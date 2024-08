ASIWO presenta lo scooter subacqueo universale U1 definitivo su Kickstarter

8 Agosto 2024

Lo scooter acquatico multifunzione per SUP, kayak, immersioni, snorkeling e avventure fai da te

SHENZHEN, Cina, 8 agosto 2024 /PRNewswire/ — ASIWO, un marchio di E-LiNKTECH, annuncia il lancio dello scooter subacqueo universale ASIWO U1 su Kickstarter. Questo prodotto innovativo offre per gli sport acquatici versatilità, potenza e possibilità di avventura senza precedenti.

Scooter subacqueo universale ASIWO U1

L’ ASIWO U1 migliora un’ampia gamma di attività acquatiche, rendendolo il compagno perfetto per SUP (Stand-Up Paddleboarding), kayak, immersioni, snorkeling e progetti fai da te. La sua funzionalità universale consente il cambio di modalità senza soluzione di continuità, offrendo un’esperienza eccezionale dentro e fuori dall’acqua.

Caratteristiche principali

Optional

ASIWO offre vari ricambi U1 opzionali – una mini batteria compatibile con le norme TSA, una batteria fuoribordo ad alta capacità da 1008 Wh, un adattatore per doppio motore e un sistema di propulsione fuoribordo per kayak e gommoni.

Fino al 46% di sconto sui vantaggi Early Bird su Kickstarter

ASIWO offre premi esclusivi Kickstarter per i primi sostenitori, inclusi sconti, una custodia di alta qualità per il trasporto GRATUITA e un kit di galleggiamento GRATUITO. Fai clic su ASIWO U1 su Kickstarter per sostenere questo progetto. Unisciti a noi nel gruppo Facebook ASIWO U1.

Informazioni su ASIWO

ASIWO mira a riunire famiglie e amici tramite attrezzature acquatiche emozionanti e sicure. La community ASIWOrld promuove uno spazio in cui gli utenti possono condividere avventure e connettersi con altri appassionati. ASIWO propone attrezzature acquatiche per tutte le età attraverso tre linee di prodotti:

Informazioni su E-LinkTECH

E-LiNKTECH sviluppa diversi marchi innovativi – HYPER GOGO, ASIWO, MACFOX e RAEV. Focalizzata sulla qualità, sull’innovazione e sulla soddisfazione del cliente, E-LiNKTECH spinge i confini nell’elettronica di consumo e nelle attrezzature per esterni.

