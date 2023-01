Artmarket.com: i risultati cruciali nel 2022, secondo Artprice

Gennaio 16, 2023

PARIS, 16 gennaio 2023 /PRNewswire/ — “Nel 2022 il mercato dell’arte può aver dato l’impressione una volta ancora di battere tutti i record, ma il volume totale mondiale del fatturato delle transazioni e delle aste d’arte in realtà si è stabilizzato,” dice Thierry Ehrmann, AD di Artmarket.com e fondatore di Artprice.

Le società Artprice.com e Artron.net stanno attualmente compilando il loro rapporto sul mercato dell’arte del 2022, il rapporto più completo al mondo sul mercato dell’arte mondiale basato sui risultati d’asta di tutto il pianeta. Questo rapporto sarà pubblicato gratuitamente online in inglese, francese e cinese all’inizio di marzo 2023, poco prima del TEFAF a Maastricht.

Prima della pubblicazione del rapporto, Artprice ha compilato un elenco dei 25 risultati più spettacolari dell’anno 2022:

OPERE D’ARTE

– Il secondo dipinto più costoso nella storia dell’asta (dopo il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci), di Andy Warhol.

www.artprice.com/artist/30269/andy-warhol/painting/26798865/shot-sage-blue-marilyn

– Le due fotografie più costose di tutti i tempi: di Man Ray ed Edward Steichen

www.artprice.com/artist/18662/man-ray/photography/26769159/le-violon-d-ingres

www.artprice.com/artist/27387/edward-steichen/photography/28444332/the-flatiron

– La seconda stampa più costosa mai venduta (dopo la Piscine de Medianoche di David Hockney) di Pablo Picasso.

www.artprice.com/artist/22796/pablo-picasso/print-multiple/26211054/le-repas-frugal

– La seconda installazione video più costosa (dopo No, No, New Museum di Bruce Nauman) di David Hockney

https://www.artprice.com/artist/13619/david-hockney/audiovisual-multimedia/26228118/woldgate-woods-winter-2010

– I tre arazzi più costosi mai venduti: tre opere di Alighiero Boetti

www.artprice.com/artist/10720/alighiero-boetti/tapestry/28497771/mappa

www.artprice.com/artist/10720/alighiero-boetti/tapestry/28455951/tutto

www.artprice.com/artist/10720/alighiero-boetti/tapestry/28291431/mappa

PAESI E CASE D’ASTA

– Un anno record per le aste statunitensi: oltre 7 miliardi di dollari di fatturato per le Belle Arti

– Un anno record per i quadri all’asta: oltre 10 miliardi di dollari su scala globale

– Una cifra record per una collezione d’arte (di Paul G. Allen) con cinque risultati sopra i 100 milioni di dollari

– Totale globale annuo record per le case d’asta: 5,8 miliardi di dollari nelle Belle Arti per Christie’s

– Anno record in EUR (ma non in USD) per aste di Belle Arti in Francia e in Germania

– Prezzo record per un’opera alle aste in Germania, firmata Max Beckmann

www.artprice.com/artist/1856/max-beckmann/painting/28615467/selbstbildnis-gelb-rosa

– Un prezzo record per un’opera all’asta in Giappone, firmata Andy Warhol

www.artprice.com/artist/30269/andy-warhol/painting/26407506/silver-liz-ferus-type

– Un prezzo record per un’opera all’asta nei Paesi Bassi, firmata Willem Gerard Hofker

www.artprice.com/artist/55157/willem-gerard-hofker/painting/26904882/balische-zusjes-op-t-tempelfeest-balinese-sisters-at-the-temple-feast

– Un prezzo record per un’opera all’asta in Italia, firmata Giorgio Morandi

www.artprice.com/artist/20336/giorgio-morandi/painting/28684836/natura-morta

RECORD PER NAZIONALITÀ

– Prezzo d’asta record storico per un’artista tedesco: Lucian Freud

www.artprice.com/artist/10385/lucian-freud/painting/28444425/large-interior-w11-after-watteau

– per un artista austriaco: Gustav Klimt

www.artprice.com/artist/15495/gustav-klimt/painting/28444374/birch-forest

– per un artista belga: René Magritte

www.artprice.com/artist/18384/rene-magritte/painting/26219058/l-empire-des-lumieres

– per un artista americano: Andy Warhol

www.artprice.com/artist/30269/andy-warhol/painting/26798865/shot-sage-blue-marilyn

– per un artista francese: Georges Seurat (se consideriamo Pablo Picasso come spagnolo)

www.artprice.com/artist/26469/georges-seurat/painting/28444347/les-poseuses-ensemble-petite-version

– per un artista indiano: Vasudeo S. Gaitonde

www.artprice.com/artist/124653/vasudeo-s-gaitonde/painting/26076759/untitled

– per un artista lussemburghese: Edward Steichen

www.artprice.com/artist/27387/edward-steichen/photography/28444332/the-flatiron

– per un artista nigeriano: Njideka Akunyili Crosby

www.artprice.com/artist/672624/njideka-akunyili-crosby/painting/28454853/the-beautyful-ones

– per un artista olandese: Vincent Van Gogh

www.artprice.com/artist/11598/vincent-gogh-van/painting/28444389/verger-avec-cypres

– per un artista sudanese: Ibrahim El Salahi

www.artprice.com/artist/501791/ibrahim-el-salahi/drawing-watercolor/28115019/the-tree

PERIODI ARTISTICI

– Record per una pittrice under 30: Anna Weyant

www.artprice.com/artist/995175/anna-weyant/painting/26879988/falling-woman

Immagini: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/01/image1-france-turnover.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/01/image2-germany-turnover.png]

