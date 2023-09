ASCENSIA BANDISCE UN CONCORSO ARTISTICO E FOTOGRAFICO PER LA GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE 2023

Settembre 19, 2023

– Il concorso di quest’anno mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul diabete e a mettere in luce la vita reale delle persone che convivono con questa patologia in tutto il mondo.

PARSIPPANY, N.J., 19 settembre 2023 /PRNewswire/ — Ascensia Diabetes Care, azienda globale specializzata nella cura del diabete, proprietaria del portafoglio di sistemi di monitoraggio della glicemia (BGM) CONTOUR® e distributore esclusivo dei sistemi di monitoraggio continuo della glicemia (CGM) Eversense® , ha aperto le iscrizioni al concorso artistico e fotografico di successo a sostegno della Giornata Mondiale del Diabete 2023 Quest’anno, il concorso globale di Ascensia ha come tema il diabete nella vita reale, con l’obiettivo di catturare le sfide, i successi e le realtà quotidiane delle persone che vivono con il diabete.

1 adulto su 10 convive con il diabete, mentre si stima che nel 2045 saranno 783 milioni le persone affette da questa malattia.[1] Ciò significa che è più importante che mai sensibilizzare l’opinione pubblica sul diabete e su cosa significhi la vita reale di coloro che convivono con questa patologia. Il concorso “This is Diabetes, This is Real” di Ascensia mira a raccogliere una collezione di opere d’arte originali inviate da persone di tutto il mondo, ognuna delle quali racconta una storia personale del proprio viaggio con il diabete.

È possibile inviare illustrazioni, fotografie e progetti digitali all’indirizzo www.thisisdiabetes.com fino al 31 ottobre; i vincitori del concorso saranno annunciati in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, un’iniziativa globale della Federazione Internazionale del Diabete (International Diabetes Federation) che si svolge ogni anno il 14 novembre.

Rob Schumm, CEO di Ascensia Diabetes Care, ha commentato: “La Giornata mondiale del diabete è un giorno importante per noi di Ascensia e siamo orgogliosi di sostenere l’IDF in questa iniziativa per l’ottavo anno consecutivo.

“Questo sarà il terzo anno in cui organizzeremo il nostro concorso artistico e fotografico e non vedo l’ora di vedere i lavori presentati da tutti”, ha aggiunto. “Ogni anno rimango completamente stupito dalle opere d’arte presentate e dalle potenti storie che si celano dietro ogni pezzo. Per il nostro concorso 2023 “This is Diabetes, This is Real” stiamo incoraggiando le persone di tutte le età e abilità a presentare un’opera che racconti cosa significa per loro il diabete nella vita reale. Sia che disegniate, dipingiate o scattiate, vogliamo che catturiate il diabete senza filtro, dalle lotte quotidiane ai momenti di maggior orgoglio. Siamo creativi e mostriamo al mondo il diabete nella vita reale”.

I vincitori del concorso potranno donare 6.000, 3.000 e 1.000 euro per il primo, secondo e terzo posto rispettivamente a un ente di beneficenza per il diabete di loro scelta. La giuria, composta da membri della comunità online del diabete, artisti professionisti, dipendenti di Ascensia e un ambasciatore del marchio Eversense, cercherà la creatività, la narrazione e il legame con il tema di quest’anno.

Il concorso di quest’anno si basa sul successo delle campagne “This is Diabetes” del 2021 e del 2022. L’anno scorso Ascensia ha ricevuto oltre 350 candidature da tutto il mondo e ha donato 10.000 euro a enti di beneficenza per il diabete nominati in 4 diversi continenti. Per trarre ispirazione, è possibile vedere i vincitori precedenti visitando il sito web di Ascensia, la pagina della campagna del 2021 qui o la pagina della campagna del 2022 qui.

Ascensia Diabetes Care è una società di PHC Holdings Corporation (TSE: 6523).

[1] Secondo la 10a edizione di IDF Diabetes Atlas, pubblicata nel 2021

