Asset Digitali, Slobo Stevanovic: “La consulenza strategica aziendale per un Business Design vincente”

Giugno 13, 2023

(Roma, 13 giugno 2023) – Progettare un nuovo modo di fare impresa nell’era digitale, per generare valore, crescita e prosperità delle aziende e delle persone

Roma, 13 giugno 2023 – “In piena era digitale gli ecosistemi aziendali sono in continua evoluzione e richiedono un approccio strategico di Business Design volto all’innovazione, che consenta di generare nuove opportunità di crescita per rimanere competitivi sul mercato”, spiega Slobo Stevanovic, imprenditore ed esperto in consulenze strategiche di marketing ed affiancamento aziendale. “Solo nel momento in cui assumiamo il 100% della responsabilità del cambiamento, la nostra vita, personale e professionale, inizia davvero a cambiare. Il metodo che ho potuto acquisire e perfezionare grazie alla mia esperienza trasversale nel mondo imprenditoriale, mi consente di effettuare un’analisi dettagliata del modello di business dell’azienda, sia da un punto di vista interno, valutando risorse, attività e partner, che da quello esterno, mettendo al centro i clienti attraverso relazioni-canali costruttivi”.

Slobo Stevanovic, nasce nel 1985 a Doboj, una cittadina della Bosnia centrale dell’allora ex Jugoslavia, pochi anni prima dello scoppio del terribile conflitto civile avvenuto nei Balcani. La sua vita è un percorso ad ostacoli che lo ha portato a crescere in fretta, forgiando un carattere volitivo dotato di lungimiranza ed di un acuto intuito imprenditoriale, elementi che gli hanno permesso di superare difficoltà e sfide, raggiungendo traguardi considerevoli sia come persona che come professionista nel campo della consulenza strategica d’impresa.

“Grazie a mio padre, ho imparato una cosa molto importante: il successo è cadere nove volte e rialzarsi dieci. Dopo il fallimento dell’azienda di famiglia ho capito veramente che non bisogna mai arrendersi, che il fallimento è utile alla crescita personale, ovviamente se si è in grado di valutare i propri errori”, sottolinea Stevanovic. “Il tempo passa e cambiano gli scenari ma le dinamiche restano le medesime: per avere successo nella vita, bisogna andare avanti fiduciosi di se stessi e delle proprie competenze. Tra i miei amici e clienti ci sono imprenditori molto in gamba che ogni giorno combattono non cedendo alle difficoltà: lavorano, sbagliano, correggono e migliorano. Il Business Design è uno strumento consulenziale innovativo che mi consente di aiutare le aziende in tempi rapidi, analizzando in profondità il proprio modello di business ed il mercato di riferimento, individuando le criticità e gli obiettivi, ottimizzando l’organizzazione. Il mio approccio al Business Design, nasce dall’unione tra la consulenza più classica di tipo gestionale, maggiormente guidata dagli aspetti finanziari e dai trend di mercato e il Design Thinking, incentrato al problem solving pratico e creativo con il focus sulle persone e sui loro reali bisogni”.

“Ogni imprenditore dispone di una cassetta degli attrezzi piena di strumenti utili per creare soluzioni innovative volte a far crescere la propria attività – afferma Stevanovic – la principale responsabilità di un consulente strategico è quella di affiancare il management sviluppando piani d’azione efficienti ed efficaci, attraverso la combinazione di analisi, creatività e monitoraggio, sviluppando strategie di successo e soluzioni uniche che si distinguano dalla concorrenza. Questo percorso viene realizzato attraverso tre step essenziali: analisi dell’azienda, del mercato e definizione degli obiettivi, sviluppo di un piano d’azione costruito su misura, valutazione e monitoraggio costante dei dati. Pensare da Designer significa avere visione grandangolare, coniugando pensiero analitico ed intuitivo, mettendo al centro le persone, generando nuovi asset che consentano alle organizzazioni e a tutti i propri attori di sostenere le turbolenze del mercato prosperando”.

