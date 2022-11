Asmaa Gacem: “Il Senior Housing settore in espansione nonostante i rincari”

Novembre 3, 2022

(Adnkronos) – Secondo l’analisi offerta dall’imprenditrice Asmaa Gacem, crescono gli investimenti nelle città italiane

Milano, 3 Novembre 2022. Una palla di neve che rotola dalla cima della montagna e non si ferma: “Il Senior Housing risulta essere ancora un forte settore trainante nel campo del benessere socio-sanitario”, spiega Asmaa Gacem, amministratrice unica del gruppo Finres Spa.

“Fornire assistenza sanitaria e percorsi di riabilitazione e wellness all’interno della medesima struttura, è una sfida che già da tempo è stata accettata dalle virtuose realtà italiane di Senior Housing”, racconta Asmaa Gacem. “Siamo di fronte ad un settore altamente trainante e competitivo che continua a lasciare spazio a realtà performanti sia sotto l’aspetto della cura socio-sanitaria, sia sotto l’aspetto dell’ospitalità e l’accoglienza degli utenti anziani”.

A fronte di una popolazione italiana fortemente sbilanciata demograficamente verso generazioni sempre più anziane, investitori nazionali ed esteri guardano con golosità al Senior Housing italiano. È in dubbio che nonostante la convergenza negativa degli eventi internazionali, il Senior Housing è ancora capace di attrarre capitali.

Il momento di stallo dovuto all’attesa per il repricing delle materie prime che investe trasversalmente tutti i settori, non sembra comunque perturbare la direzione generale e strategica del Senior Housing che garantisce al sistema sanitario nazionale una giustapposta compenetrazione delle forze private nella gestione sanitaria e terapeutica delle fasce più anziane della popolazione.

“Ormai esistono realtà di Senior Housing in grado di fare scuola sul tipo di servizio assistenziale da rendere agli anziani”, spiega Asmaa Gacem. “Ideato e strutturato per garantire il massimo delle attenzioni e allo stesso tempo il massimo delle autonomie a quanto si lega alla rappresentazione del viver bene durante la terza età”, continua Asmaa Gacem, “luoghi dove la socializzazione ed il benessere sono favoriti ogni giorno dalla doppia natura dei singoli nuclei abitativi che rispecchiano la privacy degli utenti, legati a contesti con aree comuni dove poter socializzare”.

Una realtà che in questi termini si è distinta per aver saputo intercettare tutte le esigenze del Senior Housing, è quella de Le Residenze del Benessere, un insieme di strutture collocate tra Toscana ed Emilia Romagna gestite dal gruppo Fastpol Srl. Tra le tante eccellenze italiane, costituisce una realtà perfettamente integrata nel mondo socio-sanitario, proiettata alla riabilitazione di anziani non-autosufficienti, e, allo stesso tempo, capace di rendere servizi di wellness e benessere per anziani totalmente autonomi. “È interessante notare come negli anni, strutture come La Residenza del Benessere, ad esempio, sia riuscita ad amalgamare il concetto di assistenza sanitaria avanzata a quello della residenzialità-benessere totalmente circoscritta all’utente e alla sua famiglia”, racconta l’amministratrice Asmaa Gacem.

Nuove sfide all’orizzonte legate alla pioggia di investimenti nel settore del Senior Housing e allo stesso tempo, forte attenzione per la ricerca di un servizio capace di corroborare l’assistenza socio-sanitaria al well being del paziente. Una tale visione prevede tutta una serie di servizi di riabilitazione fisica, socializzazione, relax, volto al mantenimento di uno stato psicofisico ottimale per non essere soggetti a perturbazioni stressanti.

Queste sono solamente alcune delle caratteristiche che quotidianamente tratteggiano il profilo sempre più in crescita del Senior Housing italiano.

Responsabilità editoriale: Tilinko – Img Solutions srl