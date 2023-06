Ascent Aerospace sarà presente al Paris Air Show

Giugno 9, 2023

MACOMB, Mich., 9 giugno 2023 /PRNewswire/– Ascent Aerospace, uno dei principali fornitori di sistemi di attrezzamento aerospaziale, automazione industriale e servizi di integrazione, sarà presente all’International Paris Air Show che si terrà dal 19-25 giugno 2023.

La 54ima edizione della fiera si terrà presso Le Bourget Parc des Expositions e riunirà i principali attori globali del settore aerospaziale, provenienti da oltre 185 Paesi. All’evento di quest’anno sono attesi oltre 300.000 visitatori.

Ascent Aerospace, insieme ad Ascent Integration, la divisione aziendale per l’Europa, avrà uno stand nel padiglione francese “Pavillon collectif Occitanie”, situato nel padiglione 4, stand G139. Ascent continua a dar supporto ai propri clienti nel settore aerospaziale, spaziale e della difesa fornendo prodotti all’avanguardia per servizi, per l’assemblaggio e per attrezzature in composito, nonché soluzioni di automazione e servizi di integrazione.

Assicuratevi di visitare Ascent Aerospace nel padiglione 4, Stand G139 al Paris Air Show 2023.https://www.siae.fr/en/

Informazioni su Ascent Aerospace

Ascent Aerospace è un fornitore single-source e di fama mondiale di sistemi di produzione e assemblaggio automatizzato per il settore aerospaziale e della difesa. In qualità di maggiore gruppo di sistemi di attrezzamento del settore, Ascent produce una suite completa delle attrezzature per stampi e per l’assemblaggio richieste dal mercato della produzione aerospaziale, che include i più grandi stampi Invar mai realizzati per il settore aerospaziale. In qualità di fornitore di automazione e integratore di sistemi di produzione, Ascent collabora con i costruttori aerospaziali per sviluppare i loro progetti e seguirli dalla fase di process engineering alla realizzazione e installazione, per garantire che sia una soluzione efficiente ed economica. Per maggiori informazioni, visitate www.ascentaerospace.com.

Contatto per i Media Marisa Bennett – Marketing ManagerMarisa.Bennett@ascentaerospace.com Tel: +1-586-464-4122 Cellulare: +1-586-817-9996www.ascentaerospace.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2097295/Ascent_Aerospace_PAS_54th_International.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/591555/Ascent_Aerospace_Logo.jpg

