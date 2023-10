Artprice by Artmarket.com si congratula con l’artista Tarik Kiswanson, vincitore del Premio Marcel Duchamp 2023, patrocinato da ADIAF

Ottobre 20, 2023

PARIGI, 20 ottobre 2023 /PRNewswire/ – Dedicato alla promozione internazionale della scena artistica contemporanea francese, il Premio Marcel Duchamp ha selezionato all’inizio di quest’anno quattro finalisti: Bertille Back(rappresentata dalla galleria Xippas e da The Gallery Apart), Bouchra Khalili(rappresentata dalla galleria Mor Charpentier e da ADN Galeria), Massinissa Selmani (rappresentato dalla galleria Anne-Sarah Benichou, da Selma Feriani e da Jane Lombard) e infine Tarik Kiswanson (rappresentato dalle gallerie carlier | gebauer e Sfeir-Semler) che si è aggiudicato il premio per questa ventitreesima edizione.

Per Thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e CEO di Artmarket, “Anche quest’anno, i quattro finalisti le cui opere sono attualmente esposte al Centro Pompidou illustrano la diversità e l’eccellenza della scena artistica francese. A loro e, in particolare, a Tarik Kiswanson, vincitore del Premio Marcel Duchamp di quest’anno, vanno le nostre più vive congratulazioni. Artprice.com by Artmarket è orgogliosa di sostenere l’ADIAF e il Premio Marcel Duchamp in qualità di ente patrocinante”.

Tarik Kiswanson

Come ricorda Matthieu Jacquet in un articolo per il Centro Pompidou di Parigi, Tarik Kiswanson è “nato nella piccola città di Halmstad, in Svezia, da genitori palestinesi esiliati negli anni ’70. Ha sempre tenuto un piede nel suo Paese natale e l’altro in Medio Oriente, dove si è recato ogni anno dalla sua nascita. Come molti immigrati di seconda generazione, l’artista è stato esposto agli imperativi del conformismo e dell’integrazione nel Paese adottato dai suoi genitori, ma è stato costantemente richiamato alle sue radici dalla società prevalentemente bianca in cui si è formato. Si è trasferito dalla Svezia a Parigi 14 anni fa”.

Attraverso pratiche diverse e trasversali come la scultura, la scrittura, la performance, il disegno, le opere sonore e video, il trentenne affronta i temi dello sradicamento, dell’appartenenza, della memoria ma anche quelli della trasformazione e della rigenerazione nel suo percorso personale così come nella storia del mondo contemporaneo.

“Sono un immigrato di seconda generazione e il mio lavoro si ispira in gran parte alle tematiche della migrazione e dello sradicamento”. Tarik Kiswanson

Il conferimento del Premio Marcel Duchamp è il momento culminante di un anno 2023 segnato da tre mostre personali in tutto il mondo: una al Museo Tamayo in Messico, una alla Bonniers Konsthall di Stoccolma e una al Salzburger Kunstverein di Salisburgo. Nel 2022, le opere di Tarik Kiswanson sono state esposte alla Biennale di Lione, al Museo d’arte contemporanea di Anversa (Belgio) e al Museo Hallands Konst (Svezia). Nel 2021 presenta una mostra al Carré d’Art – Museo d’Arte Contemporanea di Nîmes e nel 2019 partecipa alla Biennale Performa 19 di New York.

Tarik Kiswanson si è laureato alla Central Saint Martins di Londra (2010) e all’École Nationale Supérieure des Beaux-arts di Parigi (2014). I vincitori più recenti del Premio Marcel Duchamp sono stati Mimosa Echard (2022), Lili Reynaud Dewar (2021) e Kapwani Kiwanga (2020).

L’ADIAF e il Premio Marcel Duchamp

Fondata da Gilles Fuchs e guidata dal 2021 da Claude Bonnin, l’ADIAF (Associazione per la Diffusione Internazionale dell’Arte Francese) riunisce 300 collezionisti di arte contemporanea francese. Sostenuta da alcuni patrocinatori, tra cui Artprice, l’ADIAF mette in luce la scena francese e contribuisce alla sua influenza internazionale.

Il Premio Marcel Duchamp mette in palio un totale di 90.000 euro, di cui 35.000 euro per il vincitore che beneficia anche di una residenza negli Stati Uniti presso Villa Albertine. L’ADIAF, in collaborazione col Centro Pompidou, propone una mostra dei quattro finalisti al Centro Pompidou nell’ambito del Premio Marcel Duchamp. La mostra attualmente dedicata a Bertille Bak, Bouchra Khalili, Massinissa Selmani e Tarik Kiswanson può essere ammirata al quarto piano del museo parigino fino all’8 gennaio 2024.

Secondo Xavier Rey, direttore del Museo Nazionale d’Arte Moderna, questa “mostra rappresenta, grazie all’eccellenza dei quattro finalisti, il meglio della scena artistica francese”. Con Tarik Kiswanson onoriamo un’opera multidisciplinare estremamente completa, sia per la sua dimensione formale che per il suo rapporto con la storia. Basate sulle relazioni energetiche tra vari elementi, le sue opere mirano, con grande sensibilità, a trasmettere un messaggio universale.

Per questa ventitreesima edizione del Premio Marcel Duchamp, la giuria era composta da sette figure chiave del mondo dell’arte: Xavier Rey, direttore del Museo Nazionale d’Arte Moderna – Centro Pompidou, Claude Bonnin, collezionista e presidente dell’ADIAF, Akemi Shiraha, rappresentante dell’Associazione Marcel Duchamp, la dott.ssa Jimena Blazquez Abascal, collezionista e direttrice della Montenmedio Contemporary Foundation (Spagna), Josée Gensollen, collezionista, Collection Gensollen La Fabrique (Marsiglia), Béatrice Salmon, direttrice del Centro Nazionale delle Arti Plastiche (CNAP) e Adam D. Weinberg, direttore del Whitney Museum of American Art di New York.

I precedenti vincitori del Premio Marcel Duchamp

Thomas Hirschhorn (2000-2001)

Dominique Gonzalez-Foerster (2002)

Matthew Mercier (2003)

Carole Benzaken (2004)

Claude Closky (2005)

Philippe Mayaux (2006)

Tatiana Trouvé (2007)

Laurent Grasso (2008)

Saâdane Afif (2009)

Cyprien Gaillard (2010)

Mircea Cantor (2011)

Daniel Dewar e Gregorio Gicquel (2012)

Latifa Echakhch (2013)

Julien Prévieux (2014)

Melik Ohanian (2015)

Kader Attia (2016)

Joana Hadjithomas e Khalil Joreige (2017)

Clément Cogitore (2018)

Eric Baudelaire (2019)

Kapwani Kiwanga (2020)

Lili Reynaud Dewar (2021)

Mimosa Echard (2022)

Tarik Kiswanson (2023)

