che sulla pubblicità costosa a mezzo stampa non informatica in quanto la prima si rivolge specificatamente ai profili dei collezionisti che seguono artisti specifici.

I venditori d’arte sono disposti a investire il 34% dei loro budget complessivi sulla pubblicità in quanto vogliono che le opere che mettono in vendita raggiungano i prezzi migliori. Soprattutto desiderano evitare i lotti invenduti che possono minare il valore delle opere nelle future vendite.

In passato, Artprice considerava la pubblicità online (banner, ecc.) come incompatibile con i database, in termini di leggibilità e reputazione. Perciò è stata una grande sfida rispondere alla domanda dalle case d’asta mantenendo il DNA originale di Artprice.

In questa nuova implementazione di successo per l’annuncio delle loro vendite future, le 6500 case d’asta potranno integrarsi e confluire nell’intero processo industriale di Artprice by Artmarket, attraverso le nuove homepage degli artisti e degli avvisi inviati ai 7,2 milioni di clienti e membri di Artprice (per SMS, RSS, messaggistica istantanea, email, pagina dei miei artisti, ecc).

Adesso è possibile che le future entrate generate dalla promozione delle prossime vendite da parte delle 6500 case d’asta (inserzionisti affiliati ad Artprice dal 1997) genereranno alla fine entrate più alte degli abbonamenti, che rappresentano attualmente il 90% delle entrate di Artprice. Il piano di Artprice by Artmarket.com è chiaramente quello di raddoppiare le proprie entrate rispondendo a una richiesta di lunga data da parte delle sue case d’asta partner.

Va osservato che la prospettiva economica di Artprice si basa principalmente sulle richieste in entrata dalle case d’asta/banditori e non in uscita in modalità di prospezione, il che fa la differenza in termini di risorse umane e costi finanziari.

All’inizio di gennaio 2023, il successo di questa principale implementazione contribuirà in modo sostanziale all’accettazione facile del significativo aumento nei prezzi degli abbonamenti e servizi.

Con questo restyling importante del nostro sito web e del nostro modello economico, Artprice mira a riposizionare gli artisti al centro del mercato dell’arte inserendo la produzione di Art NFT, che sono uno dei fondamenti del Web 3.0.

Questa revisione fantastica di Artprice by Artmarket.com evidenzierà l’archivio proprietario di manoscritti e di cataloghi d’asta stampati originali di Artprice (il più grande al mondo) che risalgono al 1700. A sua volta questo archivio legittima la propria standardizzazione digitale del mercato dell’arte e rafforza la sua posizione di leader mondiale nelle informazioni del mercato dell’arte per 25 anni.

Dal 1997 l’ambizione primaria di Artprice è stata quella di promuovere la trasparenza del mercato dell’arte espandendo la conoscenza da una cerchia degli addetti al lavoro al resto della popolazione per facilitarne lo sviluppo e la crescita. La nuova presentazione di Artprice by Armarket incrementerà questa trasparenza attraverso l’accesso ai dati verificati, verificabili e soprattutto contestualizzati.

Alla fine di gennaio 2023 quando l’homepage ridisegnata sarà online, i clienti e i membri di Artprice potranno visitare virtualmente tutte le sue collezioni di documenti ultra sicuri, i manoscritti e i cataloghi annotati. Questa sezione è attualmente in produzione e filmata per mostrare le molteplici competenze di Artprice.

In un’era completamente digitale questo conferisce ai clienti e ai membri di Artprice uno strato unico di ulteriore fiducia. Artprice è un Pure Internet Player dal 1997 (con la sua società madre Serveur Groupe, presente su Internet dal 1987), le cui conoscenze e processi si basano su un nucleo di centinaia di migliaia di manoscritti e cataloghi d’asta originali che risalgono a oltre 300 anni fa (e valutato nello stato patrimoniale di Artmarket.com per 16 milioni di euro). Questi documenti rappresentano la storia complessiva del mercato dell’arte dalla sua nascita.

La posizione di Artprice come leader mondiale nelle informazioni del mercato dell’arte è stata anche forgiata dalla nostra acquisizione di un grande numero di editori rinomati specializzati in arte e prezzi d’arte oltre a numerosi archivi editoriali prestigiosi in Europa e negli Stati Uniti durante i suoi primi dieci anni di attività (consultare il nostro Documento di Registrazione Universale (URD) depositato ogni anno presso l’AMF).

Le nostre nuove homepage di artisti evidenziano la ricchezza e l’alto valore aggiunto dei database e dei servizi di Artmarket.com. L’uso dell’algoritmo AI (Intelligenza artificiale) consente ai 7,2 milioni di clienti e membri di Artprice by Artmarket di accedere alle raccomandazioni personalizzate e altamente pertinenti e consente loro di approfondire la conoscenza del mercato dell’arte. Genererà perciò abbonamenti più sofisticati e quindi maggiori entrate.

