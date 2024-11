ASSO.IMPRE.DI.A.: “Il verde e la salute sono il futuro delle nostre città”

25 Novembre 2024

(Adnkronos) – giovedì 28 novembre 2024 | dalle 10:00 alle 18:00 presso Sikania Garden Village a Randazzo (CT)

Catania 25 novembre 2024 – “Dopo il successo delle precedenti tappe, della “Passeggiata per l’Italia” del 2024 organizzate dalla nostra Associazione nazionale Imprese per la Difesa e la tutela Ambientale, che ha visto una grande partecipazione nelle città di Napoli, Milano, Roma, Livorno e Bari, chiuderemo il 2024 con l’ultimo appuntamento dal titolo “Il Verde e la salute sono il futuro delle nostre Città” – dichiara Melissa Rava Presidente di ASSO.IMPRE.DI.A. – il prossimo giovedì 28 novembre presso lo Sikania Garden Village a Randazzo (CT)”.

“Come nelle precedenti tappe del tour, l’evento sarà un’occasione per approfondire tematiche legate alla progettazione sostenibile degli spazi verdi urbani ed extraurbani e la salute delle città, con momenti di riflessione e networking – continua Gianluca Bartolini Presidente onorario e Fondatore di Assoi.Impre.Di.A. – tra tutti i Professionisti, Istituzioni, Imprese e Associazioni del settore green coinvolti e interessati a partecipare a questa importante occasione di dialogo sul futuro del benessere dei nostri territori”.

“A pochi giorni da “La Giornata Nazionale degli Alberi”, che si celebra il 21 novembre di ogni anno e che è stata riconosciuta dalla Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, per l’Associazione nazionale Imprese per la Difesa e la tutela Ambientale questo evento rappresenta l’opportunità privilegiata per porre l’attenzione sull’importanza degli alberi per la vita dell’uomo e per l’ambiente – dichiaraAlberto PatrunoDirettore Generale diASSO.IMPRE.DI.A. – ma nel contempo la verifica della reale applicazione delle norme per il governo e lo sviluppo degli spazi verdi urbani, strumenti che i nostri Comuni dovrebbero adottare, come il Regolamento del Verde, Piano del Verde e Censimento degli Alberi, come previsto dalla suddetta legge”.

La giornata sarà suddivisa in due parti legate da un unico grande argomento: Progettare con qualità il verde e il paesaggio – Attuazione delle norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani | Legge 10/2018 | C.A.M. Criteri Ambientali Minimi.

Durante la mattina l’incontro sarà moderato dal Direttore Generali di Asso.Impre.Di.A., Alberto Patruno, e dal Presidente onorario e Fondatore di Assoi.Impre.Di.A., Gianluca Bartolini. Dopo i saluti istituzionali di Andrea Messina (Assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica, Regione Sicilia) e di Enrico Trantino (Sindaco di Catania).

Interverranno:

• Giuseppe Castiglione, Deputato | XIII Commissione Agricoltura Camera dei deputati già Sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

• Silvia Bongiorno, Vicario e Vicepresidente Confindustria Cisambiente con delega Servizio Igiene Urbana

• Veronica Leone, Presidente Ordine Architetti (PPC Catania)

• Mauro Antonino Scaccianoce, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

• Claudio Vadalà, Agronomo | Consigliere ODAF Catania Commissione verde e paesaggio

• Marco Forzese, della Direzione Nazionale “Noi Moderati”

• Silvia Brini, ISPRA / Responsabile Area Monitoraggio Qualità Aria e Climatologia Operativa

• Giuseppe Vadalà, Generale e Commissario Unico per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale.

Nel pomeriggio, la sessione sarà moderata sempre da Alberto Patruno affiancato questa volta dalla Presidente di Asso.Impre.Di.A. Melissa Rava. Interverranno:

• Maria De Salvo, Professore associato Università di Messina Economia agraria, alimentare ed estimo rurale / Dipartimento di Scienze Veterinarie

• Giuseppe Strano, Delegato Sicilia | Pubblici Giardini Associazione Italiana Direttore e Tecnici Giardini Pubblici

• Antonella Bondi, Presidente | AIAPP Sezione Sicilia Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio

• Antonio Currò, Agronomo Green Insight | ODAF Catania

• Roberta Andaloro, Architetto e Agronomo

• Vita Raiti, Presidente / WWF Sicilia Sezione Nord Orientale

• Salvo Quattrocchi, Consigliere / WWF Sicilia Referente educazione ambientale della Sezione Nord Orientale

• Giovanni Longhitano, Consigliere dell’Ordine Architetti (PPC Catania)

Agli Architetti, Ordine Architetti PPC Catania riconoscerà 3 + 3 CFP previa registrazione nel portale portaleservizi.cnappc.it

Ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ODAF Catania riconoscerà i CFP | Evento EXTRA CATALOGO previa richiesta di “Riconoscimento Attività Formativa” sulla piattaforma SIDAF

Link programma:

https://www.assoimpredia.com/il-verde-e-la-salute-sono-il-futuro-delle-nostre-citta-catania-28-novembre-2024/

Per registrazione:

e-mail: assoimpredia@gmail.com

WhatsApp: 3470363703