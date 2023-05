Asset Digitali, Roma: “Digitalizzazione e PMI, non solo opportunità ma una necessità”

Maggio 15, 2023

(Adnkronos) – Le tecnologie e metodologie ben strutturate migliorano le performance di gestione aziendale e la Customer Experience

Roma, 15 maggio 2023. La digitalizzazione aziendale è una delle sfide attuali che coinvolge tutte le aziende, sia B2B che B2C, senza distinzione di settore, fatturato o struttura organizzativa.

“La digitalizzazione per le PMI non è solo una semplice opportunità ma una necessità inderogabile in quanto la posta in gioco è molto alta”, spiega Slobo Stevanovic, imprenditore ed esperto in consulenze strategiche di marketing ed affiancamento aziendale. “I nuovi scenari che vanno rapidamente delineandosi impongono alle imprese un sostanziale cambio di paradigma che porti all’acquisizione di nuovi strumenti per sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie integrandole nei modelli organizzativi e nelle modalità operative. In quest’ottica, quello su cui le PMI dovrebbero lavorare e migliorare, è sicuramente l’insieme dei processi volti ad acquisire più clienti, aumentare le vendite e quindi il fatturato. La Customer Experience rappresenta infatti, oggi più che mai, un elemento differenziante: l’imprenditore deve essere capace di leggere e comprendere le esigenze dei propri clienti e porre in atto azioni che possano soddisfarle sia da un punto di vista funzionale che emozionale. I touchpoint – prosegue – sono elementi strategici che permettono al brand di stabilire una relazione duratura con il cliente e solo un’esperienza di contatto positiva genera ritorni in termini di branding e di ricavi”.

Asset Digitali, fondata da Slobo Stevanovic, imprenditore e consulente aziendale dal 2008, ha l’obiettivo di affiancare le aziende implementando tecnologie e metodologie per il potenziamento delle imprese attraverso solidi percorsi di crescita costruiti su strategie di marketing mirate.

“La stragrande maggioranza delle persone oggi acquista online basandosi sulla reputazione delle stesse aziende nel mondo digitale. Proprio per questo è di vitale importanza creare e mantenere la centralità del cliente ed un focus sulle sue esigenze per tutto il percorso della trasformazione”, ribadisce Stevanovic. “La digitalizzazione aziendale è prima di tutto un cambiamento culturale, che avviene attraverso l’integrazione consapevole di tecnologie, processi e competenze digitali in modo graduale e strategico. La mission di affiancamento di Asset Digitali si basa su tre principali fasi: analisi di mercato e definizione degli obiettivi, progettazione di un piano di azione strategico cucito su misura, monitoraggio e valutazione dei risultati attesi. Nel business innovazione significa acquisire nuove capacità per adattarsi rapidamente ad un mondo in continua evoluzione”.

“Una volta compresa l’essenza della digitalizzazione aziendale è importante passare all’azione e, per farlo, è necessario capire come agire”, sottolinea Stevanovic. “Mettiamo a disposizione dell’imprenditore risorse manageriali di alto profilo, per supportare l’azienda nelle fasi di ristrutturazione, crescita e sviluppo. La Digital Discovery® è il primo servizio che offriamo ai nostri clienti, attraverso questo strumento analizziamo il settore, i competitor, i punti di forza ed i canali attraverso i quali poter raggiungere nuovi clienti. Successivamente creiamo un piano di crescita strategico di 6/12 mesi per digitalizzare l’azienda su nuovi asset di marketing, attraverso campagne di advertising e contenuti digitali, che consentano di consolidare il posizionamento ed aumentarne la competitività. La nostra missione è quella di vedere un’Italia fatta di imprenditori felici e soddisfatti della propria azienda”.

Contatti:

www.assetdigitali.net