Artprice by Artmarket nel 2023: verso il Graal dell’expertise del mercato dell’arte

Uno degli obiettivi di Artprice by Artmarket è quello di arrotondare, nel 2023, un abbonamento professionale premium superiore a 1800 euro. Artprice, con la sua unica collezione editoriale mondiale che copre oltre 300 anni di attività del mercato dell’arte può utilizzare il metodo delle vendite ripetute per ripercorrere la progressione di un’opera (e quindi omogenea) unica attraverso decenni, secoli, paesi e case d’asta attuali o passate.

In termini di valutazione dell’arte, questo servizio rappresenta un Graal assoluto e costituirà la base per un abbonamento premium che solo Artprice by Artmarket sarà in grado di produrre, basandosi sulla sua collezione editoriale che copre oltre 300 anni di attività del mercato dell’arte insieme alla sua grande capacità di analisi dei dati e ai suoi strumenti econometrici proprietari altamente sofisticati.

Si noti che con una sola richiesta pertinente su Artprice, un iscritto può giustificare il prezzo di un abbonamento annuale “premium” che non è necessariamente il caso di tutti i database professionali.

Inoltre le nostre nuove homepage di artisti portano i clienti e i membri di Artprice by Artmarket completamente nel mondo del Web 3.0 e – per estensione- nel dominio degli Art NFT, quindi conferendo ad Artmarket.com un vantaggio considerevole nel suo core business.

Con le criptovalute, gli Art NFT e il metaverso, i nuovi collezionisti e gli appassionati d’arte sono arrivati spesso notevolmente più giovani rispetto ai loro predecessori. Adesso ci sono più di 450 milioni di potenziali acquirenti di Art NFT. Questi appassionati d’arte e i collezionisti non hanno alcuna intenzione di abbandonare il loro cripto-universo Web 3.0 che rappresenta indiscutibilmente il futuro di Internet.

Naturalmente questa revisione include l’arrivo degli ART NFT, la cui crescita è esponenziale e costituisce un cambio di paradigma per gli artisti nel mercato dell’arte che si ritrovano padroni del loro destino, come fu durante il Rinascimento.

Tutti i market maker del mercato dell’arte e in modo particolare la maggior parte delle sue case d’asta nel mondo, posseggono un reparto NFT per vendite su catalogo e online per tutto l’anno. Allo stesso modo tutte le principali strutture nel settore delle gallerie d’arte e museale stanno iniziando a pubblicare i propri NFT.

Con le sue specificità uniche a livello mondiale, Artprice ha ora come ambizione quella di conquistare il mercato per la certificazione di questione primarie di Art NFT attraverso una concorrenza di mercato legittima ed equa.

In preparazione a questo restyling importante e di successo del nostro sito e del nostro modello, Artprice e i suoi consulenti hanno avuto l’opportunità di condurre una serie di interviste e di user test (i cosiddetti “UX/UI controllo dell’usabilità”) con i suoi clienti storici e i suoi nuovi clienti e membri. Questa opportunità è stata fornita dai lockdown del Covid in quanto molti dei nostri clienti si sono trovati con più tempo a disposizione del solito.

thierry Ehrmann, Fondatore di Artprice e AD di Artmarket.com, sottolinea anche l’aspetto eco-responsabile dei restyling più recenti di Artprice: “Dal 2017 abbiamo sviluppati processi per ottimizzare l’uso di server adattando il fabbisogno energetico e riducendo il consumo energetico dei data center di Artprice in tutto il mondo del 40% nel 2022, e l’obiettivo di una riduzione del 50% nel 2023. Questo è stato ottenuto utilizzando il principio di microreti che consentono un migliore sfruttamento delle unità di produzione (una decisione multitecnologica) e l’uso di energie prevalentemente rinnovabili.

Attraverso l’impegno per la microrete, i Data Center di Artprice by Armarket fanno parte di una logica ambientale responsabile e condivisa (senza rischi per esigenze di elaborazione di Artprice) che prevede l’analisi dell’evoluzione di energie rinnovabili in relazione alle nuove scienze applicate e alla ricerca in corso secondo il principio di “formatività” (nozione coniata da Luigi Pareyson).

Data la generosa geografia della nostra sede centrale (Domaine de la Source, costruita nel 1630), stiamo sviluppando, con dei partner un sistema “climatico” basato sulla tecnica dei pozzi artesiani che catturano l’acqua da strati profondi del sottosuolo. Questo sistema sarà protetto da brevetti che saranno depositati da Artprice e Groupe Serveur, e risponderà in modo ecologicamente responsabile all’attuale crisi energetica, ben più grave dei due shock petroliferi del 1973 e 1979 ed è solo all’inizio.

In qualità di leader mondiale, Artprice considera l’eco responsabilità un obbligo morale e filosofico. È coerente con la nostra posizione di mercato, la nostra cultura aziendale e i sentimenti dei nostri clienti e azionisti.

