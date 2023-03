Asmaa Gacem: “Per turismo pasquale i numeri parlano di ripresa”

Marzo 28, 2023

(Adnkronos) – Il settore alberghiero si prepara al boom per le feste pasquali, marcando il cammino a rialzo per l’estate

Milano, 28 Marzo 2023. “Molti turisti si stanno preparano a visitare l’Italia per le vacanze di Pasqua: storia, cultura, bellezze naturali e, naturalmente, tradizioni pasquali attirano quest’anno visitatori da tutta Europa”, esordisce Asmaa Gacem Vicepresidente di CNA Turismo eCommercio con delega alle città d’arte e amministratrice unica del gruppo Fastpol Srl, mentre analizza i primi dati sul turismo italiano previsto per aprile 2023.

La Pasqua è una delle festività più importanti per gli italiani: “Si pensi a Roma dove il Papa celebra la messa di Pasqua nella Basilica di San Pietro. O ancora Firenze, con lo Scoppio del Carro, o a Sorrento, dove la processione della Madonna dell’Arco attraversa le strade del centro storico. SI tratta di eventi catalizzatori di turismo all’insegna della tradizione e del vivere slow”.

In questo momento, il comparto turistico italiano si aspetta un aumento significativo dei visitatori durante il periodo pasquale. Rimini, ad esempio, è già scattato in avanti con un boom di prenotazioni lungo la riviera. “Un +15% di prenotazioni rispetto al 2022”, sottolinea AsmaaGacem, mentre considera il comparto balneare italiano uno degli elementi trainanti, oltre che alla capacità attrattiva di città come Roma, Firenze e Venezia, per citarne alcune.

Nel 2022 infatti, il 50% degli stabilimenti balneari italiani era aperto per i vacanzieri pasquali. Trainante e allettante il turismo costiero che anche quest’anno può far ben sperare i balneari italiani. Per quanto riguarda invece il flusso di turisti nelle grandi città, sono stati registrati degli ottimi dati. Sempre l’anno scorso, illustra Asmaa Gacem, “Roma era Sold Out con 235mila presenze di cui 155mila alloggiate negli stabilimenti alberghieri. Ho ragione di credere che a due anni dalla pandemia, non ci discosteremo di molto da questi numeri incoraggianti”.

“Se pensiamo alla nota emessa da Federalberghi Napoli”, spiega Asmaa Gacem, “in cui si è previsto l’occupazione del 75%, 80% delle camere d’albergo della città per il periodo pasquale 2023, ci rendiamo conto di quanto debba essere provvidenziale prepararsi ad accogliere famiglie e comitive all’interno delle nostre strutture anticipandone le esigenze e la voglia di svago e relax tipiche del turismo vacanziero pasquale”.

Numeri incoraggianti dunque per i capoluoghi di regione e le coste italiane. “Gli albergatori devono prepararsi agli arrivi previsti per le vacanze pasquali”, spiega Asmaa Gacem, “in modo da garantire una esperienza piacevole pianificando con anticipo la definizione di pacchetti e prezzi speciali per famiglie e vacanzieri in generici a ben pro fare del tessuto economico locale e nazionale”.

Organizzazione di eventi extra, tour turistici a tema, esperienze immersive nel territorio: insomma, semplicemente il meglio dello slow tourism primaverile.

“Assumere personale aggiuntivo”, continua Asmaa Gacem, “potrebbe essere una variante da considerare soprattutto per gli stabilimenti costieri e delle grandi città. Infatti, con l’aumento delle prenotazioni registrate recentemente potrebbe rivelarsi strategico e a più riprese necessario, assumere personale per la reception, la pulizia delle camere e il servizio in ristorante, ad esempio, per non trovarsi sguarniti durante le giornate di massima affluenza negli stabilimenti alberghieri con boom di richieste di personale da parte di tutti i titolari”.

Piccole attenzioni che potrebbero garantire delle stabili entrate ai proprietari delle strutture e fugare spiacevoli impasse dell’ultimo minuto dovute magari a delle leggere disattenzioni tenute in fase di programmazione dell’accoglienza prevista per le vacanze pasquali. Conclude Asmaa Gacem, “Pasqua 2023 potrebbe essere un volano di lancio incoraggiante per il settore che già guarda all’estate 2023”.

