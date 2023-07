Artmarket.com: Secondo i dati sulle aste globali di Artprice, il mercato dell’arte della Cina sta gradualmente tornando in forma

Luglio 13, 2023

PARIGI, 12 luglio 2023 /PRNewswire/ — Apparso rapidamente ai vertici del panorama artistico internazionale nel 2010 con un fatturato annuo di vendite di arte all’asta che ha improvvisamente superato i 3 miliardi di dollari, il mercato cinese si è gradualmente strutturato intorno a Pechino, Shanghai e Guangzhou, ma anche sempre più intorno a Hong Kong. In effetti, dalla crisi sanitaria del COVID-19, Hong Kong è diventato il principale hub del mercato dell’arte nell’intera regione Asia-Pacific. Quest’anno, tuttavia, e per la prima volta in dieci anni, Hong Kong sta subendo una leggera contrazione della sua attività nel mercato dell’arte. Nel frattempo, la Cina continentale sta lentamente tornando a un percorso di crescita.

Thierry Ehrmann, Presidente di Artmarket.com e fondatore di Artprice, ha dichiarato:”Abbiamo una partnership privilegiata con Chinese group Artron da oltre un decennio, ed è questa lunga collaborazione che consente ai nostri rapporti congiunti di identificare e analizzare la stabilizzazione del mercato dell’arte in Cina, con un’efficace riorganizzazione del suo mercato.”

Due opere hanno raccolto oltre $30 milioni

Il 24 febbraio 2023 a Pechino, Yongle Auction ha battuto il miglior risultato artistico per il primo semestre in Cinaper un inchiostro su carta di Cui Ruzhuo, venduto per $33,1 milioni: Rafting In Wind And Rain (2019). È stato anche il miglior risultato nella Cina continentale da oltre cinque anni. Ma è stato solo il 18° miglior risultato d’asta d’arte nella storia delle aste della Cina continentale, molto indietro rispetto ai $140 milioni raggiunti nel 2017 per i 12 disegni che costituiscono gli Screens of Landscapes di Qi Baishi (1925).

A Hong Kong, il 5 aprile 2023 presso Sotheby è stato acquisito per $32,1 milioni un inchiostro su carta potenziato con oro di Zhang Daqian, Fiori di loto rosa su sfondo dorato (1973). L’isola favorisce e promuove ancora gli scambi tra est e ovest, registrando risultati da svariati milioni di dollari per le opere di Yoshitomo Nara e Yayoi Kusama, Pablo Picasso e Jean-Michel Basquiat. All’inizio dell’anno, le opere di Miro, Magritte, Zao-Wou-ki e Chagall si mescolano naturalmente con sculture di Jeff Koons e opere ultra-contemporanee di Matthew Wong, Nicolas Party e Avery Singer nei migliori cataloghi Hong Kong.

Complessivamente, Artprice dispone di dati dettagliati per quasi 16.000 lotti d’arte raffinati venduti alle aste in tutta la Cina tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023. Hong Kong mantiene il più alto prezzo medio di lotti d’arte al mondo (poco meno di $230,000) con 2.600 opere che generano $595 milioni (incluse le commissioni dell’acquirente). Ma anche i dati della Cina continentale sono degni di rispetto, con oltre 10.000 lotti che ottengono un prezzo medio di $78,000.

+180% la crescita nella Cina continentale

Mentre il mercato dell’arte sta subendo una forte contrazione in quasi tutti i Paesi occidentali, la Cina continentale ha pubblicato dati relativamente positivi per il primo semestre del 2023. Sebbene sia ancora lontano dalle eccezionali performance di dieci anni fa, il mercato delle aste di belle arti del Paese ha generato un fatturato quasi tre volte superiore a quello del primo semestre del 2022, allora ostacolato dalla politica di “zero COVID” del Paese. Tuttavia, il recente dinamismo potrebbe essere stato favorito da vendite semplicemente riprogrammate dall’anno scorso; resta quindi da vedere se il secondo semestre registrerà cifre altrettanto positive.

Le performance delle case d’asta cinesi China Guardian, Poly, Yongle, Rombon e Xilling sono diventate ancora più importanti, dal momento che gli operatori d’asta occidentali non ospitano più vendite nella Cina continentale per il momento. Le vendite si sono concentrate interamente su Hong Kong, consolidando un fatturato in costante crescita negli ultimi due decenni.

Non c’è dubbio che il mercato internazionale dell’arte sia ansioso di vedere riaffiorare sul mercato opere chiave delle superstar dell’arte contemporanea cinese. Nel primo semestre abbiamo visto diversi risultati a 7 cifre per opere di Chen Yifei, Liu Ye e Zhou Chunya, tra gli altri, e Bonhams ha venduto Zeng Fanzhi Mask 2000 No. 3 (2000) per 3,1 milioni di dollari a Hong Kong. Questo risultato è coerente con quello registrato dieci anni fa per la stessa serie, ma le opere di questi grandi nomi della “nuova pittura cinese” hanno circolato con molta meno intensità e i loro capolavori sono stati sorprendentemente discreti nelle sale d’asta negli ultimi tre anni.

