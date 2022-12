Aspirando a diventare il punto di riferimento, ZOVOO si è aggiudicata il “Best Disposable Vape Award” (Premio per il miglior dispositivo di vaping monouso)

Dicembre 19, 2022

– SHENZHEN, Cina, 16 dicembre 2022/PRNewswire/ — Il 14 dicembre, Ecigclick, il principale media globale per le sigarette elettroniche, ha annunciato i risultati finali degli Ecigclick Vape Awards 2022, in cui ZOVOO si è aggiudicata il Silver Award per il miglior dispositivo di vaping monouso dell’anno, per la sua tecnologia di atomizzazione innovativa e aggiornata e l’eccellente reputazione del prodotto.

Ecigclick è il media più autorevole e influente sul mondo del VAPING e gli Ecigclick Vape Awards sono un premio internazionale per il settore istituito da Ecigclick.

ZOVOO si è aggiudicata il Silver Award per il miglior Vaping monouso nel settore altamente competitivo dei dispositivi monouso, votato al 100% dai vaper di tutto il mondo. Ciò dimostra pienamente l’influenza del mercato globale, la quota di mercato, l’innovazione tecnologica e l’apprezzamento dei consumatori finali dei prodotti ZOVOO. L’eccezionale forza del marchio e la diversificazione dei prodotti di ZOVOO sono state ancora una volta autorevolmente certificate.

Innovazione tecnologica e sviluppo del settore

ZOVOO ha lanciato la tecnologia e i prodotti applicati Gene Tree Special Edition. Il nuovo nucleo ceramico migliorato migliora ulteriormente la riproduzione del gusto e aumenta la durata, offrendo agli utenti un’esperienza di nebulizzazione più naturale e piacevole.

DRAGBAR Z700 GT lanciato da ZOVOO nel 2022, dispone della tecnologia Gene Tree Special Edition, che conferisce al prodotto caratteristiche quali un maggior numero di inalazioni, un gusto altamente migliorato, nessun deterioramento del gusto e un vaping più affidabile, migliorando enormemente l’esperienza dell’utente e rendendo questo DRAGBAR ultrasottile con nucleo in ceramica popolare tra gli utenti di tutto il mondo.

Assetto globale, che aspira a essere il punto di riferimento

In qualità di leader innovativo nel settore del vaping monouso, ZOVOO ha investito notevolmente nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e tecnologie monouso sin dalla sua fondazione nel 2020 ed è profondamente impegnata nell’innovazione della tecnologia di nebulizzazione, con prodotti venduti in più di 70 Paesi e regioni, tra cui Nord America, Regno Unito, Europa e Asia, ecc.

La missione e la responsabilità di ZOVOO non è solo quella di far conoscere il marchio cinese di nebulizzazione per i suoi vantaggi tecnici, ma anche di svolgere un ruolo di riferimento per promuovere lo sviluppo e il cambiamento nel settore della nebulizzazione elettronica.

Orientamento all’utente, creazione di una nuova ecologia di nebulizzazione a tutto campo

ZOVOO propone le serie DRAGBAR, VINCIBAR, CUBEBAR e POD, che offrono agli utenti un’esperienza di nebulizzazione a tutto campo, tra cui la serie di punta DRAGBAR che vanta prestazioni eccellenti sul mercato. ZOVOO è costantemente alla ricerca delle esigenze degli utenti locali e ottimizza i dettagli dei prodotti, realizzando sempre più prodotti apprezzati dagli utenti globali e riconosciuti da media autorevoli.

Con lo slogan “Al tuo fianco”, ZOVOO si attiene sempre al concetto di marchio “orientato all’utente”, concentrandosi costantemente su campi multidimensionali come l’innovazione tecnologica, l’innovazione del marchio e l’innovazione del prodotto, e continuando a promuovere il miglioramento del valore dell’esperienza dell’utente.

In futuro, ZOVOO continuerà a creare una migliore esperienza di nebulizzazione per gli utenti a livello globale con entusiasmo e motivazione e a promuovere l’innovazione e lo sviluppo del settore della nebulizzazione elettronica!