L’offerta di Artprice by Artmarket resterà altamente competitiva anche dopo l’aumento dei prezzi di gennaio 2023 con un ulteriore margine per ulteriori aumenti di prezzo in futuro.

Oggi i database di Artprice sono senza dubbio i più completi al mondo con quasi 800.000 artisti citati con biografie, risultati di asta, indici, strumenti di aiuto decisionale, firme e monogrammi e informazioni sulle vendite passate e future. In totale questo si aggiunge a parecchie decine di milioni di registri di dati interconnessi e ad alto valore aggiunto, tutti protetti da vari diritti di proprietà intellettuale.

Artmarket.com è stato proficuo per un decennio, così la maggior parte delle entrate aggiuntive si tradurrà in entrate nette aggiuntive perché sotto il regime fiscale francese, possiamo generare fino a 90 milioni di euro l’anno senza incorrere in oneri fiscali aggiuntivi.

Nonostante il notevole aumento dei prezzi, l’offerta di Artprice by Artmarket rimane di gran lunga la più adatta nei confronti dell’offerta in lenta evoluzione della nostra concorrenza che offre abbonamenti professionali annuali a ricerca limitata (p.es. 150 query per €350/l’anno, 450 query per €975/l’anno e, in caso di superamento, €2,45 per ricerca). (Informazioni certificate dall’ufficiale giudiziario nel novembre del 2022).

Nel mondo delle offerte “illimitate” queste offerte sono semplicemente anacronistiche. Inoltre, l’offerta del concorso si basa sui dati relativi a solo 330.000 artisti e sulla selezione di sole 1600 case d’asta, considerando che Artprice by Artmarket copre 800.000 artisti e 6400 case d’asta, con abbonamenti illimitati da €265 a €529/l’anno comprendente una gamma di indici, strumenti decisionali, firme e monogrammi unici al mondo.

In breve, l’offerta di Artprice resterà altamente competitiva anche dopo l’aumento del canone e con un ulteriore margine per ulteriori aumenti di prezzo in futuro.

Andando avanti, la nostra posizione indiscussa come leader mondiale nelle informazioni sul mercato dell’arte dal 1997 dovrebbe consentire ad Artprice di generare ulteriori entrate attraverso aumenti di prezzo annuali, giustificati come richiesto, in particolare dal suo costante arricchimento dei suoi vari database con almeno un milione di registri di dati ultra qualificati aggiunto ogni anno per i suoi clienti. Perché Artprice fornisce ai suoi clienti dati essenziali che non possono essere trovati da nessun’altra parte.

Il mercato dell’arte sta mostrando una salute insolente con record regolari battuti in tutti i periodi artistici durante le recenti vendite nel 2022 e molto probabilmente nelle vendite future durante il 2023.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare- dato il contesto geopolitico ed economico- il mercato dell’arte globale mostra una salute insolente, con record d’asta regolari battuti per opere provenienti da tutti i periodi artistici, a prescindere dal paese, durante le recenti sessioni di vendita. E non ci sono state cancellazioni di vendite catalogate classiche e/o di prestigio per il 2022 o il 2023 che rappresentano gli indicatori principali del mercato dell’arte.

Le case d’asta e gli investitori principali sono ben consapevoli che l’arte è un investimento sicuro come mostrato nell’indice di Artprice100©, che ha surclassato i tradizionali indici del mercato azionario. L’attuale periodo di nervosismo del mercato azionario ha convogliato nuovi fondi e investimenti nel mercato dell’arte.

Artprice aveva già osservato che durante le crisi principali del passato (il crac del Nasdaq nel 2000, l’11/09 nel 2001, la guerra in Afghanistan nel 2001, la guerra in Iraq nel 2003, la crisi del subprime e dei CDS nel 2007, le crisi dei tassi negativi nel 2011, la crisi del Covid nel 2019, ecc.) il mercato dell’arte è stato meno colpito rispetto ad altri mercati e all’economia.

La recente dispersione di Christie’s della collezione di Paul Allen dimostra questo punto in modo decisivo, voltando una nuova pagina nella storia delle aste. È stata la prima collezione privata a generare oltre un miliardo di dollari all’asta (1,62 miliardi di dollari) con cinque opere vendute oltre alla soglia di 100 milioni di dollari.

Questo nuovo record segue quello stabilito dal concorrente di Christie’s, Sotheby’s quando prese 922 milioni di dollari dalla vendita della collezione Macklowe tra l’autunno 2021 e la primavera 2022.

Grazie alla dispersione di queste eccezionali collezioni americane, l’anno 2022 è diventato un anno eccezionale nella storia delle vendite pubbliche.

Mentre ci avviciniamo alla fine del 2022, è abbondantemente chiaro che la guerra sul suolo europeo e i timori di recessione non hanno avuto la meglio sul mercato dell’arte.

Immagine: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/12/tablette-page-artiste_en.png]

