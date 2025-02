Asklepion: il centro di fisioterapia a Roma che coniuga innovazione e cura del paziente ﻿

17 Febbraio 2025

– Asklepion Fisioterapia è un punto di riferimento nel cuore di Roma: che pone il benessere e la cura del paziente al centro di tutto.

Roma, 17 febbraio 2025.Nel cuore pulsante di Roma, Asklepion Fisioterapia continua a distinguersi come una delle realtà più dinamiche e apprezzate nel panorama della riabilitazione e del benessere fisico, ne sono testimonianza le tante recensioni visibili in rete e l’alto numero di persone che li segue nei social.

Con l’obiettivo di fornire risultati tangibili e di migliorare la qualità della vita di chi si affida alle sue cure, Asklepion mette a disposizione dell’utenza le migliori tecnologie ed un team di professionisti altamente qualificati che da anni prestano il servizio ai pazienti del centro e che annualmente si aggiornano con i migliori corsi del settore, al fine di poter sempre garantire i migliori protocolli riabilitativi disponibili.

La combinazione di una posizione strategica nel centro della capitale e un ambiente accogliente rende il centro un punto di riferimento per chiunque cerchi un supporto fisioterapico d’eccellenza.

La crescita del centro in questi ultimi anni e la voglia di andare sempre più incontro a quelle che sono le richieste dell’utenza, ha permesso di aggiungere ulteriori servizi tra i più prestigiosi enti e fondi assicurativi tra i quali: l’Università Roma Tre; Il Miur; Poste Italiane; Adir; Myassistance; Fasi; Fasdac ed altri elencati nel loro sito.

Uno dei principali punti di forza di Asklepion è l’adozione di tecnologie innovative che rivoluzionano il mondo della fisioterapia, e della riabilitazione. Tra queste, le più richieste sono: Tecarterapia; Laser Alta Potenza (Hilt/Yag); Onde D’urto Radiali

Queste terapie utilizzano sistemi di tecnologie avanzate e stimolano i processi di guarigione del corpo attraverso diverse forme di energia.

Tecarterapia ed il Laser Alta Potenza sono principalmente indicate per il trattamento di dolore, infiammazione e lesioni muscolo-scheletriche, mentre le Onde D’urto Radiali oltre a trattare le stesse patologie sono indicate anche per calcificazioni tendinee e in casi di ritardo di consolidamento osseo.

La riabilitazione posturale, è uno dei servizi di punta del centro e che rende Asklepion tra i migliori centri di fisioterapia a Roma , per questo tipo di terapia. Questa riabilitazione è progettata per correggere le disfunzioni muscolo-scheletriche e migliorare l’equilibrio posturale. Attraverso esercizi mirati e personalizzati, i fisioterapisti lavorano per correggere abitudini posturali scorrette che, nel tempo, possono portare a dolori cronici o patologie più gravi

E’ un approccio che non solo riduce i sintomi, ma agisce sulle cause profonde delle problematiche, garantendo benefici a lungo termine.

La riabilitazione posturale si rivolge a un’ampia gamma di pazienti, dai giovani in fase di crescita con scoliosi, ai lavoratori sedentari che soffrono di cervicalgia e lombalgia, fino agli anziani con problematiche legate all’invecchiamento. Il metodo è altamente personalizzato e prevede un percorso che combina stretching delle catene muscolari, tecniche di respirazione e valutazioni periodiche, assicurando che ogni paziente riceva un trattamento su misura per le sue esigenze.

Il loro team è altamente formato per poter garantire i principali metodi di posturale richiesti come: Mézières; Souchard-RPG

Asklepion è facilmente raggiungibile da ogni parte della città, rendendolo un centro ideale per chiunque abbia bisogno di trattamenti fisioterapici professionali e accessibili. La posizione strategica non solo facilita l’accesso, ma riflette anche la missione del centro di essere vicino alle esigenze dei suoi pazienti.

L’ambiente accogliente, progettato per mettere a proprio agio ogni visitatore, contribuisce a creare un’esperienza positiva e rassicurante. La vicinanza ai principali nodi di trasporto pubblico e la presenza di parcheggi nelle immediate vicinanze rendono Asklepion una scelta pratica per famiglie, professionisti e sportivi. Inoltre, la posizione centrale permette al centro di attrarre pazienti da tutta Roma, consolidando il suo ruolo di leader nel settore della fisioterapia nella capitale.

Questo centro di fisioterapia rappresenta una sintesi perfetta tra innovazione tecnologica, professionalità e attenzione al paziente. Ogni aspetto dell’attività, dalla scelta delle tecnologie avanzate all’investimento nello staff, è orientato a migliorare l’esperienza del paziente e i risultati ottenuti. La crescita registrata negli ultimi anni testimonia non solo il successo del centro, ma anche la sua capacità di adattarsi e rispondere alle sfide di un settore in continua evoluzione.

Ogni paziente che entra ad Asklepion sa di poter contare su un team di esperti dedicati e su trattamenti studiati nei minimi dettagli per garantire il massimo beneficio.

Per chi cerca fisioterapia d’eccellenza a Roma, Asklepion è la risposta ideale: un luogo dove tecnologia, passione e umanità si incontrano per restituire salute e benessere.

Contatti:

Via di Villa Bonelli, 36, 00149 Roma RM

Tel:06 55284771

Whatsapp: 331 4544724

info@asklepionfisioterapia.it

Web: asklepionfisioterapia.it/